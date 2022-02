Cupra Born – Noch mehr Power für den Sport-Stromer

Der CUPRA Born zündet die nächste Stufe vollelektrischer Sportlichkeit:

Ab sofort ist das neueste Modell der spanischen Challenger-Brand in zwei unterschiedlichen Ausführungen mit einer maximalen Leistung von jeweils 170 kW (231 PS) bestellbar.

Die beiden Versionen sind mit der bereits bekannten 58-kWh-Batterie sowie mit der größeren 77-kWh-Batterie erhältlich. Für den sportlichen Kick per Knopfdruck sorgt der e-Boost Activator am Lenkrad. Die zusätzliche Leistung von 20 kW (27 PS) kann außerdem per Kickdown mit dem Gaspedal aktiviert werden.







Maximale Performance oder maximale Reichweite im Cupra Born

Bei den Topmotorisierungen hat man somit die Wahl zwischen maximaler Performance oder maximaler Reichweite, denn: Mit der leichteren 58-kWh-Batterie beträgt die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h nur 6,6 Sekunden und damit 0,4 Sekunden weniger als mit dem etwas schwereren 77-kWh-Akku.

Dafür sorgt Letzterer für eine Reichweite nach WLTP von bis zu 548 Kilometern – über 100 Kilometer mehr als die 58-kWh-Variante. Darüber hinaus bieten beide Versionen ein zusätzliches Fahrprofil: Neben „Range“, „Comfort“, „Performance“ und „Individual“ gibt es den dynamischen „CUPRA“-Modus.







Einstiegspreis unter 40.000 Euro

Der Einstiegspreis für den CUPRA Born mit 170 kW (231 PS) liegt bei 38.600 Euro für die Version mit der 58-kWh-Batterie. Das erste vollelektrische CUPRA Modell mit der größeren 77-kWh-Batterie beginnt bei einem Preis von 44.300 Euro.











Beide Varianten verfügen serienmäßig über das beheizbare CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad in Leder mit CUPRA Mode Selector und CUPRA e-Boost Activator sowie über die glanzgedrehten 19-Zoll-Leichtmetallräder „TYPHOON Black/Silver“ und Scheibenbremsen vorne mit 340 mm Durchmesser.

„Mit den beiden neuen, noch leistungsstärkeren Versionen des CUPRA Born unterstreichen wir die Sportlichkeit unserer jungen Marke“, sagt Bernhard Bauer, Geschäftsführer der SEAT Deutschland GmbH. „CUPRA steht für Leidenschaft und Performance. Dass diese beiden Attribute auch in Verbindung mit nachhaltiger Elektromobilität vollends zur Entfaltung kommen können, werden unsere Kundinnen und Kunden spätestens jetzt noch ausgeprägter erleben dürfen.“







NewCarz meint dazu:

Cupra steht in erster Linie für sportliche Modelle, da ist dieser Schritt nur allzu willkommen und dürfte im Sinne aller Fans und Kunden der Marke sein. Die Wahl zwischen mehr Power oder mehr Reichweite obliegt zudem gänzlich beim Kunden und verbreitert damit die Zielgruppe mit Sicherheit nicht unerheblich.

Text: Cupra/NewCarz – Fotos: Cupra