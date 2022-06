Polestar 3 – Ein Blick in die nahe Zukunft

Pressemeldung: Polestar, der schwedische Hersteller für Premium Elektrofahrzeuge, hat die Weltpremiere seines nächsten Fahrzeugs, des Elektro Performance SUV Polestar 3, für Oktober 2022 angekündigt.

Polestar 3 ist das erste SUV Modell des Unternehmens. Damit erschließt Polestar eines der wachstums- und margenstärksten Segmente in der Automobilindustrie, insbesondere in den Vereinigten Staaten.







Erste Infos zum Polestar 3

Polestar 3 wird zu gegebener Zeit auch autonomes Fahren auf der Autobahn ermöglichen, unterstützt durch den branchenführenden LiDAR-Sensor von Luminar und zentralisierter NVIDIA-Rechenleistung. Zum Launch ist das SUV mit einem Dual Motor Antrieb und einer großen Batterie ausgestattet, um eine Reichweite über 600 km (WLTP) zu erreichen.

Mit der Bestätigung der Weltpremiere wird ein neuer Film und erstmals auch ein unverhülltes Bild des Autos veröffentlicht. In den entsprechenden Einführungsmärkten ist das vollelektrische SUV ab dem Tag der Premiere bestellbar. Der Produktionsstart ist für voraussichtlich Anfang 2023 geplant, produziert wird das dritte Modell der Marke in China und in den Vereinigten Staaten.

„Polestar 3 ist der SUV für das Elektrozeitalter. Unsere Design Identität entwickelt sich mit diesem großen High-End Luxus-Elektrofahrzeug mit einem starken, individuellen Markencharakter weiter“, so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. „Mit diesem Fahrzeug bringen wir ‚Sportlichkeit‘ zurück in den SUV, getreu unseren Performance Wurzeln.“

Thomas Ingenlath ergänzt: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, der unseren Wachstumskurs beschleunigt und uns in die nächste Phase führt.”







Nach dem Polestar 3 kommt jedes Jahr ein neues Fahrzeug

Polestar hat angekündigt, in den nächsten drei Jahren jedes Jahr ein neues Fahrzeug auf den Markt zu bringen, beginnend mit dem Polestar 3. Bis Ende 2023 will Polestar seine Präsenz auf mindestens 30 globale Märkte ausdehnen. Dies unterstützt die Pläne von Polestar, den weltweiten Absatz von rund 29.000 Fahrzeugen im Jahr 2021 auf etwa 290.000 Fahrzeuge bis Ende 2025 zu verzehnfachen.

Polestar beabsichtigt, im Rahmen eines geplanten Zusammenschlusses mit Gores Guggenheim, Inc. (Nasdaq: GGPI, GGPIW und GGPIU) an der Nasdaq notiert zu werden. Der Zusammenschluss soll voraussichtlich in der ersten Hälfte 2022 abgeschlossen werden.







NewCarz meint dazu:

Polestar gibt Gas, und das ordentlich! Das erste Bild vom Polestar 3 ist äußerst vielversprechend und wenn man die Modelle der Schweden kennt, weiß man, dass nichts dem Zufall überlassen wird. Nur das erste Modell der Marke, der Polestar 1 trug noch einen Verbrenner unter der Haube. Das ist mittlerweile Geschichte und alles was von dieser Marke kommt, fährt rein elektrisch. Der Herbst wird in jedem Fall spannend und spätestens zur Premiere melden wir uns zurück mit weiteren Details zum ersten SUV der Marke.

Text: NewCarz/Polestar – Bild: Polestar