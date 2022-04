Lamborghini Huracán Tecnica – Zwei Welten in einem Auto

Der Lamborghini Huracán Tecnica: Das ist Design und technische Reinheit des Huracán für Lifestyle-Spaß und Fahrleistungen auf der Straße und der Rennstrecke.

Damit vereint dieses Sondermodell zwei Welten in einem Sportwagen der Superlative.







Die wichtigsten Infos zum Lamborghini Huracán Tecnica im Überblick

Huracán-Hinterradantrieb mit Hinterradlenkung, Evolution der nächsten Generation in aerodynamischem Design und Technik

5.2-Liter-V10-Saugmotor mit 640 PS und 565 Nm Drehmoment bei 6.500 U/min

LDVI-System (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) und spezifische Fahrmodus-Kalibrierung für Vielseitigkeit im Alltag und Ausflüge auf die Rennstrecke

Leichtbautechnologien, Leistungsgewicht von nur 2,15 kg/PS

Im Vergleich zum Huracán EVO RWD wurde der Abtrieb am Heck um 35 Prozent erhöht und der Luftwiderstand um 20 Prozent verringert

Neues Bremskühlsystem und überarbeiteter Auspuff für verbesserten Motorsound

Umfangreiche Farb- und Ausstattungsoptionen in Zusammenarbeit mit dem Ad-Personam-Programm

Automobili Lamborghini präsentiert den Huracán Tecnica

Die nächste Generation des V10 mit Hinterradantrieb, entwickelt für Piloten, die Perfektion in Fahrspaß und Lifestyle auf Straße wie Rennstrecke suchen. Das Erscheinungsbild des Tecnica verkörpert die fortgeschrittene Evolution der technischen Vorzüge des Huracán.











Er ist sowohl äußerlich als auch unter der Haube sofort als eine Huracán-Innovation erkennbar. Sein neues Aussehen betont die verbesserte Aerodynamik für mehr Leistung, Stabilität und Handling, insbesondere auf der Rennstrecke. Der Motor entstammt dem Huracán STO und leistet 30 PS mehr als der Motor des Huracán EVO RWD.

Er liefert 565 Nm Drehmoment bei maximal 6.500 U/min und eine verbesserte Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,2 Sekunden. Der leichtgewichtige Tecnica wartet mit einem neu kalibrierten LDVI-System mit spezifischer Dämpfereinstellung, direkter Hinterradlenkung und innovativen Verbesserungen der Bremskühlung auf. Sie ermöglichen es dem Fahrer, den perfekten Huracán für jede Gelegenheit zu erleben: Der Huracán Tecnica nutzt seine Talente, um das Beste aus zwei Welten zu liefern – ein eindrucksvoll vielseitiger Supersportwagen für Straße und Rennstrecke.

„Der Huracán Tecnica kondensiert die Design- und Ingenieurskompetenz von Lamborghini, um einen Huracán zu schaffen, der sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Straße mit Fahrspaß überzeugt“, sagt Stephan Winkelmann, Vorsitzender und CEO von Automobili Lamborghini. „Der Tecnica sorgt dafür, dass der Pilot die größtmögliche Verbindung zum Auto und zum Asphalt behält. Dabei steht das Potenzial des Autos für eine einfache Bedienung in jedem Fahrmodus und jeder Umgebung immer zum Abruf bereit: In einer Ära virtueller Erlebnisse ist es eine Hommage an technische Reinheit und körperliches Empfinden. Der Tecnica vervollständigt das Huracán-Sortiment und reiht sich perfekt zwischen dem RWD und dem auf die Rennstrecke ausgerichteten STO ein. Er präsentiert die Technologie, Leistung und den V10-Saugmotor des Huracán in einem dramatisch weiterentwickelten Design.“

Tecnica – Ingenieurskunst in der Seele

Der Huracán Tecnica übernimmt das 5.2-Liter-Triebwerk von seinem Stallgefährten STO, das die gleiche Leistung von 640 PS und 565 Nm Drehmoment bei 6.500 U/min liefert. Es ermöglicht eine aufregende und dennoch komfortable Alltagsfahrt und bietet auf Abruf reaktionsschnell maximale Leistung und Drehmoment.

Mit einem Trockengewicht von nur 1379 kg erreicht der Tecnica ein Leistungsgewicht von 2,15 kg/PS. Die gesteigerte Leistung wird durch einen verbesserten, schärferen Motorsound bei höheren Drehzahlen ergänzt. Gleichzeitig bietet der Tecnica im Cockpit einen besseren akustischen Komfort.











Im Herzen des Huracán sitzt das LDVI-System (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata). Es steuert jeden Aspekt seines dynamischen Verhaltens, indem es Systeme und Setup integriert, um über eine Feed-Forward-Vorsteuerung in virtueller Echtzeit perfekte Fahrdynamik zu liefern.

Der heckgetriebene Tecnica verfügt über eine Hinterradlenkung mit direkter Lenkübersetzung und Torque Vectoring. Sie wird mit einem modifizierten Performance Traction Control System (P-TCS) und einem spezifischen Fahrwerkssetup für den Tecnica gepaart. Je nach gewähltem Fahrmodus – STRADA, SPORT oder CORSA – wird jedes dynamische System des Tecnica so kalibriert, dass es auf jedwede Umgebung höchst differenziert reagieren kann.

Im STRADA-Modus sorgt die Hinterradlenkung, unterstützt durch Torque Vectoring und P-TCS, für Stabilität und Manövrierbarkeit. Sowohl Motor als auch Getriebe sind auf komfortables Fahren im Alltag in jeder Einstellung abgestimmt.

Wenn der SPORT-Modus gewählt wird, resultiert aus dem stärkeren Übersteuern der Hinterradlenkung und einer erhöhten Schlupfschwelle des P-TCS maximaler Fahrspaß. Währenddessen garantiert das Torque Vectoring die Agilität und das Ansprechverhalten des Tecnica in der Hand des Fahrers. Der hochresponsive Antriebsstrang springt schon bei der Berührung des Gaspedals an, und das Siebenganggetriebe sorgt für ein taktiles und emotionales Schaltgefühl.











Im CORSA-Modus wird der Renngeist von Auto und Fahrer erweckt: Der Tecnica reagiert auf jede Eingabe des Piloten mit äußerster Präzision, wobei das Brüllen des Lamborghini-Saugmotors ein leidenschaftlicher Verweis auf die Rennstreckentalente des Autos ist. Der Antriebsstrang ist so kalibriert, dass er eine optimierte rennstreckenorientierte Gasannahme und schnellstmögliche Gangwechsel bietet. Dabei demonstriert der Tecnica vor allem durch das LDVI-System maximale Präzision und Agilität, einschließlich maximaler Quer- und Längshaftung durch Torque Vectoring und P-TCS.

Seine außergewöhnliche Leistung kommt mit einem neuen Bremskühlmanagement. Es ist von der Rennsporterfahrung von Lamborghini inspiriert und liefert eine konstant bessere Bremsleistung auf Straße wie Rennstrecke. Die Carbon-Keramik-Bremsen des Tecnica warten mit speziell entwickelten Kühlabweisern und Bremssattelkanälen auf, die den Luftstrom in die Scheiben leiten. Auf diese Weise wird die Wärmeableitung maximiert und die Temperatur der Bremsflüssigkeit sowie die Bremspedaldehnung reduziert. Zudem verringert die Senkung der Scheibentemperaturen den Bremsbelagverbrauch.







Aerodynamisch inspiriertes Design für Lamborghini Huracán Tecnica

Der Huracán Tecnica hat eine bedeutende und ausgefeilte Designüberarbeitung erfahren. Sie unterstreicht seine doppelte Persönlichkeit aus ikonischem Supersportwagen-Lifestyle und rennstreckenorientiertem Auto aus jedem Blickwinkel. Aerodynamische Effizienz und Leichtbau verleihen jedem Element Energie und bewahren gleichzeitig eine ausgeprägte Eleganz. Dabei unterscheidet sich der Tecnica klar von seinen Huracán-Kollegen.

Das überarbeitete Design verleiht dem Tecnica eine kräftigere, aggressive Statur: Eine kraftvolle, nach innen gerichtete Front mit muskulösen Schultern trifft auf eine leichte Vollcarbon-Motorhaube. Ein neuer Stoßfänger im schwarzen Ypsilon-Design des Terzo Millennio enthält zum ersten Mal in einem Huracán einen Luftschleier. Ein neuer Frontsplitter mit niedrigeren, offenen Lamellen, die die Luft durch die Räder leiten, trägt zu verbessertem Abtrieb und Kühlung bei. Das Schwarz am unteren Rand der Windschutzscheibe verstärkt den Leichtbau-Eindruck.

Auch das Profil des Autos hebt ihn von der Huracán-Familie ab: Mit 6,1 cm ist er länger als der Huracán EVO bei gleicher Höhe und Breite, wirkt aber niedriger und breiter. Seine Silhouette ist von der Daylight Opening Line des Essenza SCV12 inspiriert. Das Schwarz des vorderen Ypsilon-Elements setzt sich entlang der Fahrzeugflanke bis zu den seitlichen Lufteinlässen fort und betont die dynamische Vitalität des Fahrzeugs. Währenddessen kann das in Wagenfarbe gehaltene Dach optional ebenfalls schwarz lackiert werden.











Die klare, skulpturale Architektur, die einen Lamborghini ausmacht, zeigt sich auch im überarbeiteten Heck. Die Neugestaltung des Hecks, einschließlich einer neuen vertikalen gläsernen Heckscheibe, verbessert die Übersichtlichkeit. Gleichzeitig zelebriert die neue Motorhaube aus leichter Carbonfaser das V10-Herz des Tecnica. Das kraftvolle Heck erhält einen neuen Stoßfänger mit optimiertem Lufteinlass. Der Diffusor ist in Wagenfarbe oder optional schwarz lackiert. Er schließt neue sechseckige Auspuffrohre ein, die den verbesserten Sound des Antriebsstrangs des Tecnica kundtun.

Der feststehende Heckflügel komplettiert die einzigartigen Linien des Tecnica ästhetisch. Gleichzeitig trägt sein aerodynamisches Design wesentlich zur Verbesserung des hinteren Abtriebs um 35 Prozent im Vergleich zum Huracán EVO RWD bei. Zudem stellt er sicher, dass der Luftwiderstand nicht zunimmt: Tatsächlich wird der Luftwiderstand sogar um 20 Prozent verringert. Auf diese Weise sorgt er für eine bessere aerodynamische Balance und unterstützt die Stabilität beim Bremsen und in Kurven. Der Unterboden des Tecnica wurde ebenfalls mit neuen Leitwerken optimiert, um die aerodynamische Effizienz zu verbessern.

Die neuen diamantgeschliffenen 20-Zoll-Räder “Damiso“ weisen, angelehnt an den Lamborghini Vision GT, ein sechseckiges Design auf und sind mit Reifen des Modells Bridgestone Potenza Sport bezogen.







Für den Fahrer geschaffen

Die Vielseitigkeit des Huracán Tecnica setzt sich sowohl in seinem Innenraum als auch in den umfangreichen Personalisierungsmöglichkeiten fort: Der Huracán Tecnica liefert, was der Fahrer will – in Bezug auf die Optik, im dynamischen Setup und Fahrer-Feedback, bei der Konnektivität und vor allem in seinen Fähigkeiten auf Straße und Rennstrecke.

Im Innenraum lassen die höhenverstellbaren Sportsitze den Piloten in sein Cockpit eintauchen. Weitere Optionen sind ein Leichtbau-Türdesign, ein hinterer Radkasten und Radschrauben aus leichtem Titan und Hosenträgergurte für alle, die regelmäßig auf der Rennstrecke fahren.

Eine neu gestaltete, ausgeklügelte Benutzeroberfläche wurde exklusiv für den Tecnica entworfen. Die Instrumententafel des Fahrers reduziert die Farben und betont die Lesbarkeit in einem großen neuen „Bogen“ vor dem Piloten. Der Bildschirm in der Mittelkonsole stellt den Cockpit-Insassen Fahrspaß-Elemente zur Verfügung. Dazu zählen die LDVI-Funktionen in Echtzeitanzeige sowie alle Konnektivitätsfunktionen einschließlich Apple CarPlay, Android Auto und Amazon Alexa. Inspiriert vom STO umfasst die Schnittstelle verbundene Telemetrie und Bordtagebücher mit Zielen und Rundenzeiten in Verbindung mit der UNICA-App.

Serienmäßige und optionale Farb- und Ausstattungsoptionen eignen sich sowohl für luxusorientierte als auch für sportlichere Spezifikationen. Neben acht Standard-Außenlackierungen sind über das Ad-Personam-Programm mehr als 200 zusätzliche Lackierungen verfügbar. Ferner sind speziell für den Tecnica eine neue Innenausstattung in Alcantara und weitere exklusive Optionen wie Nahtdesigns und -farben sowie das ins Sitzpolster gestickte „Tecnica“-Motiv erhältlich.

Über die exklusiven Optionen des Tecnica hinaus bietet die Ad-Personam-Abteilung den Kunden die Möglichkeit, ihren Huracán Tecnica mit praktisch unbegrenzten Farb- und Ausstattungsmöglichkeiten individuell zu gestalten.







NewCarz meint dazu:

Mit diesem Sondermodell des Huracán kreiert Lamborghini ein Wahrzeichen und erweckt eine Ikone bereits zu Lebzeiten der Modellreihe. Als direkter Nachfolger des Lamborghini Gallardo, von dem es bekanntlich eine Vielzahl an Sondermodellen gab, bleibt auch der Huracán diesem Motto treu – zur Freude aller Fans der traditionsreichen Sportwagenmarke.

Text: Lamborghini/NewCarz – Fotos: Lamborghini