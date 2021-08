Audi RS 3 Limousine – Schnellster Kompakter auf der Nordschleife

Die Audi RS 3 Limousine hat jüngst einen neuen Rekord auf der Nordschleife des Nürburgrings aufgestellt.

Mit Fünfzylinder-Triebwerk und neuem Setup darf die potente Kompakt-Limousine nun als schnellstes Fahrzeug seiner Klasse auf der Nordschleife gelten.

7:40,748 – Neue Bestzeit

Frank Stippler, der als Renn- und Entwicklungsfahrer bei Audi Sport tätig ist, verbesserte den bisherigen Rekord um satte 4,64 Sekunden. Damit heißt die neue Bestzeit nun 7:40,748, wonach die neue Audi RS 3 Limousine das schnellste Fahrzeug der Kompaktklasse auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings ist. Neben dem fahrerischen Können darf vor allem der Torque Splitter als wichtige Zutat zum Erfolg gelten, der mit seiner vollvariablen Momentverteilung an der Hinterachse zur neuen Rekordfahrt entscheidend beigetragen hat.

Auch der technische Projektleiter des Audi RS 3, Marvin Schwätter, frohlockt. Er ist stolz auf das gesamte Team, jeder Einzelne hätte hart für diesen Moment gearbeitet. Dies scheint sich ausgezahlt zu haben – was die Zeit am Ende des Tages beweist.

Das Setup der Audi RS 3 Limousine ist entscheidend

Die größte Neuerung ist ein Torque Splitter, der erstmals in einem Fahrzeug der Marke Audi zum Einsatz kommt. Dieser verteilt die Antriebsmomente zwischen den Hinterrädern vollvariabel. Gesteuert wird dies über eine Lamellenkupplung an der jeweiligen Antriebswelle. So ausgerüstet, fährt sich der RS 3 besonders beim Herausbeschleunigen aus Kurven noch dynamischer.

Hinzu kommt ein neuer Fahrmodus mit dem Namen RS Performance. In diesem Modus sind Motor- und Getriebekennlinie speziell für die Rennstrecke angepasst. Um das Setup zu komplettieren, wird die Audi RS 3 Limousine auf Wunsch ab Werk mit den Semi-Slicks Pirelli P Zero Trofeo R ausgeliefert. Ebenfalls optional erhältlich ist eine 19-Zoll-Keramikbremsanlage sowie das RS Sportfahrwerk Plus mit adaptiver Dämpferregelung.

Ist der Kraftsportler derart ausgestattet, geht es in sage und schreibe 3,8 Sekunden von Null auf 100 km/h. Auch die Höchstgeschwindigkeit ist nicht etwa bei 250, sondern erst bei 290 Stundenkilometern erreicht.

Text: NewCarz

Fotos: Audi