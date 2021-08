Genesis GV60 – Premiere für Elektroauto

Pressemitteilung: Genesis hat offiziell die ersten Aufnahmen des Genesis GV60 enthüllt – das erste Fahrzeug auf einer eigenen vollelektrischen Plattform der Marke.

Das zweite Elektroauto der Marke Genesis, der GV60, basiert auf einer eigenen vollelektrischen Plattform namens E-GMP (Electric-Global Modular Platform), die den Weg der Marke in Richtung Elektrifizierung signalisiert.







Genesis GV60 als sportlichstes Fahrzeug

Das ‚G‘ in GV60 steht für Genesis, während das ‚V‘ für Vielseitigkeit steht. Die Zahl „60“ steht für die Position in der Genesis Modellreihe und macht den GV60 zu seinem bisher sportlichsten Fahrzeug.

Genesis entwickelt sein Modellnamensschema auf der Grundlage der einzigartigen Design-Identität „Athletic Elegance“ weiter und betont die Sportlichkeit bei den kleineren Zahlen und die Eleganz bei den größeren Zahlen.

Die Front des GV60 weist ein für dieses Elektroauto optimiertes Design auf. Die kultigen und progressiven Quad Leuchten im Zwei-Linien-Design verleihen der raffinierten und voluminösen Karosserie einen Charakter.

Ein breiterer und sportlicherer Kühlergrill wurde unterhalb der Quad Leuchten platziert, um die dynamische Leistung des GV60 zu betonen und die Kühleffizienz der Hochspannungsbatterien im Unterboden zu erhöhen.

Der GV60 hat auch ein neues Flügel-Emblem auf dem Kühlergrill. Die Dicke des früheren Emblems wurde um fast 80 Prozent reduziert. Es weist das gleiche einzigartige Guilloché-Muster auf, das man häufig bei Luxusuhren sieht und zeigt hiermit die Ausrichtung der Marke in Richtung eines luxuriösen Fahrerlebnisses mit Hightech-Innovationen.

Darüber hinaus hat sich Genesis erstmals für eine „Clamshell-Haube“ entschieden, die Motorhaube und Kotflügel in einem einzigen Element vereint und so den eleganten Eindruck des Elektroautos vervollständigt.

Von der Seite betrachtet zeigt der GV60 das glatte und dynamische Profil eines Hochleistungscoupés.











Eine einfache, aber scharfe Silhouette, die sich von der Motorhaube bis zum Heckspoiler erstreckt, vervollständigt den progressiven Charakter. Die Chromlinie, die von der Windschutzscheibe bis zum oberen Rand des Daylight Opening (DLO) Fensters verläuft, setzt sich in der C-Säule fort, die das Image des Elektroautos verkörpert und ihm ein unverwechselbares Merkmal verleiht.

Die digitalen Seitenspiegel tragen zu einem hochmodernen Erscheinungsbild bei, während die automatisch bündig abschließenden Türaußengriffe die glatte Linienführung unterstreichen.











Am Heck nehmen die Zwei-Linien-Rückleuchten eine dynamische Form an. Ein feststehender Flügelspoiler am Heck akzentuiert das coupéartige Dach und unterstreicht das Bild von dynamischer Hochleistung. Das Schultervolumen wird im hinteren Kotflügel betont, um ein niedriges und breites Profil zu schaffen und das Image der Hochleistung weiter zu betonen, indem es mit technischen Funktionen wie Sensoren, Rückleuchten und Blinkern im unteren Bereich kombiniert wird.







Das Interieur des GV60

Das Innendesign des GV60 übernimmt den Design-Ethos von Genesis, die „Schönheit des weißen Raums“, und schafft einen geräumigen und komfortablen Innenraum. Das auffälligste Merkmal im Innendesign des GV60 ist die Crystal Sphere, eine kugelförmige elektronische Getriebesteuerung, die den Fahrer intuitiv über entgegenkommende Fahrzeuge informiert.











Die Crystal Sphere verfügt über Stimmungslichter, die bei ausgeschaltetem Fahrzeug erleuchten und das Fahrerlebnis noch ästhetischer machen. Die Mittelkonsole, in der sich die Crystal Sphere befindet, wirkt, als ob sie schwebt. Zusammen mit anderen Merkmalen einer vollelektrischen Plattform, wie dem schlanken Cockpit und dem flachen Boden, bietet sie den Passagieren ein neues Maß an Geräumigkeit.

Der GV60 setzt auch im Innenraum auf ein einheitliches Design mit kreisförmigen Details an der Crystal Sphere, der Hupenverkleidung, den Türgriffen und den Seitenspiegeln.











Dominique Boesch, Managing Director von Genesis Motor Europe, kommentierte: „Als wir in Europa gestartet sind, haben wir uns verpflichtet innerhalb des ersten Jahres drei Elektroautos in die Region zu bringen. Wir sind stolz darauf, dass der GV60 unser zweites Elektroauto für Europa sein wird, kurz nach der Einführung des elektrifizierten G80. Der GV60, das erstes Elektroauto von Genesis auf einer eigenen Plattform, wird eine völlig neue Erfahrung als Luxus-Elektroauto bieten, die auf unserer einzigartigen Markenidentität basiert, und wird auch von unserem einzigartigen kundenorientierten Angebot profitieren, bei dem der Service vor dem Verkauf kommt.„

Die vollständigen Spezifikationen, Leistungen und Preise für Europa werden demnächst bekannt gegeben.







NewCarz meint dazu:

Der optische Anreiz des neuen Genesis GV60 ist vollumfänglich gegeben. Damit reiht er sich problemlos ist die Riege von Tesla, Polestar 2 und Jaguar I-Pace ein. Inwieweit auch die anderen Belange überzeugen können, werden entsprechende Tests aufzeigen, auf die wir bereits sehr gespannt sind.

Text: Genesis/NewCarz – Fotos: Genesis