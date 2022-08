Die Sparrunde – NewCarz sucht das Maximum an Minimum

Jedes Fahrzeug, welches wir einem Test unterziehen, wird bei uns auf einer Sparrunde gefahren, um den Minimalverbrauch zu ermitteln.

Dabei geht es nicht um etwaige Vebrauchsrekorde, sondern darum, wieviel ein Fahrzeug bei realistischen Alltagsbedingungen an Kraftstoff minimal konsumiert.

Dabei spielt es keine Rolle, welche Art von Antrieb das Testfahrzeug besitzt – alle Autos, ob Kleinwagen, Supersportwagen, Geländefahrzeug oder E-Mobil werden gleichbehandelt getestet.







Die Sparrunde – 20 Kilometer alltägliche Herausforderungen

Die von uns festgelegte Sparrunde ist eine exakt 20 Kilometer lange Strecke, die für alle Fahrzeuge gleich befahren wird. Sie besteht aus Kreis- und Staatsstraßen sowie Bundesstraßen und führt außerhalb von Ortschaften durch teils kurviges Terrain mit topografisch ausgewogenem Verlauf. Das heißt, Steigungen und Gefälle befinden sich im ungefähr gleichen Verhältnis zueinander.

Weiterhin beinhaltet die Strecke mehrere Ortschaften inklusive Zwangsstopps an Vorfahrtsstraßen sowie Ampeln und einem Bahnübergang.

Defensiv, aber nicht andere behindernd

Auf der Sparrunde fahren wir grundsätzlich nicht schneller als 90 km/h und üben eine besonders vorausschauende Fahrweise. Das heißt, wir schalten so früh wie möglich in den nächsthöheren Gang, lassen das Fahrzeug so oft wie möglich ausrollen und bremsen nur, falls wirklich erforderlich. Dazu gehen wir behutsam mit dem Gaspedal um und achten darauf, keine anderen Verkehrsteilnehmer zu behindern.











Das heißt, wir fahren zwar sehr defensiv, schwimmen aber dennoch im Verkehr mit. Um eventuelle Behinderungen von vornherein auszuschließen, fahren wir diese Verbrauchsermittlungen grundsätzlich außerhalb der Stoßzeiten, also vermeiden Berufsverkehr und verlagern das Befahren der Sparrunde lieber auf die späten Abendstunden oder frühmorgens an Sonn- und Feiertagen.

Sparrunde – Im Eco-Modus und klimatisiert

Falls im Fahrzeug vorhanden, wechseln wir vor Fahrtantritt immer in das Eco-Fahrprogramm. Die Klimatisierung bleibt stets aktiv – auch bei Elektrofahrzeugen. Sonst wäre die Verbrauchsermittlung nicht realitätsnah.

Sollte es wider Erwarten verkehrsbedingt zu einem Stau auf oder einer Sperrung der Strecke kommen, wird die Sparrunde zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt, um Abweichungen zu vermeiden.

Text & Fotos: NewCarz