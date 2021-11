MTM Audi S3 – Wenn das S eskaliert

Wenn die Essen Motor Show ihre Pforten öffnet, ist der Tuningspezialist MTM selbstredend unter den Ausstellern und zeigt mit diesem MTM Audi S3 das immense Know How in der High-Tech-Fahrzeugmodifikation.

Wir nutzten bereits den Preview Day am vergangenen Freitag, um uns einen Überblick auf der diesjährigen Messe zu verschaffen. MTM ist ein Aussteller, dem man einen Pflichtbesuch abstatten sollte.







MTM Audi S3 mit einem Plus von 170 PS

Bereits der Serien-S3 besitzt bekannterweise ein enormes sportliches Potenzial und greift auf eine Leistung von 310 PS sowie 400 Newtonmeter Drehmoment aus einem zwei Liter großen vierzylindrigen Turbobenziner zurück. Den Tuningspezialisten von MTM war das zu wenig und man nahm sich – wie bereits bei den Vorgängermodellen des Audi S3 geschehen – dem Modell genauer an.

In diesem Rahmen gab es einen umfangreichen Umbau der Motorsteuerung, zu der außerdem ein Turbokit und ein Getriebeupgrade gehört. 17.200 Euro kostet allein dieser Spaß, wobei sich insbesondere die Leistung immens steigern ließ.











Stattliche 480 PS sowie 610 Newtonmeter – hier musste man sogar limitierend Grenzen setzen – leistet der MTM Audi S3 durch diesen Eingriff und bietet Fahrleistungen eines Supersportlers: Lediglich 3,2 Sekunden von null bis 100 km/h – der Serien-S3 benötigt 4,8 Sekunden – bis Tempo 200 vergehen nur 10,7 Sekunden. Je nach Reifenfreigaben ist dieser Giftpfeil am Ende über 300 km/h schnell.







Viele weitere Paketinhalte

Doch mit Leistung allein ist es bei MTM nicht getan, denn der Umbau ist weitaus umfangreicher als diese Leistungsspritze. Da gibt’s einmal eine Edelstahl-Abgasanlage mit vier ovalen schwarzen Endrohren für 2.900 Euro, einen 19-Zoll-Komplettradsatz in zwei verschiedenen Ausführungen ab 2.500 Euro, ein Fahrwerksupdate von KW für 3.150 Euro, Recaro Podiumsitze für 5.900 Euro sowie ein Bodykit mit diversen optischen wie aerodynamischen Detailänderungen für 1.500 Euro.











Am Ende kommt eine zweijährige Garantie auf alle Umbauten für 500 Euro dazu, wodurch sich alle Umbaumaßnahmen auf 33.650 Euro summieren. Nimmt man noch den Basispreis von 49.200 Euro für den Audi S3 hinzu, kommt man auf einen Komplettpreis von 82.850 Euro für den MTM Audi S3.

Die Essen Motor Show hat seit vergangenen Samstag ihre Pforten geöffnet und bietet seinen Zuschauern bis zum 5.12.2021 noch die Möglichkeit eines Besuchs.

Text/Fotos: NewCarz