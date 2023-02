Bizzarrini Giotto – Legenden sterben nie

Die Marke Bizzarrini, die Anfang 2022 mit dem 5300 GT Corsa Revival wieder die automobile Bühne betrat, hat ihr erstes komplett neues Auto vorgestellt, den Bizzarini Giotto.

Benannt nach dem Firmengründer Giotto Bizzarrini, ist es ein Supersportwagen in limitierter Auflage, der sich auf italienisches Design, außergewöhnlichen Luxus und ultimatives Fahrvergnügen konzentriert.

Der Bizzarrini Giotto – Klassisch, und doch ganz Bizzarrini

Die maßgeschneiderte Karbonfaserkarosserie ist aufwendig designt, um die Anforderungen und Emotionen des Designers, Ingenieurs und des Fahrers zu widerspiegeln. Klassische flache Supersportwagen-Proportionen werden nahtlos mit Kernelementen Bizzarrinis charakteristischer Design-DNA verschmolzen.

Die markanten, auf der Motorhaube platzierten Lufteinlässe der originalen Bizzarrinis werden zu einem neuen visuellen Frontcharakter für den Giotto weiterentwickelt, der ultraflache LED-Scheinwerfer enthält. Da diese Lufteinlässe mittig der Motorhaube enden, flankieren sie ein zentral positioniertes Bizzarrini-Emblem, genau wie es beim 5300 GT der Fall war.











In der Seitenansicht zeichnet sich der Giotto durch eine Neugestaltung der dreieckigen B-Säule des 5300GT und einer Heckscheibe aus, die so weit in die Seiten hineinragt, dass es fast scheint, als würde sie bis in die Radkästen reichen.

Mit einem Heckmittelmotor und nicht mit einem Frontmittelmotor wie beim 5300 GT bestückt, erhält der Bizzarini Giotto optisch eine nahezu räuberische Vorwärtshaltung, welche die Power des Antriebs bereits im Stand suggerieren kann.

Das Heck verjüngt sich sanft und endet elegant bogenartig, wodurch eine aerodynamische Tropfenform entsteht.











Giorgetto Giugiaro sagte: „Die Möglichkeit zu haben, ein völlig neues Auto von Bizzarrini zu entwerfen, ist ein Privileg. Unsere beiden Namen sind in fast sechs Jahrzehnten Geschichte und einer Reihe von mittlerweile ikonischen Designs vereint. Mit dem Giotto ehren wir die Vergangenheit, aber wir konzentrieren uns ganz auf die Zukunft. Zweckmäßig konstruiert und mit aktiven aerodynamischen Technologien haben wir etwas geschaffen, das unverkennbar Bizzarrini ist und eine völlig neue Ära dieser italienischen Marke einläutet.“







Bizzarrini Giotto – Eine Hommage an den Gründer

Giotto Bizzarrini ist als genialer Ingenieur und Testfahrer bekannt, der sich zunächst als Leiter der Entwicklung von Versuchs-, Sport- und GT-Fahrzeugen bei Ferrari einen Namen gemacht hat. Er spielte die Schlüsselrolle bei der Entwicklung des legendären Ferrari 250 GTO und entwickelte zuletzt die fortschrittliche Aerodynamik für den legendären „Bread Van“ auf Basis des Ferrari 250.

Er wurde auch für seine Arbeit beim Bau des berühmten Lamborghini-V12-Motors gelobt, der erstmals im Lamborghini-Debütmodell, dem 350 GT, zum Einsatz kam. Der V12-Motor von Bizzarrini bewies ein so überzeugendes Design, dass Aspekte dieses Triebwerks von Lamborghini bis 2010 verwendet wurden.

Im Giotto definiert die seltene Kombination unterschiedlicher Fähigkeiten des Gründers von Bizzarrini den Charakter des Autos.







Fest steht: Der Bizzarrini Giotto fährt mit einem klassischen V12 Saugmotor

Vollständige technische Details werden später im Verlauf dieses Jahres bekannt gegeben, doch der Einsatz eines eigens entwickelten V12 als Saugmotor scheint verbindlich. Bizzarrinis Arbeit am Lamborghini V12 bietet dafür die entsprechende Inspiration. Um die Bizzarrini-spezifischen Leistungsansprüche, die Fahrbarkeit mit den Emissionskonformitäten und emotionalen Ziele zu verknüpfen, wird der V12 mit einem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert.

Die Entwicklung des Antriebsstrangs sowie alle technischen Aspekte des Giotto werden vom neu ernannten CTO von Bizzarrini, Chris Porritt, überwacht, der früher die technischen Abteilungen bei Aston Martin, Tesla und Rimac unter seiner Leistung hatte.











Chris Porritt, CTO von Bizzarrini, sagte: „Wir haben eine sehr klare Vision für den Giotto, die letztendlich dadurch definiert wird, welches Fahrerlebnis der Fahrer damit genießt. Bizzarrini ist eine Marke, die auf Genie und Leidenschaft basiert und von einem Universalgenie mit Weltklasse-Talenten als Designer, Ingenieur und Testfahrer gegründet wurde. Wir stellen Giottos Vision jetzt sehr bewusst und authentisch nach und haben uns entschieden, nicht Beschleunigungszeiten oder Rundenrekorde zu jagen, sondern ein Auto zu entwickeln, das erfahrene Fahrer anspricht, welche die Reinheit, Authentizität und Seltenheit eines Supersportwagens suchen. Das ist emotional, es ist mechanisch und es ist taktil. Aber es ist auch unglaublich praktisch und luxuriös, geliefert mit der Persönlichkeit und Emotion einer maßgeschneiderten italienischen Marke.“

Eines der wertvollsten Talente von Giotto Bizzarrini war seine Fähigkeit, die Grenzen der Technik seiner Zeit zu verschieben. Am 5300 GT verwendete man die besten Materialien seiner Zeit, für den Giotto werden ebenfalls die leichtesten, stärksten und am besten geeigneten Materialien zum Einsatz kommen. Neben einer Kohlefaserkarosserie wird der Giotto auf einer Verbundkörperstruktur basieren, die entwickelt wurde, um weltweite Sicherheitsstandards zu erfüllen oder zu übertreffen, indem Technologien und Herstellungsverfahren verwendet werden, die im Spitzenmotorsport entwickelt wurden.

Mehr Details noch in diesem Jahr

Die Tests des Giotto beginnen 2024, weitere technische Details werden im Laufe des Jahres 2023 bekannt gegeben. Seine Enthüllung erfolgt zu einer Zeit enormer Dynamik bei Bizzarrini, nicht nur mit der Ernennung von Chris Porritt zum CTO, sondern auch mit dem Eintritt von Ian Fenton als CEO. Ian bringt 30 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie mit, darunter bei Ford of Europe, Ford Motor China, Jaguar Land Rover, Aston Martin Lagonda und Aston Martin Works.

Ian Fenton, CEO von Bizzarrini, sagte: „Während wir weiterhin die 24 Exemplare des 5300 GT Corsa Revival an Kunden auf der ganzen Welt liefern, konzentrieren wir uns jetzt auf die Entwicklung des Giotto. Als Auto für Kenner konzipiert, exklusiv selten, gebaut für puren Genuss und Luxus. Der 5300 GT Corsa Revival war eine Einführung in die Welt des Genies Bizzarrini, aber der Giotto ist das Herzstück unserer Zukunft als exklusiver Supersportwagenhersteller. Es bildet das Herzstück einer zehnjährigen Strategie, die zusätzliche Varianten und mehr Revival-Modelle von Bizzarrini sehen und gleichzeitig diesen historischen und angesehenen Namen fest unter den besten Performance-Marken der Welt platzieren wird.“

Bizzarrini stellt vom 1. bis 5. Februar auf der Retro Mobile Paris aus. Zu finden im Pavillon 1 Stand P024.

Text: Bizzarrini/NewCarz – Fotos: Bizzarrini