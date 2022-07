Toyota GR Supra – Jetzt auch als Handschalter

Motorsportfans wurden erhört: Ab sofort ist der Toyota GR Supra mit manuellem Getriebe zu Preisen ab 68.300 Euro bestellbar.

Die neue Schaltung wurde speziell für das Sportcoupé entwickelt und auf das Zusammenspiel mit dem Reihensechszylinder abgestimmt.







Toyota GR Supra in drei Ausführungen

Toyota bietet den GR Supra mit Handschalter in drei Ausführungen an: Der GR Supra Legend Schalter basiert in Ausstattung und Leistung auf dem GR Supra Legend Automatik, verfügt jedoch serienmäßig stets über das für die Automatik-Version optionale Premiumpaket. Beide Getriebevarianten kosten 68.300 Euro.











Die Leichtbau-Version GR Supra Legend Lightweight spart im Vergleich mit dem normalen Legend Handschalter nochmals 16,5 Kilogramm Gesamtgewicht ein, was die Agilität deutlich verbessert. Dies erreichten die Konstrukteure durch den Austausch des Audiosystems sowie den Wegfall von Lederpolsterung, elektrischer Sitzverstellung und Lendenwirbelstütze. Im Vergleich zum 3,0-Liter-Automatikmodell wurden sogar 38,3 Kilogramm eingespart. Die Leichtbau-Version steht für 64.900 Euro in der Preisliste.

Mit exklusiver Lackierung rollt die GR Supra Moonstone Edition auf die Straßen und kostet 70.700 Euro. Die mattweiße Außenfarbe Moonstone White bildet in Kombination mit dem hellbraunen Interieur, das exklusiv den Handschalter-Varianten vorbehalten ist, einen aufregenden Kontrast.







Überarbeitung aller Modellversionen

Alle Varianten mit manuellem Getriebe sind an dem neuen roten „Supra“ Schriftzug auf dem Fahrzeugheck zu erkennen. Zum Modelljahreswechsel profitieren alle Ausführungen des GR Supra außerdem von einer neu abgestimmten Aufhängung, die das Zusammenspiel mit dem Schaltgetriebe optimiert. Die Maßnahmen umfassen unter anderem steiferes vulkanisiertes Gummi in den vorderen und hinteren Stabilisatorbuchsen und neue Stoßdämpfer.











Auch die mechanischen Komponenten der elektrischen Servolenkung sowie die Betriebsparameter des Systems wurden überarbeitet. Darüber hinaus sind die zwei neuen Außenfarben Dawn Blue Metallic und Moeraki Grey Metallic erhältlich.

Der GR Supra Legend rollt außerdem auf neuen geschmiedeten 19-Zoll-Alufelgen vom Erfinder des Schmiederades Fuchs. Der deutsche Hersteller ist vor allem für die legendäre Fuchsfelge bekannt, mit dem der erste Porsche 911 im Jahr 1965 ausgestattet wurde. Die neue Felge bedeutet am GR Supra in Summe 4,8 Kilogramm weniger rotierende und ungefederte Massen und trägt damit zur weiteren Steigerung der Fahrdynamik bei.

NewCarz meint dazu:

Handarbeit ist immer noch das Nonplusultra – sagen Motorsport-Puristen. Und sie haben recht. Denn auch wenn Sportautomatik oder Doppelkupplungsgetriebe im Sportwagenbereich längst die Schaltgeschwindigkeit in exorbitante Miniaturzeitfenster wandelten, ist das Fahrgefühl beim per Hand schalten immer noch unvergleichlich sportlich. Das wird Fans der klassischen Sportfahrkultur überaus freuen – uns übrigens auch.

Text: NewCarz/Toyota – Fotos: Toyota