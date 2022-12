Hyundai STARIA 2023 – Als 9-Sitzer mit 5-Jahres-Garantie

Der Hyundai STARIA 2023 steht beim koreanischen Automobilbauer auch weiterhin für ein hochwertiges MPV (Multi-Purpose Vehicle) mit zeitlos modernem Design und komfortablem, großzügigem Raumangebot mit intelligenten Innenraumdetails.

Ab sofort stellt Hyundai Motor dem luxuriösen 7-Sitzer STARIA Signature eine Version mit neun Sitzplätzen zur Seite.

Zur Serienausstattung des neuen Hyundai STARIA Prime zählen das Achtgang-Automatikgetriebe, eine Vielzahl an modernen Smart Sense Assistenzsystemen, elektrische Schiebetüren auf beiden Seiten, eine flexible, alltagstaugliche Sitzkonfiguration sowie ein umfangreiches Infotainmentsystem.

Für den Antrieb des Hyundai STARIA Prime sorgt ein 2,2-Liter-VGT-Dieselmotor, welcher eine Leistung von 177 PS und ein maximales Drehmoment von 431 Newtonmetern hervorbringt, kombiniert entweder mit Front- oder Allradantrieb.

Der Hyundai STARIA Prime mit Frontantrieb ist ab 53.600 Euro und mit Allradantrieb ab 55.650 Euro erhältlich.

Der Hyundai STARIA 2023 im Detail

Einer der Hauptaugenmerke des neuen Hyundai STARIA Prime liegt auf der flexiblen Innenraumgestaltung. In drei Sitzreihen finden bis zu neun Personen Platz. Die mittlere Sitzreihe kann um 20 Millimeter, die dritte Sitzreihe um 400 Millimeter in Längsrichtung verschoben werden, was wahlweise der Beinfreiheit oder dem Gepäckraum zugutekommt.

Durch die jeweils umklappbaren Rückenlehnen entsteht eine ebene Ladefläche von bis zu 1.447 Millimeter Länge. Besonders praktisch: Die Sitzfläche der dritten Sitzreihe ist platzsparend nach oben klappbar. Das Kofferraumvolumen fasst – gemessen bis zur Fensterunterkante – bis zu 1.303 Liter (nach VDA-Norm).

Die Serienausstattung des neuen Hyundai STARIA Prime umfasst zahlreiche moderne Smart Sense Assistenzsysteme. Das sind unter anderem der autonome Notbremsassistent FCA inklusive Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung sowie Abbiegefunktion, ein Autobahnassistent (HDA), der Fernlichtassistent (HBA) und Ausstiegswarner (SEW) und der sensorbasierte Insassenalarm (ROA).

Ab Werk sind außerdem Voll-LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten und ein digitales Cockpit mit 10,25 Zoll großem Display an Bord. Das serienmäßige Infotainment-System besteht aus einem gleich großen Touchscreen, Navigationssystem, Digitalradio mit DAB+, Apple CarPlay, Android Auto, Bluelink-Telematikdiensten, kabelloser Smartphone-Ladefunktion und USB-Ladeanschlüssen in allen Sitzreihen.

Das Multifunktionslenkrad ist beheizbar und verfügt über Schaltwippen für das Achtgang-Automatikgetriebe. Zusätzlich zur Privacy-Verglasung ab der B-Säule können die Fenster der zweiten und dritten Sitzreihe mit Rollos verdunkelt werden. Besonders familienfreundlich sind auch diese Ausstattungsdetails: Der neue Hyundai STARIA Prime verfügt über die Funktionen Passenger-View und Talk-Modus, über die der Fahrer die Fondpassagiere im Blick hat und mit ihnen über Mikrofon und Lautsprecher kommunizieren kann.

Die Sitzpolster sind mit einer Kombination aus Leder und Kunstleder bezogen, die strapazierfähig ist und dabei besonders edel wirkt. Die Vordersitze verfügen über eine Sitzheizung, der Fahrersitz ist elektrisch einstellbar. Die Lehne des Mittelsitzes in der ersten Reihe kann umgeklappt werden, beispielsweise um eine Ablagefläche zu schaffen.

Zusätzlich zur Standard-Lackierung „Dynamic Yellow“ stehen ein weiterer Uni-Lack („Creamy White“, 330 Euro) und sechs Metallic- und Mineraleffekt-Lackierungen (je 990 Euro) zur Wahl. Der Kunde kann die umfangreiche Serienausstattung durch zwei Pakete ergänzen. Das Park-Paket (750 Euro) beinhaltet den Surround-View-Monitor und den Totwinkelassistenten mit Monitoranzeige. Das Panorama-Glasdach-Paket (1.200 Euro) ein Glasschiebedach über der ersten Sitzreihe und ein Panorama-Glasdach über der zweiten Sitzreihe.

5 Jahre Garantie für alle Hyundai STARIA ab Modelljahr 2023

Das neue Garantiepaket besteht aus der bisherigen dreijährigen Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung, die Hyundai um eine zweijährige Neuwagen-Anschlussgarantie des Spezialisten Real Garant verlängert. Für den Kunden fallen keine Kosten für die Garantieverlängerung an. Die zweijährige Neuwagen-Anschlussgarantie gilt für alle Hyundai STARIA ab dem Modelljahr 2023, die bei einem autorisierten, deutschen Hyundai Vertragspartner erworben werden.

NewCarz meint dazu:

Multi-Purpose-Vehicle ist im Grunde eine andere Bezeichnung für einen Van oder Kleinbus. Doch der STARIA scheint seinen Wettbewerbern allein optisch epochal voraus zu sein, offenbart seit letztem Jahr mit futuristischer Optik und spacig anmutendem Cockpit das technische Sammelsurium der Neuzeit auf Rädern. Erfreulich ist, dass der STARIA nun auch als 9-Sitzer in Europa angeboten wird – in anderen Ländern fährt der Van mit bis zu elf Sitzplätzen. Besonders wichtig ist zudem auch die bei Hyundai mittlerweile übliche 5-Jahres-Garantie, die nun auch dem STARIA zugute kommt.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai