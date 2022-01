BRABUS 800 Adventure XLP SUPERBLACK – Der Outdoorhammer

Wir stellen vor: BRABUS 800 Adventure XLP SUPERBLACK

Unter diesem Label bietet BRABUS ab sofort eine neue, besonders exklusive Variante seines Offroad-Pickups auf Basis des Mercedes-AMG G 63 an.







Innen und außen ganz in Schwarz wie es für den Veredler seit mehr als vier Jahrzehnten charakteristisch ist.

Mit 5,31 Meter ist das BRABUS Supercar nicht nur 68,9 Zentimeter länger als eine serienmäßige G-Klasse ohne Reserverad am Heck. Es besitzt auch einen 50 Zentimeter längeren Radstand. Ein neu konstruiertes Stahlmodul mit Seitenwänden aus Carbon bildet das Heck mit Ladefläche.











Um den Highend-Pickup auch für härtesten Geländeeinsatz zu rüsten, erhielt der XLP SUPERBLACK ein speziell konstruiertes BRABUS Spezialfahrwerk mit Portalachsen. Damit wird eine Bodenfreiheit von 49 Zentimetern erreicht.







Ebenso einzigartig wie das Fahrzeugdesign und das Chassis ist das Triebwerk: Der BRABUS 800 Achtzylinder-Biturbo mit vier Liter Hubraum treibt das Allradfahrzeug mit 588 kW / 800 PS und 1 000 Nm Drehmoment an. Damit beschleunigt der BRABUS 800 Adventure XLP SUPERBLACK in nur 4,8 Sekunden auf Tempo 100. Wegen des hohen Schwerpunktes und der 22 Zoll All-Terrain-Bereifung ist die Höchstgeschwindigkeit elektronisch auf 210 km/h begrenzt.











Das schwarze Interieur der BRABUS SUPERBLACK Edition ist eine Hommage an das Jahr 1977, als Bodo Buschmann die Marke BRABUS gründete: Das Geburtsjahr der Marke ist im Interieur dezent, aber dennoch unübersehbar, mit dem Brand Pattern „Heritage“ mit präzise ins Leder eingeprägten „77“ Logos verewigt.











Der BRABUS 800 Adventure XLP SUPERBLACK wird ab 725.900 Euro angeboten.







Hören, sehen, anfassen – danach ist eines klar: Dieser Adventure XLP SUPERBLACK gehört definitiv in die Riege der Alphatiere unter den Offroadern. Die umfassenden Maßnahmen zeigen sich dabei nicht allein optisch in exorbitanter Form. Man kann sich ziemlich sicher sein, dass der Bolide auch im prädestinierten Einsatzgefilde eine Topfigur macht. Doch ebenso sicher darf man sein, dass dies so gut wie nie passieren wird, denn zukünftige Besitzer werden sich fast ausschließlich damit zufrieden geben, dass ihr neuer Schatz das alles jederzeit könnte.