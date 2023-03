McLaren P1 – 10 Jahre das Beste aus zwei Welten

McLaren feiert diese Woche das 10-jährige Jubiläum der Vorstellung der Serienversion des McLaren P1.

Dieses bemerkenswerte Hypercar, das 2013 auf dem Genfer Automobilsalon vorgestellt wurde, gilt als Meilenstein für McLaren und die Entwicklung von Hochleistungs-Hybrid-Fahrzeugen – wie zuletzt der brandneue McLaren Artura zeigte.



Der McLaren P1 wurde mit dem Ziel entwickelt, „das beste Fahrerauto der Welt auf der Straße und auf der Rennstrecke“ zu sein. Das Design und die technischen Spezifikationen des McLaren P1 boten die ideale Grundlage, um dieses Ziel zu erreichen. Eine Reihe von Test- und Entwicklungserfolgen im Jahr 2013 – darunter die Überrundung der berühmten Nürburgring-Nordschleife – untermauerten sofort die Glaubwürdigkeit des Autos.







916 PS wüten im McLaren P1

Ein 3,8-Liter-V8-Motor mit Doppelturboaufladung (M838TQ), der 737 PS leistet, wurde mit einem leichtgewichtigen Elektromotor kombiniert, der 179 PS erzeugt, was insgesamt 916 PS ergibt. Dies führte zu erstaunlichen Leistungswerten: Beschleunigung von 0-100km/h in 2,8 Sekunden; 0-200km/h in 6,8 Sekunden und 0-300km/h in 16,5 Sekunden – ganze fünf Sekunden schneller als der legendäre McLaren F1.











Eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h (217 mph) trug zur Attraktivität und zum Ruf des McLaren P1 bei, aber es waren die sofortige Gasannahme und der Drehmomentanstieg, die schlüssig bewiesen, dass die Elektrifizierung moderne turbogeladene Antriebsstränge wirklich verbessern kann.







Gewichtsreduktion und bestmögliche Aerodynamik

Neben einem benzin-elektrischen Hybrid-Antriebsstrang, der neue Maßstäbe gesetzt hat, wurde der ultimative Hypercar durch zwei der Markenzeichen von McLaren gestützt – geringes Fahrzeuggewicht und hervorragende Aerodynamik.

Das MonoCage Kohlefaser-Monocoque mit Dach, das Herzstück des McLaren P1, ist eine Weiterentwicklung der MonoCell-Struktur, die im McLaren-Supercar 12C zum Einsatz kommt, und der Schlüssel zur Optimierung der Masse bei einem Fahrzeug mit einem Trockengewicht von nur 1.395 kg (3.075 lbs). Das DIN-Gewicht lag bei 1.490 kg (3.285 lbs).











Das unermüdliche Streben nach geringem Gewicht bleibt eine Priorität für McLaren, und 2023 wird der neue Artura – ebenfalls ein Hochleistungs-Hybrid, aber ein großzügig ausgestatteter Serien-Supersportwagen und kein extremes, limitiertes Hypercar – ein DIN-Gewicht von 1.498 kg haben.

Die Kohlefaser-Karosserieteile des McLaren P1 bestehen aus einer großen Klappe, einzeln geformten Front- und Heckteilen, die mit dem zentralen MonoCage verbunden sind, zwei kleinen Zugangsklappen im Heck, einer Fronthaube und den beiden Türen. Mit einem Gesamtgewicht von nur 90 kg sind die Paneele außerordentlich dünn, aber auch sehr stabil. Die Hybridbatterie, die tief im Inneren des Kohlefaser-Monokäfigs angebracht ist, wiegt nur 96 kg. Diese Philosophie der Gewichtsminimierung findet sich auch heute wieder, und beim Artura wurden ähnliche Strategien angewandt.

Der McLaren P1 hatte keinen Bodenteppich – er wurde als unnötig schwer angesehen – und keine Schalldämmung. Das Glas wurde überarbeitet, um das Gewicht zu reduzieren – das superleichte Dachglas ist chemisch vorgespannt und nur 2,4 mm dick. Die Windschutzscheibe ist nur 3,2 mm dick, einschließlich einer Kunststoff-Zwischenschicht, und sparte damals 3,5 kg gegenüber der 4,2 mm dicken Scheibe des 12C.

Der große Heckflügel des McLaren P1 optimiert die Aerodynamik durch automatische Anpassung. Er kann auf der Rennstrecke um bis zu 300 mm und auf der Straße um 120 mm nach hinten ausfahren. Er wurde mit der gleichen Software und Methodik entwickelt wie das McLaren Formel-1-Team. Ein DRS (Drag Reduction System) wurde in das Design des McLaren P1™ integriert, um den Abtrieb zu reduzieren und die Geschwindigkeit auf der Geraden zu erhöhen, was durch die Neigung des Heckflügels und nicht durch eine abnehmbare Klappe erreicht wird.

Eine Kombination aus aerodynamischer CFD-Modellierung (Computational Fluid Dynamics) und vielen Stunden im Windkanal, in denen man sich auf die aerodynamische Leistung konzentrierte, führte zu einem Abtrieb von 600 kg bei weit unter der Höchstgeschwindigkeit.







Vor 10 Jahren vorgestellt, vor 10 Jahren ausverkauft

Der äußerst exklusive und begehrte McLaren P1 war bereits wenige Monate nach seiner Enthüllung ausverkauft, und im November waren alle 375 Exemplare vergeben. Der Bau des ersten der 375 McLaren P1-Serienmodelle in der Lackierung Ice Silver wurde im September 2013 abgeschlossen – zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Wagen bereits fest als Leistungsikone etabliert. Das letzte vom Kunden bestellte Fahrzeug wurde im Dezember 2015 fertiggestellt; es war in einem atemberaubenden Perlglanzorange lackiert, eine Farbe, die durch ein einzigartiges Tönungsverfahren erreicht wurde, das auch in anderen McLaren-Modellen als Volcano Orange erhältlich ist.

Zehn Jahre nach seinem Auftritt auf dem Genfer Automobilsalon – und in dem Jahr, in dem McLaren auch den 60. Jahrestag der Gründung des Unternehmens durch Bruce McLaren feiert – bleibt der McLaren P1 ein unglaublich aufregender und dynamischer Performer auf der Straße und der Rennstrecke.

Das bleibende Vermächtnis des P1TM geht über seinen ikonischen Status in McLarens Geschichte der technologisch fortschrittlichen, fahrerorientierten Autos hinaus. Als Vorreiter der Elektrifizierung als Verbesserung des Fahrverhaltens veränderte er die Wahrnehmung dieser Technologie und inspirierte den bahnbrechenden Artura, einen Supersportwagen, der aufregende Leistung und Fahrdynamik mit der Fähigkeit zum Elektroantrieb verbindet – eine erfolgreiche Kombination, für die der McLaren P1TM Pionierarbeit geleistet hat.







McLaren P1 – zehn Fakten über das ikonisches Hypercar

Der McLaren P1 beschleunigt in 16,5 Sekunden aus dem Stand auf 300km/h – ganze 5,5 Sekunden schneller als der legendäre McLaren F1

Der P1 kann für Kurzstreckenfahrten in der Stadt im rein elektrischen Null-Emissions-Modus betrieben werden.

Im Rennmodus senkt sich der McLaren P1 um 50 mm ab und die Federraten versteifen sich um 300 Prozent, so dass das Auto mit mehr als 2 g in die Kurve gehen kann.

Der verstellbare Heckflügel des McLaren P1 ragt auf der Straße um bis zu 120 mm und auf der Rennstrecke um bis zu 300 mm aus der Karosserie heraus.

Mit Siliziumkarbid beschichtete Carbon-Keramik-Scheiben bringen den P1 in nur 30,2 Metern aus 100 km/h zum Stillstand

Der Inconel-Auspuff im Formel-1-Stil führt auf dem direktesten Weg vom Motor zum Heck des McLaren P1 und wiegt nur 17 kg.

Der Lenkraddurchmesser eines McLaren P1 ist technisch so präzise wie ein von McLaren-Rennfahrern verwendetes Lenkrad: Die Handgriffe der McLaren-Formel-1-Weltmeister wurden während der Entwicklung auf einem CAD-System modelliert und gescannt, um eine exakte Nachbildung zu erstellen.

Jeder McLaren P1 wurde von einem Team aus 82 Technikern in einem vierstufigen Montageprozess maßgefertigt. Von Anfang bis Ende dauerte der Bau eines jeden Autos 17 Tage.

Während seines Entwicklungsprogramms legte der McLaren P1 mehr als 620.000 Testkilometer zurück, was mehr als 15 Weltumrundungen entspricht.

Der Name stammt aus dem Grand-Prix-Rennsport, wobei „P1“ für den ersten Platz in der Startaufstellung steht, aber auch der Name hat eine lange Tradition: Der McLaren F1 war ursprünglich als Project 1 oder P1 bekannt.

NewCarz meint dazu:

Er war seiner Zeit voraus, der McLaren P1. Sein damaliger Kaufpreis von reichlich einer Million Euro pro Stück dürfte sich seither deutlich erhöht haben. Die 375 Fahrzeuge besitzen einen exklusiven Sammlerwert. Wobei wir der Meinung sind, dass dieses Hypercar viel zu schade ist, um in einer hellweißen Garage als Sammlertrophäe zu verstauben.

Text: McLaren/NewCarz – Fotos: McLaren