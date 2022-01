Tag der offenen Tür bei Renault und Dacia

Zum Tag der offenen Tür präsentieren Renault und Dacia ihr Strategien und Modelle.









Der Tag der offenen Tür bei Renault

Ganz im Zeichen der Elektrooffensive der Marke steht der bundesweite Renault Tag der offenen Tür am 15. Januar 2022.

So präsentieren die teilnehmenden Renault Partner ihren Kunden unter anderem die vollelektrischen Renault Modelle ZOE E-TECH und Twingo Electric, die Plug-in Hybrid E-TECH Palette sowie attraktive Rendez-Vous-Deals.

Der Renault ZOE E-Tech ist beispielsweise bereits ab 99 Euro monatlich mit kostenlosen Winterkompletträdern erhältlich.

Neben den vollelektrischen Modellen präsentiert Renault auch seine E-Palette mit Plug-in Hybrid-Fahrzeugen. Jüngster Zugang ist der neue Renault Arkana. Mit einem kombinierten Verbrauch von 4,2 Litern Superbenzin pro 100 Kilometer (96 g CO2/km) setzt das Modell neue Maßstäbe für Effizienz in seiner Klasse. Dank der hohen Rekuperationsleistung kann er im Stadtverkehr bis zu 80 Prozent aller Wege rein elektrisch zurücklegen.

In den kommenden Jahren will Renault die Elektrooffensive ausbauen, unter anderem mit dem neuen Megane E-TECH. Ziel ist es, die Führungsrolle bei der Energiewende durch Elektro- und Wasserstofflösungen zu stärken und bis 2025 den grünsten Antriebsmix aller Hersteller in Europa anzubieten. Seit dem Marktstart der ersten Elektrofahrzeuge der Marke 2010 hat Renault in Europa über 300.000 E-Autos und weltweit rund 400.000 Fahrzeuge verkauft.







Tag der offenen Tür bei Dacia

Der Marktstart des neuen Dacia Spring und die im letzten Jahr neu aufgelegten Bestseller Sandero und Duster stehen im Fokus des bundesweiten Dacia Tags der offenen Tür am 15. Januar 2022. Mit den drei neuen Modellen sowie dem bereits bestellbaren neuen Jogger will Dacia die erfolgreiche Entwicklung auf dem deutschen Markt fortsetzen.

„Der Tag der offenen Tür ist der Auftakt für ein vielversprechendes Jahr der Marke Dacia“, sagt Dacia Deutschland-Chef Christophe Mittelberger. „Mit der Neuausrichtung der Marke und dem neuen Markenclaim ,Einfach gut’ haben wir 2021 ein neues Kapitel für Dacia aufgeschlagen. Daran knüpfen wir 2022 an und bringen die Marke weiter kraftvoll nach vorne. Mit der attraktivsten Modellpalette unserer Geschichte und einem sehr hohen Bestand an Kundenbestellungen. Ich bin überzeugt: 2022 wird ein gutes Jahr für Dacia in Deutschland.„











Als erstes Elektroauto der Marke kombiniert der Dacia Spring den rein elektrischen Antrieb mit schickem SUV-Design, zuverlässiger Technik und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereits seit Frühjahr 2021 konnten Interessenten das Stadtauto online beim Handel vorbestellen. Seitdem gingen bis heute rund 8.000 Kaufanträge ein, 4.000 Fahrzeuge wurden bereits ausgeliefert. Allein im Dezember erfolgten über 1.800 Zulassungen. Nach Abzug des Elektrobonus in Höhe von 9.570 Euro ist Deutschlands günstigstes Elektroauto bereits ab 10.920 Euro erhältlich.

Auch der am 15. Januar im Handel präsentierte Dacia Sandero der zweiten Generationzeigt sich seit seinem Marktstart Anfang 2021 in Bestform. Mit 16.000 Zulassungen im Jahr 2021 kletterte der neue Sandero auf Anhieb auf Platz zwei im Kleinwagen-Segment Privatkunden (2020: 13.700 Einheiten).

Hoher Kundennachfrage erfreut sich auch der kräftig überarbeitete Dacia Duster. Die Mitte 2021 eingeführte Neuauflage erreichte 2021 im Segment der privaten B-SUV Platz fünf. Mit neuer Frontpartie, modernisiertem Innenraum und erweitertem Infotainment-Angebot präsentiert sich der neue Dacia Duster attraktiv wie nie. Trotz der umfassenden Erneuerung bleibt der Duster mit einem Basispreis von 11.990 Euro das SUV-Modell mit dem besten Preis-Wert-Verhältnis in Deutschland.

Umfangreiches Begleitkonzept