Lamborghini Countach LPI 800-4 – 112 Mal Retro-Ikone

Pressemitteilung: Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Countach wurde der Lamborghini Countach LPI 800-4 enthüllt.





Nur 112 Mal Lamborghini Countach LPI 800-4

Automobili Lamborghini stellt den Countach LPI 800-4 vor: eine futuristische, limitierte Serie, die eine Hommage an den Kultstatus des Countach als Revolutionär für Design und Technologie darstellt und für das 21. Jahrhundert neu konzipiert wurde.

Seine puristische Linienführung lässt sofort das Erbe des Countach erkennen: der Patriarch der modernen Supersportwagen und des Lamborghini-Designs. Mit seinem V12-Saugmotor in Kombination mit der Hybrid-Superkondensator-Technologie von Lamborghini bewahrt der Countach LPI 800-4 das unnachahmliche Erlebnis des V12 und den Sound seines Longitudinale Posteriore-Triebwerks (LP) in Verbindung mit der für den Sián entwickelten Hybrid-Technologie (I).











Mit einer kombinierten Höchstleistung von 814 PS (im Namen auf 800 abgerundet) aus Saugmotor (780 PS) und Elektromotor (34 PS) und dem permanenten Allradantrieb erreicht der LPI 800-4 Spitzenwerte wie eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 2,8 Sekunden, von 0 auf 200 km/h in 8,6 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 355 km/h.

„Der Lamborghini Countach LPI 800-4 ist ein visionäres Auto der Gegenwart, genau wie es sein Vorgänger war“, erklärt Stephan Winkelmann, Präsident und CEO von Automobili Lamborghini. „Der Countach ist eine der wichtigsten Ikonen des Automobils und verkörpert nicht nur die Design- und Konstruktionsgrundsätze von Lamborghini, sondern auch unsere Philosophie, Grenzen neu zu ziehen, Unerwartetes und Außergewöhnliches zu erreichen und vor allem der ‚Stoff, aus dem Träume sind‘ zu sein. Der Countach LPI 800-4 ist eine Hommage an dieses Lamborghini-Erbe, er ist aber kein Rückblick: Er stellt dar, wie sich der legendäre Countach der 70er- und 80er-Jahre zu einem Elite-Supersportmodell dieses Jahrzehnts hätte entwickeln können. Er steht in der typischen Tradition von Lamborghini, nach vorne zu blicken, neue Wege bei Design und Technologie zu beschreiten und gleichzeitig die DNA unserer Marke zu feiern. Er ist ein Lamborghini, der die andauernde und emotionale Kraft der Marke zum Ausdruck bringt: immer inspirierend und aufregend anzusehen, anzuhören und vor allem zu fahren.“







Countach – der Patriarch des modernen Supersportwagen-Designs

Der Lamborghini Countach LPI 800-4 ist sofort als der echte Nachfahre der Countach-Generationen zu erkennen: ein Zeugnis für die anhaltende Wirkung des ursprünglichen Countach-Designs, das zum Aushängeschild der 1980er-Jahre und zum Symbol für ultracoole Automobile und Lifestyle wurde.

Der Name Countach – ein passender Ausdruck für Erstaunen und Verwunderung aus dem piemontesischen Dialekt, der „Kun-tatsch“ ausgesprochen wird – ist einer der wenigen Namen von Lamborghini-Modellen, der nichts mit Stieren zu tun hat.











Die unverwechselbare Silhouette des Countach mit der von vorne nach hinten verlaufenden Hauptlinie, den scharfen Winkeln und Linien und der eigenwilligen Keilform hat das moderne Supersportwagen-Design ebenso innoviert wie anschließende Lamborghini-Modelle. Der Countach LPI 800-4 setzt die charakteristische Linienführung der fünf über fast 20 Jahre gebauten Modelle des Countach fort und konzentriert sich auf die reinste Umsetzung des legendären Automobildesigns.







Ingenieursleistungen auf höchstem Niveau für ein neues Zeitalter

Der V12-Motor des Lamborghini Countach LPI 800-4 ist ebenso legendär wie sein Design. Der ursprüngliche Countach besaß zusammen mit dem nach vorn verschobenen Fahrgastraum einen längs montierten Heckmotor, seitlich montierte Kühler aus der Formel 1 sowie ein nach vorn gerichtetes Getriebe und eine Rohrrahmenkonstruktion.

Diese Herangehensweise an die Sportwagentechnik war ebenso revolutionär wie sein erstaunliches Aussehen. Die Motorposition wurde im Hinblick auf Gewichtsverteilung und Ausgewogenheit gewählt, und natürlich lieferte der Zwölfzylinder-Saugmotor eine besonders emotionale Leistungsabgabe auf höchstem Niveau. Der Countach entwickelte die besten verfügbaren Technologien, um ein außergewöhnliches Fahrzeug zu bieten: Diese visionäre Philosophie spiegelt sich im Countach LPI 800-4 wider, der das Beste der aktuellen Lamborghini-Technologien und -Ingenieursleitungen nutzt, um die Performance zu erbringen, die von einem Countach im Jahr 2021 erwartet wird.











Der Lamborghini-V12-Motor mit 6,5 Litern Hubraum und einer Leistung von 780 PS wird mit einem 48-Volt-Elektromotor kombiniert, der direkt am Getriebe montiert ist und weitere 34 PS für ein unmittelbares Ansprechverhalten und höhere Leistung liefert: Es handelt sich um die innovative und einzigartige Architektur, die Lamborghini für den Sián entwickelt hat und die als einzige Mild-Hybrid-Technologie eine direkte Verbindung zwischen Elektromotor und Rädern herstellt, wodurch das unverfälschte Verhalten des V12-Motors erhalten bleibt. Der Elektromotor wird von einem Superkondensator angetrieben, der im Vergleich zu einer Lithium-Ionen-Batterie gleichen Gewichts dreimal so viel Energie liefert.







Weltpremiere bei The Quail: A Motorsports Gathering, USA

Der Lamborghini Countach LPI 800-4 wurde vergangenen Freitag, den 13. August bei The Quail (USA) in der Sonderfarbe Bianco Siderale vorgestellt, die einen Hauch von Perlmuttblau enthält und an Ferruccio Lamborghinis eigenen Countach LP 400 S erinnert, komplett mit rot-schwarzer Lederausstattung.

Auch das Interieur nimmt Anleihen beim Original-Countach im Kontext eines modernen Fahrzeugs. Das klassische und luxuriöse Leder der speziell entworfenen Komfortsitze und des Armaturenbretts ist mit geometrischen Nähten versehen. Das quadratische Motiv verweist auf den kühnen Stil und den Optimismus von Design und Technologie der 1970er-Jahre.











Die 20 Zoll (vorne) und 21 Zoll (hinten) großen Räder des Countach LPI 800-4 sind im Wählscheiben-Stil der 1980er-Jahre gestaltet und mit Karbon-Keramik-Bremsscheiben und Pirelli P Zero Corsa-Reifen ausgestattet.

Besitzer des exklusiven Lamborghini Countach LPI 800-4 in limitierter Auflage können aus einer Reihe historischer Außenlackierungen wählen, meist in Unifarben wie zum Beispiel dem legendären Impact White, Giallo Countach und Verde Medio. Weiterhin bietet die zeitgenössische Palette moderne Lackierungen, meist Metallic-Farben wie Grau, Lila und Blau. Die Innenausstattung ist in vier Konfigurationen erhältlich, einfarbig oder zweifarbig, auch mit einer möglichen speziellen Farbauswahl für die Teppiche (fünf Farben), den Himmel und die Nähte.

Ein zentraler 8,4-Zoll-HDMI-Touchscreen, exklusiv für den LPI 800-4, verwaltet die Bedienelemente des Fahrzeugs, einschließlich Konnektivität und Apple CarPlay. Er besitzt auch eine besondere Taste mit dem Titel ‚Stile‘ (Design): Wenn man sie drückt, erklärt sie dem privilegierten Publikum die Designphilosophie des Countach.

Mit einer Auflage von 112 Stück verweist diese Zahl auf die interne Projektbezeichnung ‚LP 112‘, die während der Entwicklung des ursprünglichen Lamborghini Countach verwendet wurde. Der Countach LPI 800-4 wird ab dem ersten Quartal 2022 an Besitzer auf der ganzen Welt ausgeliefert, welche das Privileg haben, ein Stück Automobilgeschichte zu fahren, das für die Zukunft neu interpretiert wurde.







NewCarz meint dazu:

Eine Legende kehrt zurück: Der Countach war vor 50 Jahren der Inbegriff eines Supersportwagens und der Traum vieler Menschen, vor allem des männlichen Geschlechts. Die meisten von ihnen freuten sich über den Countach als Poster an der Wand oder über die Karte im Auto-Quartett, welche so gut wie alle anderen stechen konnte. Die Neuinterpretation ist viel mehr als nur eine Hommage. Lamborghini ist es tatsächlich gelungen, das einzigartige Design der Ikone zu erhalten und dieses mit topmoderner Technologie in das Hier und Heute zu befördern. Mit nur 112 Exemplaren bleibt auch der Lamborghini Countach LPI 800-4 ein Traumsportwagen, den man wohl eher nie auf öffentlichen Straßen zu Gesicht bekommen wird.

Text: Lamborghini/NewCarz – Fotos: Lamborghini