MC Edition – Die neue Sonderserie von Maserati

Eine neue MC Edition kommt – MC steht für Maserati Corse. Dahinter verbirgt sich die Motorsportabteilung der Marke, die besonderer Ausdruck der sportlichen Natur und des täglichen Wettbewerbs des Unternehmens ist.

Jetzt würdigt diese neue Edition diese kompromisslose Leistung und den Renngeist von Maserati.







MC Edition für die V8-Modelle

Im Fokus stehen dabei die V8-Modelle, die das Konzept des kompromisslosen Fahrspaßes unterstreichen. Damit werden die stärksten Versionen von Ghibli, Levante und Quattroporte zu einer Sonderserie mit besonders faszinierender Ästhetik.

Die MC Edition verkörpert Leistung, Siegeswille sowie Fahrfreude und greift eine Geschichte auf, die vor fast 96 Jahren begann: Damals gewann der Tipo 26 – das erste Fahrzeug mit dem Dreizack auf der Motorhaube – mit Alfieri Maserati am Steuer die 1,5-Liter-Klasse der Targa Florio.







Exklusive Farben für MC Edition

Genau das spiegelt sich jetzt in der Sonderedition wider, die in zwei exklusiven Farben erhältlich ist: Giallo Corse und Blu Vittoria. Gelb und Blau sind die Farben von Modena, der Stadt, die das italienische Motor Valley symbolisiert und die die Heimat von Maserati ist.











Giallo Corse ist eine Dreischichtlackierung mit blauem Glimmer, die das Licht auf höchst raffinierte Weise bricht. Das sorgt für einen extrem sportlichen Look. Umgekehrt ist Blu Vittoria ein mattes Dreischichtblau – extrem tiefgehend, wirkungsvoll und mit besonderer Ausstrahlung.







Diese Highlights gibt es außen

Um das Äußere zu vervollständigen, weist die Edition markante Details in Piano Black auf sowie ein spezifisches Emblem auf dem hinteren Kotflügel und an der B-Säule. Die Levante MC Edition besitzt 22-Zoll-Räder, die Ghibli MC Edition und die Quattroporte MC Edition Räder in 21 Zoll. Das glänzend schwarze Finish der Felgen und die blauen Bremssättel runden den Look ab.













Innere Werte der MC Edition

Die besondere Verbindung dieser Edition zum Rennsport und zu Modena zeigt sich auch in der Innenausstattung. Sie weist Elemente aus blauem Carbon auf. Die Sitze aus geschmeidigem schwarzen Pieno Fiore Leder besitzen gelbe und blaue Kontrastnähte.

Die Kopfstützen sind mit dem Logo der MC Edition verziert, die Mittelkonsole schmückt eine spezielle Plakette. Abgerundet wird die Ausstattung durch ein elektrisches Glasschiebedach, das Surround-Soundsystem von Bowers & Wilkins und das Fahrerassistenzpaket.

Die neue Maserati Corso Edition ist ab Februar 2022 in den EMEA- und APAC-Märkten sowie in China erhältlich.







NewCarz meint dazu:

Kenner und Fans des Motorsports wissen es sowieso: Maserati ist in puncto Motorsport alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Umso mehr freut sich das Rennsportherz über diese Art der Reminiszenz an die erzielten Erfolge der Marke, mit der jeder Begeisterte dies nun auch durch seinen eigenen Boliden mit dem Dreizack als Markensymbol würdigen kann. Ganz nebenbei erhält man eine besonders sportliche Note für seinen Maserati – zwei Dinge in einem sozusagen.

Text: NewCarz/Maserati – Fotos: Maserati