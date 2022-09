Renault Austral – Das sind die Preise

Renault bietet den Austral zum Marktstart in fünf Ausstattungen und vier Antriebsvarianten an. Dabei setzt der französische Hersteller ganz auf Hybridisierung.





Erstmals bietet Renault im Austral auch zwei sportliche Esprit Alpine Varianten an. Ihr dynamisches Design schöpft aus der sportlichen DNA der Sportwagenmarke Alpine. Äußeres Kennzeichen sind unter anderem die Umrahmung der Seitenfenster sowie die Dachreling und Außenspiegelgehäuse in Schwarz. Hinzu kommen 20-Zoll-Aluminiumfelgen, Alpine Plaketten an den Kotflügeln und ein eigenständiger Einsatz in der Frontschürze.

Techno Esprit Alpine basiert auf der Ausstattung Techno und kommt ab 36.400 Euro in der Motorisierung Mild Hybrid 160 Automatik.