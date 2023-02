Sie sind auf der Suche nach einem exklusiven Fahrzeug oder einer Möglichkeit, Ihr Luxusauto zu verkaufen?

Dann sind Sie vielleicht schon auf die Online-Plattform Herando.com aufmerksam geworden. Bei Herando geht es allerdings nicht nur um Autos, denn über den Luxus-Marktplatz können sowohl Luxusuhren, Boote & Yachten sowie Luxusimmobilien gekauft und verkauft werden als auch Investitionen getätigt oder Investoren gefunden werden.

Hier erhalten Sie einen Einblick in unsere Herando Erfahrungen und Gespräche mit dem CEO der Plattform!

Auto kaufen und verkaufen bei Herando

Wenn Sie auf der Suche nach einem einzigartigen seltenen Fahrzeug sind, kommen Sie an dem Marktplatz von Herando mit dem enormen Angebot an Sportwagen, Oldtimern, Youngtimern und Luxusautos eigentlich nicht vorbei. Genauso sind Sie bei Herando richtig, wenn Sie vorhaben, Ihren eigenen Oldtimer oder Ihren Neu- oder Gebrauchtwagen zu einem guten Preis in der richtigen Zielgruppe zu verkaufen.











Sie sind sich aber noch unschlüssig, ob Herando die richtige Anlaufstelle für Sie ist? Wir von NewCarz haben einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens geworfen und berichten Ihnen von unseren Erfahrungen und Gesprächen mit dem Vorstand von Herando.

Wie funktioniert der Marktplatz Herando?

Herando ist eine Webseite für Luxusgüter und Luxusartikel. Dazu gehören besondere und hochpreisige Fahrzeuge bekannter Marken wie Lamborghini, Ferrari, Porsche oder Rolls-Royce. Sie können auf dem Marktplatz seltene gut erhaltene Oldtimer entdecken und mit den Verkäufern unkompliziert über das Internet in Kontakt treten. Gleichzeitig bietet sich Ihnen als Verkäufer die Möglichkeit, ein Inserat für ein Fahrzeug einzustellen. Als Händler, Makler oder Privatperson können Sie potenziellen Kunden weltweit Ihr Auto anhand einer Beschreibung und einer unbegrenzten Anzahl von Fotos präsentieren und damit erfolgreich verkaufen.

„Wir von Herando haben es uns zum Ziel gemacht, Verkäufer und Käufer unkompliziert zusammen zu führen. In Zeiten der Digitalisierung funktioniert der Luxusmarkt fast ausschließlich online, was den Vorteil der zeit- und ortsunabhängigen Kommunikation mit sich bringt.“

erklärt Frank Müller, CEO von Herando.

Neben exklusiven Automobilen finden Sie auf dem Luxus-Marktplatz aber auch Immobilien, Yachten, edle Uhren unterschiedlicher Hersteller sowie Möglichkeiten für Investments. Dort können Sie als Unternehmer zudem mit geeigneten Investoren in Kontakt treten.

Herando Erfahrungen: Wie seriös ist der Marktplatz?

Bevor Sie Ihren Wagen bei Herando zum Verkauf anbieten oder mit einem Verkäufer in Kontakt treten, wollen Sie sicherlich wissen, welche Erfahrungen andere Nutzer bereits gemacht haben. Schließlich wollen Sie sicher gehen, dass Sie Ihr Geld in ein seriöses Angebot investieren.

Herando gibt Firmen und Privatpersonen mit unterschiedlichen Marketing-Paketen die Möglichkeit, ein Online-Inserat zu schalten. Dies ermöglicht dem Verkäufer bzw. Anbieter, den passenden Liebhaber für ein besonderes Fahrzeug oder einen anderen Luxusartikel rund um die Uhr und weltweit zu finden.

Das ist wie ein weltweites großes Schaufenster – nur eben ausschließlich für Luxusgüter. Den Inhalt der jeweiligen Anzeige formulieren die Anbieter selbst, denn sie wissen am besten, welche Besonderheiten an Ihrem Oldtimer oder Sportwagen hervorzuheben sind. Bevor ein Inserat jedoch veröffentlicht wird, prüfen unsere Experten von Herando ganz genau, ob es sich dabei um ein seriöses Angebot handelt.

so Frank Müller.

Erfahrung, Exklusivität, Professionalität und Qualität stehen bei Herando sowohl für die Annoncen selbst als auch für die komplette Abwicklung im Vordergrund.

Wodurch zeichnet sich die Plattform noch aus?

Um sicher zu stellen, dass Kunden überwiegend positive Erfahrungen auf der Plattform machen, begutachtet Herando zudem die angelegten Anbieter-Profile vor Freischaltung. Ganz besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Investment-Anzeigen.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug oder andere Luxusgüter über Herando verkaufen möchten, begleitet Sie das Unternehmen auf Wunsch von der Angebotserstellung bis hin zum erfolgreichen Verkauf. Und wenn Sie Investoren finden wollen, so haben Sie mit Herando eine geeignete Plattform, um Ihr Vorhaben im Internet zu präsentieren und geeignete Mitstreiter für Ihre Projekte zu finden.

Wenn Sie auf der Suche sind nach einem besonderen Auto oder anderen Luxusartikeln, schauen Sie sich auf der Plattform Herando.com um und finden Sie Ihr Wunschobjekt. Kontaktieren Sie einfach direkt den jeweiligen Anbieter und holen Sie sich unverbindlich alle Informationen, die Sie benötigen, um eine Kauf- bzw. Investment-Entscheidung zu treffen. Die Erfahrung mit Herando müssen Sie letztlich selbst machen, um sich eine eigene Meinung zu bilden, wir können nur auf unser Gespräch mit Herando und eine aktuelle Analyse unserer Kollegen aus der Lifestyle-Redaktion bei FYLE.de verweisen.

