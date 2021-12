Dacia Duster Extreme – Solides SUV zum guten Kurs

Einen prägnanten Look und mehr Offroad-Flair bietet der neue Dacia Duster Extreme.

Dabei bleibt das SUV immer noch preislich attraktiv und glänzt zudem mit einer nicht zu verachtenden Anzahl an Komfort-Features.

Sondermodell mit Extra-Ausstattung

Der Dacia Duster Extreme macht seinen Namen zum Programm und erhält eine bis Sommer 2022 ausschließlich ihm vorbehaltene Lackierung in Schiefer-Grau. Damit wirkt das SUV weitaus markanter und dynamischer, sodass die entsprechenden Akzente in Orange besonders gut zur Geltung kommen. So wurden an den Außenspiegeln und dem Kühlergrill schmale Elemente in Orange lackiert, was eine gewisse Pfiffigkeit zutage fördert. Auch die Duster-Schriftzüge an der Heckklappe und der Dachreling erhielten die orangene Lackierung.







Wem die Lackierung in Schiefer-Grau nicht zusagt, der kann auch aus anderen Lackfarben wählen. So stehen zusätzlich Perlmutt-Schwarz, Arktis-Weiß, Arizona-Orange und Iron-Blue bereit. Natürlich kommen hier auch die orangefarbenen Akzente zum Einsatz, wenngleich diese insbesondere bei der Lackfarbe Arizona-Orange wohl ein bisschen untergehen dürften. Ungeachtet der Lackierung, erhält jeder Dacia Duster Extreme 17 Zoll große Alufelgen im Design „Tergan“.







Die Ausstattung des Sondermodells basiert auf der höchsten Linie „Prestige“, die wir im Vorfaceliftmodell bereits unter die Lupe nehmen konnten. An Bord jedes „Extreme“ ist das Navigationssystem Media Nav mit acht Zoll großem Touchscreen und kabelloser Smartphone-Integration sowie einem sechs Lautsprecher umfassenden Soundsystem. Außerdem dabei ist eine Klimaautomatik, eine erhöhte Mittelkonsole samt Staufach sowie elektrische Fensterheber vorne und hinten. Ein Tempomat samt Geschwindigkeitsbegrenzer sorgt für entsprechenden Fahrkomfort auf der Autobahn, während eine Einparkhilfe samt 360-Grad-Kamera das Parken erleichtert. Der Sicherheit zuträglich ist der an Bord befindliche Totwinkel-Warner.







Die Ausstattung wird zudem durch das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keycard Handsfree und eine Sitzheizung für die vorderen Plätze abgerundet. Im Innenraum gibt es eine dunkle Stoff-Textilleder-Polsterung mit orangenen Kontrastnähten sowie ebenfalls in Orange gehaltene Designelemente an Lüftung, Mittelkonsole und Türen.

Preis und Marktstart des Dacia Duster Extreme

Der neue Dacia Duster Extreme ist ab sofort bestellbar. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge beginnt dann bereits im ersten Quartal 2022. Der Preis für das Sondermodell beträgt mit dem bivalenten TCe 100 ECO-G Autogas-Benzinmotor 17.950 Euro.

Text: NewCarz

Fotos: Dacia