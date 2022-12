Dacia Jogger Hybrid 140 – Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Mit mehr als 83.000 Bestellungen und 51.000 Zulassungen weltweit seit Verkaufsstart im März 2022 hat sich der Dacia Jogger für die Marke als großer Erfolg erwiesen.

In weniger als einem Jahr etablierte sich das vielseitige Familienfahrzeug als zweitstärkstes Modell des C-Segments (ohne SUVs) im Privatkundenmarkt.

Auch in Deutschland erlebte der Jogger mit über 8.500 verkauften Einheiten einen exzellenten Start. Mit dem neuen Hybrid 140 Motor wird Dacia im März 2023 die Erfolgsgeschichte fortsetzen.







Autogas als beliebtester Antrieb bekommt „Konkurrenz“

Zwei Drittel der Jogger Kunden bauen global bislang auf die Autogas-Kompetenz von Dacia und wählen die bivalente ECO-G Motorisierung. Ebenfalls zwei Drittel der Kunden entscheiden sich beim Kauf für die Topausstattung. Weitere 55 Prozent entscheiden sich für die siebensitzige Version.











Mit dem neuen Jogger Hybrid 140, der ab März 2023 bei den Händlern stehen wird, steigert die Marke nochmals die Auswahl für den Allrounder mit der markanten Offroad-Optik. Bestellungen nimmt Dacia ab Januar 2023 entgegen.







Dacia Jogger Hybrid 140 wird erschwinglichstes Hybridmodell seiner Klasse

Der Jogger Hybrid 140, der im rumänischen Werk Mioveni mit dem Know-how der Renault Group hergestellt wird, ist das erste Dacia Modell mit Hybridtechnologie und trägt damit zur Elektrifizierung der Modellpalette bei. Zum Preis ab 23.800 Euro (UPE zzgl. Überführungskosten) wird er in Deutschland das erschwinglichste Hybrid-Familienauto mit bis zu sieben Sitzen auf dem Markt sein. Zusätzlich zu den sechs bereits erhältlichen Karosserielackierungen wird Dacia die neue Metallic-Sonderlackierung Dolomit-Grau anbieten.

Mit dem Jogger Hybrid 140 spricht die Marke Familien und freizeitorientierte Kunden an, die ein geräumiges Mehrzweckfahrzeug suchen, das sowohl für die Stadt als auch für Aktivitäten im Freien geeignet ist. Ebenso wendet sich Dacia mit dem Vollhybrid an Käufer, die von den typischen Vorteilen eines Elektrofahrzeugs profitieren möchten: vibrations- und geräuscharmer Lauf, Start im Elektromodus und ein sofort verfügbares Maximaldrehmoment für einen kraftvollen Durchzug.











„Weniger als ein Jahr nach der Markteinführung des Jogger gehen wir einen neuen Schritt und präsentieren eine Version des Modells mit Hybridantrieb. Es handelt sich hierbei um einen Hybrid mit kupplungslosem Getriebe, der einen rein elektrischen Start ermöglicht und den Kraftstoffverbrauch reduziert“, sagt Lionel Jaillet, VP Dacia, Product Performance. „Der Jogger Hybrid 140 repräsentiert perfekt die Positionierung von Dacia. Er ist das erschwinglichste Hybrid-Familienfahrzeug auf dem Markt und bietet einen großzügig bemessenen Innenraum. Mit dem Einbau dieses Antriebs hat Dacia den Sprung in die Hybridtechnologie geschafft“, so Jaillet weiter.







Der Jogger: unverzichtbares Mehrzweck-Familienfahrzeug

Mit dem Jogger hat Dacia ein universell einsetzbares Mehrzweck-Familienfahrzeug mit bis zu sieben Sitzplätzen auf den Markt gebracht. Das neue Modell kombiniert die Länge eines Kombis mit der Geräumigkeit eines Freizeitfahrzeugs und die Optik eines SUV. Robust und mit guter Straßenlage bietet der Jogger allen Fahrgästen – selbst Erwachsenen in der dritten Sitzreihe – hervorragenden Komfort.

Die neue Hybridversion bietet darüber hinaus alle Vorteile des Jogger – ohne Einbußen beim Laderaum und mit dem gleichen großzügigen Innenraum. Die Vielseitigkeit des Dacia Jogger zeigt sich auch darin, dass die Integration einer Antriebsbatterie mit Hybridmotor von Anfang an geplant war. Die Traktionsbatterie ist unter dem Fahrzeugboden im Bereich des Reserveradfaches untergebracht, wo sich bei der Motorisierung TCe 100 ECO-G der LPG-Tank befindet.

Dank Automatikgetriebe mit „B-Modus“ nutzt der Jogger Hybrid 140 optimal die Motorbremskraft für regeneratives Bremsen. Der Modus ermöglicht eine bessere Energierückgewinnung und erhöht den Fahrkomfort in der Stadt. Der Fahrer kann so den Einsatz des Bremspedals reduzieren, was die Fahrt für ihn und seine Mitfahrer noch komfortabler gestaltet.

Der Jogger Hybrid 140 verfügt über eine Tachoeinheit mit individualisierbarem 7- Zoll Bildschirm, auf dem je nach Vorliebe des Fahrers verschiedene Schwerpunkte gesetzt und wichtige Informationen wie zum Beispiel der Ladezustand der Antriebsbatterie, die verbleibende Reichweite und der Energiefluss anzeigt werden können. Für mehr Komfort verfügt der Jogger Hybrid 140 serienmäßig über eine elektrische Parkbremse sowie eine Mittelkonsole mit geschlossenem Staufach und Armlehne.







Dacia Jogger Hybrid 140: bewährte und effiziente Technologie

Der Jogger Hybrid 140 mobilisiert eine Systemleistung von 140 PS und ermöglicht die niedrigsten Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte der Baureihe. Er nutzt Technologie, die sich in den Hybridmodellen von Renault bereits erfolgreich bewährt hat: Zusätzlich zu einem Vierzylinder-Benzinmotor mit 1,6 Liter Hubraum verfügt er über zwei Elektromotoren: Der Hauptelektromotor ist ins Getriebe integriert, dient dem Antrieb und wechselt die Fahrstufen.

Das schwächere Aggregat dient als Starter-Generator. Das kupplungslose Multi-Mode-Getriebe verfügt über zwei Fahrstufen für den elektrischen Antrieb und vier Fahrstufen für den Verbrennungsmotor. Die Gangwechsel erfolgen automatisch und ohne Zutun des Fahrers.

Dank der hohen Rekuperation in Verbindung mit der 1,2 kWh (230V) großen Batterie ermöglicht der Jogger Hybrid 140 im Stadtverkehr:

80 Prozent der Fahrten rein elektrisch zurückzulegen

einen um bis zu 40 Prozent geringeren Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu einem Fahrzeug mit reinem Verbrennungsmotor bei gleichem Fahrstil.

Der vollelektrische, kraftvolle Antrieb beim Beschleunigen steigert zusammen mit dem automatischen Wechsel der Fahrstufen den Fahrkomfort und Fahrspaß des Jogger Hybrid 140 und sorgt für eine exzellente Energiebilanz. Die Batterie lädt sich auf, wenn der Fahrer bremst oder vom Gaspedal geht. Ergebnis ist eine Reichweite von über 900 Kilometern im kombinierten WLTP-Zyklus.

Dacia gewährt auf die Batterie des Jogger Hybrid 140 eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern, je nachdem, was früher eintritt.







NewCarz meint dazu:

Überzeugungsarbeit hat der Jogger bereits in einem Test mit konventionellem Antrieb geleistet – und das auf ganzer Linie. Kein Wunder also, dass er sich praktisch „wie geschnitten Brot“ verkauft. Der Hybridantrieb ist zudem eine zusätzliche Bereicherung der Antriebsmöglichkeiten und wird – da sind wir uns sicher – den Jogger zu weiterem Erfolg verhelfen können.

Text: NewCarz/Dacia – Fotos: Dacia