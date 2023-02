Peugeot 3008 und 5008 – Mit neuer Hybridtechnik

Das Jahr 2023 wird für PEUGEOT mit der Vorstellung neuer Modelle und neuer Technologien in der Produktpalette ein echtes Elektrojahr – gestartet wird damit im Peugeot 3008 und 5008.

Das neue von Stellantis entwickelte Hybridsystem, das zunächst für den PEUGEOT 3008 und den PEUGEOT 5008 angeboten wird, bevor es auf andere Modelle ausgeweitet wird, ist der erste große Schritt.

Es ergänzt die bereits umfangreiche Auswahl elektrifizierter Motoren, darunter Plug-In Hybride, Elektromotoren und Brennstoffzellenvarianten.

Das PEUGEOT 48V-Hybridsystem besteht aus einem PureTech Benzinmotor der neuen Generation mit 100 kW (136 PS), der mit einem neuen elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist, inklusive einem Elektromotor.

Mit einer Batterie, die sich während der Fahrt auflädt, bietet diese Technologie ein zusätzliches Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und senkt den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 Prozent.

Im Stadtverkehr kann ein SUV des C-Segments, der mit dem Hybridsystem ausgestattet ist, somit mehr als 50 Prozent der Zeit im hundertprozentigen, emissionsfreien Elektromodus fahren.







Einfache und transparente Bedienung

Der Fahrer wird durch das PEUGEOT i-Cockpit über die Funktionsweise des Hybridsystems informiert. Die verschiedenen Modi können automatisch aktiviert werden.

Im Fahralltag arbeiten der Verbrennungs- und der Elektromotor gemeinsam oder getrennt, um den Energieverbrauch zu optimieren.

Bei starker Beschleunigung stellt der Elektromotor dem Benzinmotor bei niedrigen Drehzahlen zusätzliches Drehmoment zur Verfügung.

Beim Verzögern schaltet sich der Benzinmotor ab und der Elektromotor wird zum Generator, um die 48-Volt-Batterie aufzuladen.

Das Fahrzeug fährt ausschließlich in der Stadt über kurze Strecken und beim Rangieren mit dem Elektromotor im Modus „Zero Emission“.







Die Vorteile im Peugeot 3008 und 5008

Bis zu 15 Prozent weniger Kraftstoffverbrauch und ab 126 Gramm CO2/km beim PEUGEOT 3008 und 128 Gramm CO2/km beim PEUGEOT 5008 ist einer der Vorteile der neuen Technologie. Im Vergleich zu einem nicht elektrifizierten Benzinmotor mit vergleichbaren Eigenschaften bietet der Hybridmotor bei einem SUV des C-Segments eine durchschnittliche Kraftstoffersparnis von etwa 1 Liter/100 km (nach dem WLTP-Zyklus kombiniert).

Diese Einsparung wird in der Stadt (minus 2,5 l/100 km) und auf der Landstraße (minus 0,7 l/100 km) erzielt, während der Autobahnverbrauch unverändert bleibt. Die Leistung bedeutet für die PEUGEOT 3008 und 5008 eine durchschnittliche Verringerung der CO2-Emissionen um 20 g/km (nach dem WLTP-Zyklus kombiniert).











Wenn die Batterieladung es zulässt, ermöglicht das Hybridsystem das Anfahren, Manövrieren (z. B. zum Einparken) und das Fahren bei niedriger Geschwindigkeit im dichten Verkehr im vollelektrischen Modus. Im Stadtverkehr können der PEUGEOT 3008 und der PEUGEOT 5008 HYBRID mehr als 50 Prozent der Zeit im emissionsfreien Elektromodus gefahren werden.

Bei höheren Geschwindigkeiten (bis zu 145 km/h) schaltet sich der Verbrennungsmotor ab, wenn der Fahrer das Gaspedal bei gleichmäßiger Geschwindigkeit und beim Abbremsen nicht bedient.

Bei einer Beschleunigung stellt der Elektromotor mit einem einmaligen Schub zusätzliches Drehmoment zur Verfügung, das die Reaktionszeit des Turbos ausgleicht. Das vermeidet Herunterschalten und sorgt für mehr Fahrkomfort und Dynamik. Wenn das Gaspedal voll durchgedrückt wird, stellt der Elektromotor zusätzliche 9 kW (ca. 12 PS) Leistung zur Verfügung.







Die Komponenten des 48V-Hybridsystems

Alle Teile, aus denen der neue Motor besteht, befinden sich unter der Motorhaube. Eine Ausnahme bildet die 48-Volt-Batterie, die unter dem linken Vordersitz der PEUGEOT 3008 und 5008 eingebaut ist.







Der 1,2 Liter PureTech Benzinmotor

Es handelt sich um eine neue Generation des PureTech Benzinmotors, der speziell für die optimale Integration mit der Hybridisierung entwickelt wurde:

3 Zylinder und 1.199 cm³,

eine Leistung von 100 kW (136 PS) bei 5.500 U/min,

Drehmoment von 230 Nm bei 1.750 U/min,

Turbolader mit variabler Geometrie für verbesserte Motorleistung,

Steuerkette (geringe Wartungskosten),

Miller-Zyklus-Betrieb für einen besseren thermischen Wirkungsgrad der Verbrennung,

erfüllt die Norm Euro 6e.

Das e-DCS6-Getriebe (Doppelkupplungssystem)

Der Motor des PEUGEOT 48V Hybrid verfügt über ein neues, elektrifiziertes Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe ohne Drehmomentunterbrechung, das speziell für Hybridsysteme entwickelt wurde. Im Getriebegehäuse sind auch der Elektromotor, der Wechselrichter und das Steuergerät untergebracht, wodurch Größe und Gewicht des Fahrzeugs optimiert und hervorragende Fahrleistungen garantiert werden.







Der Elektromotor

Der in das Getriebe eingebaute Permanentmagnet-Synchron-Elektromotor entwickelt eine Spitzenleistung von 21 kW (28 PS) und ein Drehmoment von 55 Nm. Er ermöglicht es, das Fahrzeug bei geringem Drehmomentbedarf zu 100 Prozent elektrisch zu fahren und unterstützt den Verbrennungsmotor bei der Senkung seines Verbrauchs. Beim Verzögern fungiert der Motor als Generator, um die 48-Volt-Batterie des Hybridsystems aufzuladen. Außerdem sorgt er mithilfe des Riemenstarter-Generators für den Start des Verbrennungsmotors.







Der Riemenstarter-Generator

Der mit 48 Volt gespeiste Starter sorgt dafür, dass der Verbrennungsmotor über den Nebenaggregate-Riemen wieder anspringt. Er ermöglicht schnelle und transparente Starts.







Die 48V-Hybridbatterie

Die Lithium-Ionen-Batterie mit 48 Volt hat eine Bruttokapazität von 898 Wh und eine verfügbare Kapazität von 432 Wh. Sie ist so konzipiert, dass sie während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs das gleiche Leistungsniveau beibehält, und wird mit einer Originalgarantie von acht Jahren und 160.000 km geliefert.











Die Batterie ist unter dem linken Vordersitz eingebaut. Diese Anordnung bietet viele Vorteile gegenüber dem Einbau auf dem Rücksitz und bedeutet, dass

der gesamte Innenraum zur Verfügung steht,

das volle Volumen des Kofferraums erhalten bleibt,

die Energieverluste, die durch die Länge der Kabel entstehen, optimiert werden,

das Fahrvergnügen dank der richtigen Verteilung der Massen (Batterie in der Fahrzeugmitte) erhalten bleibt.







Zwei Stromnetze

Die PEUGEOT 3008 und 5008 verfügen über zwei Stromnetze: Ein Niederspannungsnetz mit 12 Volt für die Versorgung der Fahrzeugausrüstung und ein Hochspannungsnetz mit 48 Volt für die Versorgung des Hybridsystems. Der Strom wird ausschließlich durch den 48V-Elektromotor erzeugt. Ein Gleichspannungswandler überträgt den erzeugten Strom in das 12-Volt-Netz des Fahrzeugs.







Spezifische Hardware

Die mit dem neuen Hybridmotor ausgestatteten Modelle von PEUGEOT verfügen über ein spezielles Display. Das digitale Display zeigt die hundertprozentig elektrische Fahrt (Tachometer in blau), den Energiefluss im System, den Ladezustand der Batterie, den Betriebszustand über einen Leistungsmesser (Charge, Eco, Power) und den Prozentsatz der im Elektromodus zurückgelegten Strecke zu einem beliebigen Zeitpunkt oder am Ende der Fahrt an.

Darüber hinaus werden diese Modelle mit dem AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) ausgestattet sein, das bei einer Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h einen Ton nach außen abgibt, um Fußgänger und Radfahrer zu warnen, dass sich das Fahrzeug nähert.

Der neue Motor ersetzt den PureTech 130 EAT8 und wird in Kürze auch für andere Modelle der PEUGEOT Palette, wie den PEUGEOT 208, PEUGEOT 2008, PEUGEOT 308, PEUGEOT 308 SW und den PEUGEOT 408, erhältlich sein. Die PEUGEOT 3008 5008 HYBRID werden im Werk Sochaux produziert und sollen ab dem zweiten Quartal 2023 in Europa verkauft werden.







NewCarz meint dazu:

Die neuen Mildhybrid-Antriebe zeigen, wie Peugeot die Elektrifizierung seiner Flotte sukzessive vorantreibt. Kraftstoffeinsparungen von 15 Prozent sind dabei angegeben, innerstädtisch sogar bis zu 50 Prozent. Dies werden wir gerne nach dem Markstart im zweiten Quartal dieses Jahres unter realistischen und alltäglichen Bedingungen überprüfen.

Text: NewCarz/PEUGEOT – Fotos: PEUGEOT