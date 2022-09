Peugeot 408 Hybrid – First Edition jetzt bestellbar

Die First Edition des neuen Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8 mit 225 PS (165 kW) vereint markantes Design, moderne Technologie und eine komfortable Ausstattung.

Die neue First Edition ist bereits vor dem offiziellen Marktstart 2023 in limitierter Ausgabe bestellbar.

Der Peugeot 408 wurde am 4. August in einer außergewöhnlichen transparenten und drehbaren Kugel „The Sphere“ im Louvre-Lens in Frankreich präsentiert. Der erste öffentliche Auftritt auf dem Pariser Autosalon ist für den 17. bis 23. Oktober vorgesehen.

Peugeot 408 Hybrid First Edition nur online bestellbar

Der Peugeot 408 First Edition HYBRID 225 e-EAT8 ist ausschließlich online über den PEUGEOT Financing Store erhältlich.

Zusätzlich inkludiert ist ein Satz Original-Winterkompletträder (19 Zoll) inklusive Montage. Die Laufzeiten des Leasingangebotes sind wählbar zwischen 24, 36 und 48 Monaten und zwischen 10.000 km oder 15.000 km/Jahr.

Das neue Modell wird für 493 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km/Jahr für Privatkundinnen und -kunden angeboten. Die Leasingrate basiert auf dem Gesamtbetrag von 53.550 Euro UVP, hiervon wird der Herstellerrabatt von 1.875 Euro abgezogen. PEUGEOT garantiert den Herstellerrabatt auch, wenn die Zulassung im Jahr 2023 erfolgt.

Der neue PEUGEOT 408: Unerwartet in jeder Hinsicht

Mit dem neuen PEUGEOT 408 präsentiert PEUGEOT eine innovative Silhouette auf dem Automobilmarkt mit dem kat-zenhaften Design der Löwenmarke. Der PEUGEOT 408 setzt die Standards einer Limousine neu und fügt ihr ausgewählte typische Merkmale eines SUV-Modells hinzu. Seine effiziente Architektur bietet neben einem großzügigen Raumangebot in der zweiten Reihe zusätzlich ein hohes Kofferraumvolumen.







Der PEUGEOT 408 bringt dank der neuesten Generation des PEUGEOT i-Cockpit mehr Komfort und ein intensiveres Fahrvergnügen. Das kompakte Lenkrad des neuen Modells sorgt für eine kontrollierte Agilität.

Der Schwerpunkt des PEUGEOT 408 liegt auf der hochwertigen Verarbeitung des Innenraums in Verbindung mit einer Konnektivität, die innovative Technologien integriert, um das Fahr- und Reiseerlebnis noch intuitiver zu gestalten. Der hochwertige Innenraum wird von den neuesten Fahrerassistenzsystemen begleitet, die noch mehr Komfort und Sicher-heit vereinen.

Der neue PEUGEOT 408 wird ab Marktstart in den Ausstattungsvarianten Allure, Allure Pack und GT angeboten werden.

Das Angebot für den Peugeot 408 in der First Edition

Haico van der Luyt, Geschäftsführer PEUGEOT Deutschland: „Der neue PEUGEOT 408 ist ab sofort in limitierter Auflage online bestellbar. Wir freuen uns, all denen, die nicht mehr warten möchten, das neueste Modell von PEUGEOT jetzt schon anbieten zu können.“

Das brandneue Modell kann ab sofort in einer hochwertigen Einführungsversion vorbestellt werden. Der limitierte PEUGEOT 408 HYBRID 225 e-EAT8 mit 225 PS (165 kW) als First Edition wird u.a. mit folgender Serienausstattung angeboten:

Neue Lackierung in „Obsession Blau“ mit dichroitischen Effekten (Lichtspiel-Effekte),

Plug-In-Hybridantrieb mit 165 kW (225 PS),

neueste Generation des PEUGEOT i-Cockpit mit kompaktem Multifunktions-Lederlenkrad, digitalem 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10-Zoll-Bildschirm, multifunktionalem 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm) und personalisierbaren PEUGEOT i-Toggles, Spracherkennung in natürlicher Sprache und dem Infotainmentsystem PEUGEOT i-Connect Advanced inklusive Echtzeitnavigation „by TomTom Services“,

Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht,

Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme, z. B. Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC inkl. Spurpositionierungs-assistent, Ausparkassistent Rear Cross Traffic Alert, Active Safety Brake Plus, Toterwinkelassistent und Verkehrsschilderkennung,

20-Zoll Leichtmetallfelgen (50,8 cm) „Monolithe“ mit disruptivem Design,

Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel u. a. elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion sowie Fahrer- und Beifahrersitz mit Sitzheizung und Massagefunktion,

Heckklappe sensorgesteuert,

LED-Matrix-Scheinwerfer,

Mode-2-Ladekabel (Typ 2, bis 1,8 kW),

7,4 kW On-Board-Charger, einphasig.

Der schlüsselfertige Preis des einmaligen Einführungsangebot des PEUGEOT 408 First Edition HYBRID 225 e-EAT8 von monatlich 493 Euro bei einer Laufzeit von 48 Monaten, nach der ersten Anzahlung von 4.815 Euro enthält:

Überführungskosten,

ein Satz Original-Winterkompletträder (19 Zoll) inkl. Montage sowie

den Herstelleranteil seitens PEUGEOT von 1.875 Euro.

NewCarz meint dazu:

Allen Interessenten für den PEUGEOT 408 Hybrid sollte jetzt der Webbrowser als wichtigster Verbündeter vor den Augen stehen. Denn es ist der einzige Weg, um seinen Traum auch gleich noch als First Edition mit wirklich sehr attraktiven Schmankerln zu leasen – nämlich online. Na dann, kann man nur fröhlich-vorfreudiges Bestellen wünschen.

Text: NewCarz/Peugeot – Fotos: Peugeot