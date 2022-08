Toyota Land Cruiser – Mit Modellüberarbeitung bestellbar

Der Toyota Land Cruiser fährt mit verbesserter Ausstattung ins neue Modelljahr: Die Basis- und Comfort-Ausstattung sind in der Fünftürer-Automatikversion nun serienmäßig mit dem häufig nachgefragten Sperrdifferential ausgerüstet.

Das steigert die ohnehin herausragenden Offroad-Fähigkeiten des ikonischen Modells nochmals.

Zudem ist für die fünftürige Basis Version nun optional ab Werk das Multimediasystem Toyota Touch 2 verfügbar. Die Preise starten ab 54.300 Euro, Bestellungen werden ab heute, dem 08. August entgegengenommen.







Toyota Land Cruiser als TEC Edition

Das Filetstück der Land Cruiser Baureihe ist die TEC Edition, die einige optische Aufwertungen erfährt und so noch ausdrucksstärker auftritt: Die Front wird von einem schwarz eingerahmten Kühlergrill mit mattschwarzen Querstreben geprägt. Auch Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer sind in Schwarz eingefasst. An den seitlichen Trittbrettern, der Dachreling, den Außenspiegelgehäusen und den 18-Zoll-Leichtmetallrädern setzt sich die Farbgebung fort; auch die Nummernschild-Einfassung am Heck schmückt ein mattes Schwarz.

Im Interieur können Kunden aus zwei neuen Ledersitzbezügen wählen: Die schwarzen Rückenlehnen und Sitzkissen bilden dabei einen harmonischen Kontrast zu den wahlweise in Grau oder Braun gehaltenen Seitenwangen.











Das ebenfalls ab dem 08. August bestellbare Topmodell kostet inklusive reichhaltiger Komfort- und Sicherheitsausstattung 77.360 Euro.

Den Vortrieb übernimmt der bewährte Vierzylinder-Turbodiesel, der aus 2,8 Litern Hubraum 150 kW/204 PS und 500 Nm Drehmoment entwickelt. Die Sechsgang-Automatik schickt die Kraft dank Allradantrieb an alle vier Räder.







NewCarz meint dazu:

Der Big Boy des Offroads war seit jeher eine Offenbarung, wie bereits einer unserer Tests herausfand. Nun wurde der Toyota Land Cruiser wurde nochmals verfeinert. Dass nun auch die beiden Ausstattungen „Basis“ und „Comfort“ serienmäßig ein Sperrdifferenzial bekommen, dürfte alle freuen, die den Land Cruiser auch artgerecht – also im Gelände – bewegen wollen. Und für alle, die auch im Off den Premiumanspruch pflegen möchten, ist das neue Flaggschiff „TEC Edition“ mit Sicherheit genau das Richtige.

Text: NewCarz/Toyota – Fotos: Toyota