Porsche Panamera Platinum Edition – Das Besondere

Pressemitteilung: Porsche bietet eine besonders elegante und exklusive Variante des Panamera an: die Porsche Panamera Platinum Edition.

Die edle Sonder-Edition zeichnet sich durch dezente Designmerkmale in seidenglänzender Platinum-Lackierung aus, verbunden mit einer erweiterten Serienausstattung zu einem besonders attraktiven Preis.

Porsche Panamera Platinum Edition mit üppiger Ausstattung

Stark nachgefragte Optionen mit hohem Kundennutzen sind bei der Platinum Edition bereits serienmäßig enthalten. Dazu zählen unter anderem die adaptive Luftfederung inklusive Porsche Active Suspension Management (PASM), automatisch abblendende Außenspiegel, die LED-Matrix-Hauptscheinwerfer inklusive Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), das Panorama-Dachsystem, der Park-Assistent mit Rückfahrkamera und bei den Hybrid-Modellen der On-Board AC-Lader mit 7,2 kW Ladeleistung.











Die Platinum lackierten 21-Zoll Exclusive Design Sport Räder, die schwarzen Sportendrohre, Privacy-Verglasung, die Seitenscheibenleisten in hochglänzendem Schwarz und die Exclusive Design-Heckleuchten unterstreichen die sportliche Eleganz des Fahrzeugs.







Speziell lackierte Details schaffen Erkennbarkeit

Von außen klar erkennbar ist die Panamera Platinum Edition durch Applikationen, die exklusiv in Platinum lackiert sind: Luftauslassblenden hinter den Vorderrädern, Porsche-Schriftzug und Modellbezeichnung am Heck sowie bei den Hybrid-Modellen der seitliche „e-hybrid“-Schriftzug. Darüber hinaus stehen optional 20-Zoll Panamera Style-Räder in Platinum zur Verfügung.







Analoguhr rundet edles Gesamtpaket ab

Im Interieur setzt sich die luxuriöse Ausstattung fort: Zum Serienumfang zählen das GT-Sportlenkrad und Servolenkung Plus, der Spurwechselassistent, Soft-Close-Türen mit Komfortzugang, 14-Wege-Komfortsitze vorn mit Memory-Paket, Sitzheizung hinten, das BOSE Surround Sound-System, das Interieur-Paket Aluminium gebürstet in Schwarz und Porsche-Wappen auf den Kopfstützen.











Zusätzlich finden sich auch im Inneren exklusive Erkennungsmerkmale: Die Türeinstiegsblenden bestehen aus gebürstetem Aluminium in Schwarz und tragen vorne den Schriftzug „Platinum Edition“. Darüber hinaus sind alle Modelle der Platinum Edition serienmäßig mit einer Analoguhr in der Schalttafel ausgestattet.







Weltpremiere der Porsche Panamera Platinum Edition in Los Angeles

Die Platinum Edition ist in Europa für den Panamera 4 und Panamera 4 E-Hybrid erhältlich. In Europa ist die Premiumausstattung zusätzlich in den entsprechenden Sport Turismo-Modellen verfügbar, in China wird das Angebot um die Executive-Modelle mit verlängertem Radstand erweitert.

Der Porsche Panamera 4 Platinum Edition ist in Deutschland ab sofort zu Preisen ab 111.945 Euro inklusive Mehrwertsteuer bestellbar, Weltpremiere feiert das Modell auf der Los Angeles Auto Show am 17. November. Die Auslieferungen beginnen Ende Januar 2022.







NewCarz meint dazu:

Im Namen des Edelmetalls – Die Porsche Panamera Platinum Edition ist zwar nicht aus purem Platin, zeigt sich aber im übertragenen Sinne ebenso wertvoll, wenn man das Plus an Ausstattung betrachtet, welches den Kunden mit diesem Sondermodell erwartet. Zudem erweckt die spezielle Lackierung diverser Details klare Assoziationen zum mattglänzenden Edelmetall.

Text: Porsche/NewCarz – Fotos: Porsche