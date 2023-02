Dacia Duster Mat Edition – Limitiertes Sammlerstück

Dacia präsentiert mit dem Dacia Duster Mat Edition eine streng limitierte Sammleredition des seit der Markteinführung 2010 über zwei Millionen Mal verkauften SUV-Modells.

Seltenheit ist garantiert: Nur 225 Exemplare des Dacia Duster „Mat Edition“ werden nach Deutschland geliefert.







Die Motorisierung

Der Duster „Mat Edition“ verbindet hochwertige Ausstattung und exklusive Lackierung mit dem leistungsstarken und effizienten TCe 150 Turbobenziner. Zur Antriebseinheit gehört das schnellagierende und zugleich komfortable, sechsstufige EDC Doppelkupplungsgetriebe.

Der 1.332 cm³ große Vierzylinder wartet mit 110 kW/150 PS und 250 Nm auf, das einer Hubraumleistung von 83 kW/l (113 PS/l) bzw. einem beeindruckenden Drehmoment von 188 Nm/l Hubraum entspricht. Das Sondermodell ist zum Preis von 26.400 Euro (UPE zzgl. Überführungskosten) erhältlich – inklusive vier Jahren Wartung und Garantie (umfasst alle von Dacia vorgeschriebenen Wartungsarbeiten sowie eine Anschlussgarantie zur Verlängerung der Neuwagengarantie für die Vertragsdauer von 48 Monaten bzw. 80.000 km ab Erstzulassung gemäß Vertragsbedingungen).







Die Ausstattung des Dacia Duster Mat Edition

Der Dacia Duster „Mat Edition“ basiert auf der Ausstattung Journey mit Details wie Klimaautomatik, Toter-Winkel-Warner, Rückfahrkamera und dem Multimediasystem Media Nav inklusive Navigation. Zusätzlich beinhaltet das Sondermodell die Multiview-Kamera, die Sitzheizung vorne sowie das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keycard Handsfree.











Die brandneue Karosserielackierung in mattem „Kometen-Grau“ kombiniert mit schwarzen 17-Zoll-Leichtmetallrädern, Außenspiegelgehäusen in Glanz-Schwarz mit einem dezenten orangefarbenen Band, der ebenfalls in Glanz-Schwarz lackierten Haifischantenne und der Dachreling in Grau sorgt für einen aufsehenerregenden Auftritt. Die kometen-grauen Speziallackierung erfolgt zu einem hohen Anteil in Handarbeit, weshalb pro Tag nur sechs Fahrzeuge die Produktionsstätte im rumänischen Werk Mioveni verlassen.

„Der Kontrast zwischen der Karosseriefarbe Kometen-Grau und den glänzend schwarzen Komponenten ist ein wichtiges Statement des Designteams. Der Kontrast setzt sich im Innenraum mit Dynamik verkörpernden orangefarbenen Nähten an den Polstern fort“, sagt Kristine Lipinski, Lead Designer & Strategy Colour & Trim bei Dacia. „Diese Farbakzente spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung einer visuellen Hierarchie des Designs“, so Lipinski weiter.







Präsentation von Matthias Malmedie am 3. März auf Facebook-Kanal von Dacia Deutschland

Enthüllt wurde die exklusive Edition im Oktober 2022 auf dem Pariser Mondial de l’Automobile – nun wird sie in Form eines Online-Events auch in Deutschland vorgestellt: Die digitale Präsentation erfolgt am 3. März, ab 18:00 Uhr, auf dem Facebook-Kanal von Dacia Deutschland. Durch das Live-Event führt der bekannte Fernsehmoderator und Youtuber Matthias Malmedie.











Der Vertrieb des Dacia Duster „Mat Edition“ erfolgt exklusiv über eine Online-Reservierung, die parallel zur Vorstellung des Modells Anfangs März geöffnet wird. Neben den 225 Fahrzeugen für den deutschen Markt bietet Dacia das Sammlerstück in geringer Stückzahl lediglich in Frankreich (400 Einheiten) und Rumänien (70 Einheiten) an.







Duster: Ikone und Welterfolg

Der Duster ist die Ikone im Dacia Produktprogramm. Sein Marktdebüt hatte der vielseitige Kompakt-SUV Anfang 2010. Seitdem hat Dacia weltweit 2,15 Millionen Duster verkauft. Auch in Deutschland ist der Duster ein voller Erfolg: Bis heute verkaufte Dacia hierzulande über 225.000 Einheiten des Modells.

Allein 2022 wechselten 16.100 Duster in Kundenhand. Die Motorisierung TCe 150, die auch im Duster „Mat Edition“ zum Einsatz kommt, hatte im vergangenen Jahr in Deutschland einen starken Verkaufsanteil von etwa einem Drittel. Die aktuelle, zweite Modellgeneration ist seit Anfang 2018 im Handel. Ein Jahr später erhielt Papst Franziskus einen umgebauten Dacia Duster als „Papamobil“. Aber auch in anderen Bereichen wie der Bergrettung ist der Duster ein zuverlässiges Einsatzfahrzeug.

Die dritte Generation wird 2024 im Handel debütieren.







NewCarz meint dazu:

Ein streng limitiertes Sondermodell weckt sehr schnell Begehrlichkeiten. Dessen ist man sich offensichtlich auch bei Dacia bewusst. Für den jeweiligen Käufer ist es aber nicht allein die Exklusivität, die den besonderen Reiz ausmacht, sondern auch die überdurchschnittliche Wertbeständigkeit sowie der damit einhergehende zweifellos höhere Wiederverkaufswert eines Dacia Duster Mat Edition. Dieser liegt beim Duster ohnehin weit über dem Durchschnitt, was ein Blick auf die Gebrauchtwagenpreise des SUVs mit dem weltbesten Preis-Leistungsverhältnisses offenbart. Bei nur 225 Einheiten in Deutschland (695 insgesamt) sind jetzt schnelle Kaufentscheidungen gefragt.

Text: NewCarz/Dacia – Fotos: Dacia