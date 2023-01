Tesla – Neue Fahrzeugplattform in Planung

Tesla hat seinen nächste Investor Day zum 1. März 2023 angekündigt, auf dem die ersten Details zu einer neuen Fahrzeugplattform bekannt geben werden sollen.

Eine entsprechende Pressemeldung enthielt keine weiteren Details, doch diese Info allein ist interessant genug. Der Investor Day findet in der Gigafactory im US-amerikanischen Texas statt und richtet sich an ausgesuchte Investoren privater und institutioneller Natur. Also keine Aktionärsversammlung.

Was genau als nächste Fahrzeugplattform vorgestellt wird, bleibt dabei offen. Die Rede ist lediglich von der Möglichkeit für die eingeladenen Investoren, die modernste Produktionslinie von Tesla kennenzulernen sowie langfristige Expansionspläne inklusive der Plattform der Generation 3 mit den Führungskräften zu diskutieren.







Generation 3 von Tesla und viele Möglichkeiten

Die interessanteste Information daraus ist die Erwähnung der „Plattform der Generation 3“. Das Model S ist bereits seit 2012 auf den Markt und mit seinen zehn Jahren Laufzeit eines der ältesten Elektrofahrzeuge auf dem heutigen Markt.

Es kann gut sein, dass die neue Plattform einen Nachfolger des Model S sowie des Model X der zweiten Generation werden könnte, da sich beide Fahrzeuge eine Plattform teilen. Weniger wahrscheinlich ist ein Update für das deutlich jüngere Model 3 und auch das Model Y. Ebenso ist ein Einstiegsmodell für einen günstigeren Preis möglich. Gerüchte um ein Model 2 halten sich seit Jahren hartnäckig und laut einer Anlagefirma plane Tesla eine Vorstellung eines solchen Modells frühestens 2024. Fest steht derweil wohl: Der Cybertruck soll definitiv noch in diesem Jahr starten.











Es bleibt abzuwarten, um was genau es sich bei dieser neuen Fahrzeugplattform handeln wird. Nach dem massiven Einbruch der Tesla-Aktie benötigt das Imperium von Musk definitiv neuen Aufschwung, was ein entsprechendes Modell durchaus beeinflussen könnte. Es wird also ein spannender Frühling für Tesla in diesem Jahr.

Text: NewCarz – Fotos: Tesla