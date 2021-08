Range Rover Sport SVR Ultimate Edition – Die Speerspitze

Seine Publikumspremiere feiert der Range Rover Sport SVR Ultimate Edition vom 1. bis 5. September in Großbritannien.

Das schnellste und leistungsstärkste Modell aus dem Haus Land Rover erstrahlt in ganz besonderem Glanz: Der britische 4×4-Spezialist präsentiert das neue Sondermodell, das sich nicht zuletzt durch neue, spektakulär glänzende Lackierungen mit Glass Flake-Grundierung auszeichnet.

Daneben haben die Individualisierungsspezialisten der Abteilung SV Bespoke das Sondermodell außen und innen mit weiteren exklusiven Details bestückt, die das 575 PS starke High-Performance-Topmodell der Land Rover Familie zum ultimativen Range Rover Sport SVR machen.







Bestellstart für Range Rover Sport SVR Ultimate Edition

Auf dem Stand von Special Vehicle Operations auf der exklusiven Automesse Salon Privé in und rund um Schloss Blenheim Palace in der Grafschaft Oxfordshire. Die Bestellbücher für das Sondermodell sind ab sofort geöffnet, die Preise beginnen ab 164.500 Euro.







Optische Highlights

Exklusiv geschmückt wird die Karosserie des Sondermodells ferner mit einer in Wagenfarbe lackierten und mit Luftauslässen versehenen Motorhaube aus Karbon sowie geschmiedeten 22-Zoll-Leichtmetallfelgen mit fünf Doppelspeichen, hinter denen schwarze Bremssättel auf ihren Einsatz warten.











Die optisch starke Präsenz der SVR Ultimate Edition wird darüber hinaus mit zahlreichen Elementen in Narvik Black unterstrichen: Neben dem Dach zählen dazu Spiegelkappen, Kühlergrill, Grilleinfassung, Details am vorderen Kotflügel und Heckklappen-Abschlussleiste.







Keiner war bislang schneller

Der Range Rover Sport SVR ist das schnellste, leistungsstärkste und dynamischste Modell, das jemals die Land Rover Produktionshallen verlassen hat. Die aktuelle zweite Generation des Range Rover Sport SVR beherbergt unter der Motorhaube einen 5.0 Liter V8 Kompressor, der 423 kW (575 PS) und satte 700 Nm Drehmoment bereitstellt. Damit beschleunigt das britische High-Performance-SUV in knappen 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht ein Maximaltempo von 283 km/h.











„Mit der Premiere des Range Rover Sport SVR im Jahr 2014 hat Land Rover seine Fähigkeiten im High-Performance-Sektor neu definiert. Bis heute haben wir mehr als 20.000 Exemplare des Modells verkauft – und die Nachfrage nach dem charaktervollen SVR Mix aus Leistung, Luxus und begeisternder Dynamik wird Jahr für Jahr größer. Die umfangreichen Personalisierungsoptionen, die die Abteilung SV Bespoke im neuen Sondermodell Ultimate Edition realisiert hat, verleihen der Attraktivität des Range Rover Sport SVR weitere Schubkraft.“ so Mark Turner, Geschäftsführer von Land Rover SV Bespoke zur SVR Ultimate Edition.







Das Interieur der Range Rover Sport SVR Ultimate Edition

Auch im Interieur der neuen Extraausgabe finden Können und Handwerkskunst des SV Bespoke Teams ihren Niederschlag. So besitzt das Sondermodell an den B-Säulen exklusive „SV Bespoke“-Logos in Chrom – außerdem schwarz eloxierte Schaltwippen und beleuchtete Einstiegsleisten im „Ultimate Edition“-Design.

Die Individualisierungsexperten von SV Bespoke empfehlen die Farbkombination Ebony/Cirrus für den Innenraum der Ultimate Edition, der gekrönt wird mit besonders leichten SVR Performance-Sitzen in Windsor-Leder mit Polstern in Premium-Velours und geprägten „SVR“-Emblemen.











Hannah Custance, Leiterin Design des SV-Bereichs ‚Lacke und Farben‘ dazu: „Unser Designteam bei SV Bespoke denkt immer über den Tag hinaus, um für unsere Modelle beeindruckende Farben mit ausgeprägter Individualität zu kreieren. Als erstes Modell von SV Bespoke verfügt der Range Rover Sport SVR Ultimate Edition über einen Glasflake-Basislack, der eine herrliche Struktur und beeindruckende Reflektionen erzeugt. Damit bildet der Range Rover Sport SVR Ultimate Edition aktuell die Speerspitze unseres innovativen Personalisierungskonzepts.„







NewCarz meint dazu:

Was für ein Bolide: Diese Ultimate Edition zeigt, was technisch und optisch im Bereich Performance-SUV möglich ist. Das konnten die Spezialisten von SVO schon immer, wie ein NewCarz-Test eines Range Rover Sport SVR bereits vor Jahren offenbarte. Dieses Modell setzt dem ganzen mit nochmals gesteigerter Performance und einzigartigem Design eine neue Krone auf.











Text: Land Rover/NewCarz – Fotos: Land Rover