BRABUS 900 CRAWLER – 15 ultimative Dünenkrieger

Mit dem BRABUS 900 CRAWLER präsentiert der deutsche Highend- Automobilhersteller zum 45-jährigen Bestehen des Unternehmens sein erstes Supercar mit einem selbst konstruierten Chassis und offener, viersitziger Sicht- Carbon-Karosserie.

Der Crawler ist als kompromissloses Spaßauto für den Einsatz abseits befestigter Straßen konzipiert und besitzt deshalb keine Straßenzulassung.

Das neue BRABUS Supercar wird in einer limitierten Auflage von nur 15 Exemplaren aufgelegt, die über einen Zeitraum von drei Jahren ausgeliefert werden.







Die Power des BRABUS 900 CRAWLER

Herzstück des neuen Supercars ist das BRABUS ROCKET 900 V8 Biturbo Triebwerk mit einer Spitzenleistung von 662 kW / 900 PS und einem maximalen Drehmoment von 1 250 Nm.











In Verbindung mit dem wahlweise automatisch oder per Schaltwippen manuell zu schaltenden Neungang-Getriebe und permanentem Allradantrieb katapultiert sich der 2 065 Kilogramm schwere Bolide aus dem Stand in nur 3,4 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit wurde wegen der Heavy Duty Offroad-Reifen elektronisch auf 160 km/h begrenzt.







Sicht-Carbon und hochfester Stahl

Das Fahrgestell des BRABUS 900 CRAWLER besteht aus einem aus hochfestem Stahl gefertigten Tube Frame in markantem BRABUS Rot. Portalachsen vorne und hinten verleihen dem geländegängigen Supercar eine Bodenfreiheit von 53 Zentimetern. Passend dazu wurden in Dämpfung und Höhe verstellbare Spezialfederbeine entwickelt, die bis zu 160 Millimeter Federweg bieten und somit auch für den Einsatz in extremem Gelände geeignet sind.











Dem Einsatzgebiet des BRABUS 900 CRAWLER entspricht auch die Bereifung: Die BRABUS Monoblock HD Schmiederäder sind mit 40 x 13.50 R 20 Geländereifen bestückt.

Die offene Karosserie des BRABUS 900 CRAWLER im Stil eines Dune Buggy und das vor allem als Schattenspender dienende Dach werden aus hochfestem Sicht-Carbon gefertigt. Die Unterbodenverkleidungen bestehen aus Aluminium und widerstandsfähigem Carbon-Kevlar.







Interieur des BRABUS 900 CRAWLER ist hausgemacht

In der hauseigenen Sattlerei von BRABUS wird das BRABUS CRAWLER Interieur angefertigt. Als Kontrast zum dominierenden Carbon wurden die Sitzpolster der vier Rennsitze in leuchtend rotem Silvertex bezogen. Dieses Material ist extrem widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Sonne, Staub und Wasser und wurde von den BRABUS Marine High Performance Boote übernommen.











Zum exklusiven Cockpit gehören außerdem ein modernes Intercom-System für Fahrer und Passagiere sowie eine GPS-gestützte Offroad-Navigation, wie sie auch bei Wüstenrallyes eingesetzt wird.

Der BRABUS 900 CRAWLER kostet 891.310 Euro (Preis inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer in Deutschland).













NewCarz meint dazu:

Die Wüste bebt! Durch den CRAWLER ist mit Sicherheit keine Wüstendüne auf diesem Planeten mehr sicher und könnte von einem dieser Monster auf Rädern eingenommen und dabei filetiert werden. Nur 15 Exemplare zu einem Preis von fast 900.000 Euro das Stück – da wird die avisierte Zielgruppe sehr schnell ersichtlich. Genießen Sie die Bilder, denn eine Sichtung in freier Wildbahn – sprich Wüste – wird nahezu ausgeschlossen sein.

Text: BRABUS/NewCarz – Fotos: BRABUS