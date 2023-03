Renault Espace – Die Metamorphose zum SUV

SUV mit sportlich-elegantem Design: Der französische Automobilbauer präsentiert den neuen Renault Espace, der über fünf Generationen hinweg als geräumigstes Modell der Marke zur automobilen Ikone gereift ist.

Getreu der DNA seiner Vorgänger bietet der Newcomer als 5- oder 7-Sitzer einzigartigen Langstreckenkomfort, zeichnet sich durch edle Ausstattungsdetails aus und verfügt über eines der größten Panorama-Glasdächer auf dem Markt mit über einem Quadratmeter Fläche.

Als besonders dynamische Version wird der neue Renault SUV in einer exklusiven Esprit Alpine Version erhältlich sein. Der Bestellstart für den neuen Espace erfolgt im Frühjahr 2023.







Der neue Renault Espace macht seinem Namen alle Ehre

Als ideales Reisefahrzeug mit fünf oder sieben Sitzen repräsentiert der neue Espace die Offensive der Marke im C- und D-Segment. Wie seine Vorgänger in den vergangenen vier Jahrzehnten vereint der Neuzugang Komfort, Raumangebot und edle Ausstattung in Kombination mit Modularität und einem lichtdurchfluteten Innenraum. Die ausgezeichnete Konnektivität steigert unterwegs zusätzlich die Lebensqualität von Fahrer und Passagieren.











Kompakter und um 215 Kilogramm leichter als sein Vorgänger sowie mit einem hocheffizienten 146 kW/199 PS starken E-Tech-Vollhybrid-Antriebsstrang ausgestattet, zeichnet sich der neue Espace durch einen moderaten ökologischen Fußabdruck aus und benötigt lediglich 4,7 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer. Dies ermöglicht eine Reichweite von bis zu 1.100 Kilometer. Die CO2-Emissionen in der leichtesten Variante betragen lediglich 104 Gramm pro Kilometer. Das sind 35 Prozent weniger als beim Vorgängermodell.







Sicherheit und Assistenz im Fokus

Weiteres Kennzeichen des neuen Espace sind hervorragende Fahreigenschaften mit einem Höchstmaß an Sicherheitsausstattung. Das neue Modell basiert auf der eigens entwickelten CMF-CD-Plattform der Allianz und verfügt über bis zu 32 Fahrerassistenzsysteme. Multi-Sense zur Individualisierung von Fahrerlebnis und Innenraumambiente und die Allradlenkung 4Control advanced sorgen für noch mehr Fahrspaß.

„Der neue Espace ist ein Schlüsselmodell für unseren Aufstieg in eine höhere Klasse. Er trägt die DNA der fünf vorangegangenen Generationen in sich, vereint in einem erstklassigen Auftritt, einem hohen Maß an Komfort sowie einem wohnlichen und lichtdurchfluteten Interieur. Darüber hinaus erfüllt er durch den Einsatz eines vorbildlichen Hybridmotors und eines einzigartigen Multimedia-Erlebnisses die neuen Anforderungen unserer Kunden“, sagt Fabrice Cambolive, CEO der Marke Renault.







Exterieur-Design: Renault Espace ist ein Familien-SUV mit Prestigefaktor

Der aufrechtstehende Kühlergrill, die geschwungene Motorhaube, die langgestreckte, nach hinten sanft abfallende Dachlinie und der markante Dachspoiler verleihen dem Espace Präsenz und einen dynamischen Auftritt. Typische SUV-Elemente sind die Bodenfreiheit von 18 Zentimetern, breite Radhäuser sowie 19- oder 20-Zoll-Räder je nach Ausstattung. Ein weiteres Merkmal im Geländewagenstil ist der rings um das Fahrzeug verlaufende Rammschutz in Glanz-Schwarz.











Den Kühlergrill kennzeichnen in den Varianten Iconic und Techno vertikale Streben und in der Version Esprit Alpine Einsätze im Schachbrettmuster. Die Seitenansicht kombiniert skulpturale Rundungen mit klaren, den Fahrzeugkörper gliedernden Linien. Die steile Heckscheibe und die lange Heckpartie verweisen auf das exzellente Raumangebot im Interieur. Die Rückansicht ist geprägt von zwei dezenten Chromleisten und dem über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufenden, nur durch das Markenemblem voneinander getrennten Heckleuchtenband. Eine besondere Note erhalten die Rückleuchten durch den auf Mikrooptik-Technologie basierenden 3D-Effekt.







Drei Ausstattungen stehen zur Wahl

Beim neuen Espace hat die Kundschaft die Auswahl zwischen drei Varianten, die sich in Stil und Ausstattungsumfang deutlich voneinander unterscheiden.

Techno zeichnet sich durch einen Frontstoßfänger in Wagenfarbe, Fenstereinfassungen in Chrom und die Dachreling in mattem Aluminium aus. Hinzu kommen 19-Zoll-Räder und Polsterstoffe aus Recyclingmaterial.

zeichnet sich durch einen Frontstoßfänger in Wagenfarbe, Fenstereinfassungen in Chrom und die Dachreling in mattem Aluminium aus. Hinzu kommen 19-Zoll-Räder und Polsterstoffe aus Recyclingmaterial. Iconic ist an den 20-Zoll-Rädern sowie dem Kühlergrill, den Fenstereinfassungen, der Frontstoßfänger und den Dachträgern in Schwarz zu erkennen. Die Polsterung ist in hellem Sandgrau gehalten und den Instrumententräger ziert Eschenholzdekor.

ist an den 20-Zoll-Rädern sowie dem Kühlergrill, den Fenstereinfassungen, der Frontstoßfänger und den Dachträgern in Schwarz zu erkennen. Die Polsterung ist in hellem Sandgrau gehalten und den Instrumententräger ziert Eschenholzdekor. Esprit Alpine verleiht dem Espace mit dem Kühlergrill im Schachbrettmuster sowie diamantpolierten 20-Zoll-Rädern „Daytona“ eine besonders sportliche Optik. Fenstereinfassungen, Dachreling und die Logos vorne und hinten sind in Schwarz gehalten. Der Frontstoßfänger mitsamt Dekoreinsätzen ist satingrau lackiert. Exklusiv für Esprit Alpine offeriert Renault außerdem die Lackfarbe Dolomit-Grau. Unverwechselbare Merkmale im Innenraum sind Türeinstiegsleisten mit dem Alpine Schriftzug, Kopfstützen mit dem Alpine Markenlogo und das Nappaleder-Alcantara-Lenkrad mit blau, weiß, roten Ziernähten. Sitze, Instrumententräger, Türverkleidungen und Mittelkonsole sind mit blau gestepptem Alcantara bezogen. Auch die Sicherheitsgurte verfügen über blaue Nähte. Aluminium-Pedale runden den dynamischen Auftritt ab.

Modular, geräumig und lichtdurchflutet: der Innenraum

Basis für die Geräumigkeit und das Platzangebot für bis zu sieben Personen bildet die modulare CMF-CD-Plattform der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi, die eine optimierte Innenraumgestaltung ermöglicht. Bei einer Gesamtlänge von 4,72 Metern ist der neue Espace 14 Zentimeter kürzer als sein Vorgänger und 32 Millimeter niedriger, während der Fahrgastraum mit 2,48 Meter bis zur dritten Reihe an Länge hinzugewinnt.











Zu den Eigenschaften des neuen Espace zählt ebenfalls das hohe Maß an Innenraummodularität: Die Passagiere in der zweiten Reihe nehmen auf einer Sitzbank Platz, die sich um 220 Millimeter längs verschieben lässt und in zwei unabhängige Einheiten im Verhältnis 60:40 geteilt ist. Die Kniefreiheit beträgt bis zu 321 Millimeter, zusätzlichen Komfort ermöglicht die bis um 31 Grad neigbare Rückenlehne. In der aufpreisfreien dritten Sitzreihe für zwei Personen beträgt die Kniefreiheit noch 128 Millimeter. Diese lässt sich erweitern, indem mittels der Easy-Access-Funktion die Sitze in Reihe zwei nach vorne geschoben werden. Zusätzlich lässt sich die Rückenlehne nach vorne neigen.







Stauraum in Hülle und Fülle im Renault Espace

Dank der verschiebbaren Sitzbank in der zweiten Reihe und der umklappbaren Sitze in Reihe drei kann das Kofferraumvolumen individuell an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Je nach Konfiguration steht folgender Platz zur Verfügung:

1.818 Liter im 5-Sitzer mit umgeklappter zweiter Sitzreihe

777 Liter in der 5-sitzigen Version mit ganz nach vorne geschobener zweiter Sitzreihe

159 Liter in der 7-sitzigen Ausführung mit eingebauter dritter Sitzreihe











Je nach benötigtem Stauraum lassen sich in der zweiten Sitzreihe einer, zwei oder alle drei Sitze mithilfe der Easy-Folding-Entriegelung umklappen, so dass eine ebene Ladefläche entsteht.

Der neue Espace verfügt außerdem über eine elektrische Heckklappe, die sich vom Fahrerplatz aus, per Knopfdruck an der Heckklappe, über das schlüssellose Zugangssystem oder berührungslos per Fußsensor unter dem Heckstoßfänger öffnen oder schließen lässt.











Zu den Tugenden des neuen Espace zählen ebenso wie bei den Vorgängern der üppig bemessene Stauraum im Interieur: Insgesamt stehen 39 Liter zur Verfügung, davon 20 Liter im Bereich von Cockpit und Vordersitzen. Das Handschuhfach fasst sechs Liter, die Türfächer vorne jeweils mehr als vier Liter. Die Mittelkonsole verzichtet auf Steuerungselemente und bietet stattdessen zwei Ablagefächer: ein 2-Liter-Fach unter der verschiebbaren Handauflage und ein 3,6-Liter-Fach unter der Armlehne.

In der zweiten Reihe verfügt die ausklappbare Mittelarmlehne über zwei Becherhalter, in den Türverkleidungen findet sich jeweils Platz für eine 1-Liter-Flasche. Dazu kommen Taschen an den Rücklehnen der Vordersitze.











Das optionale Panorama-Glasdach mit den Maßen 1,33 x 0,84 Meter lässt mehr Licht als je zuvor in den Innenraum des neuen Espace. Das Glas ist auf der Innenseite beschichtet, um UV- und Infrarotstrahlen zu filtern sowie Wärme zu reflektieren.







Großzügige Ausstattung, Konnektivität und Hightech-Details

Das skalierbare openR Link Multimediasystem mit integriertem Google und Google Maps Navigation bietet nahtlose Integration in das digitale Ökosystem des Nutzers. Over-the-Air-Updates stellen sicher, dass das Betriebssystem stets auf aktuellem Stand ist.

Bereits die Einstiegsversion Techno verfügt über das openR Cockpit mit zwei Bildschirmen in Form eines liegenden „L“. Neben dem horizontalen 321 Quadratzentimeter großen 12,3-Zoll-TFT-Tachodisplay umfasst es den 453 Quadratzentimeter zählenden, vertikalen 12-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole. Zusammen mit dem 9,3 Zoll großen, optionalen Head-up-Display ergibt sich im neuen Espace eine Gesamtanzeigenfläche von nahezu 1.000 Quadratzentimetern. Für optimale Konnektivität und zum Aufladen von Endgeräten haben Mitreisende in jeder Sitzreihe Zugriff auf zwei USB-C-Anschlüsse. Dazu kommen eine induktive Smartphone-Ladefläche und zwei 12-V-Steckdosen.











Das Renault Multi-Sense System zur individuellen Einstellung der Fahrzeugcharakteristik bietet vier Darstellungsmodi und acht Hintergrundfarben für das Tacho-Display. Die Ambientebeleuchtung an den Türen und der Armaturentafel kann in 48 unterschiedlichen Farben eingestellt werden. Ein Automatikmodus ermöglicht die Farbanpassung im 30-Minuten-Takt und abgestimmt auf die innere Uhr und die Tageszeit. Für exzellenten Sound sorgt je nach Ausstattung das 12-Wege-HiFi-System von Harman Kardon, das die Auswahl zwischen den fünf Surround-Klangerlebnissen Studio, Concert, Immersion, Lounge und Club ermöglicht.











Für Unterhaltung unterwegs eröffnet der neue Espace mit der MyRenault-App und vernetzten Diensten ein vielseitiges, interaktives Nutzererlebnis mit Anwendungen wie Waze, Amazon Music, Vivaldi oder dem Radio Player for Renault. Darüber hinaus ermöglicht die MyRenault-App auf dem persönlichen Smartphone Zugriff auf eine Bibliothek mit 39 länderspezifischen Inhalten, die über das openR Link herunterladbar sind. Neu ist ebenfalls die exklusive App SongPop for Renault: Die Fahrgäste können das ideal für Familienausflüge geeignete, interaktive Musik-Quiz-Spiel gemeinsam auf ihren Mobiltelefonen spielen.







Gebaut wird der Renault Espace im spanischen Palencia

Der neue Renault Espace wird im umfassend modernisierten Werk Palencia hergestellt, das dank moderner Fertigungskriterien und Qualitätskontrollen die immer strengeren Umweltkriterien erfüllt. Zu den bisherigen 900 Robotern sind nochmals 400 neue hinzugekommen. Die Fertigungsstätte ist ein Musterbeispiel für die Industrie 4.0 und kombiniert modernste Produktions- und Betriebstechniken mit intelligenten Technologien wie Robotik, Analytik, Künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge.







Dynamisch und hocheffizient: der E-Tech Full Hybrid 200

Dank der Motorisierung E-Tech Full-Hybrid 200 zählt der neue Espace in puncto Reichweite und CO2-Emissionen zu den besten Fahrzeugen seiner Klasse. Der hochmoderne Antrieb mobilisiert eine Systemleistung von 146 kW/199 PS und ist mit einem innovativen Multi-Mode-Getriebe kombiniert. Neben einem hohen Maß an Fahrspaß bietet er das beste Verhältnis von Leistung und Verbrauch am Markt.











Die Basis für den E-Tech Full-Hybrid 200 bildet ein 3-Zylinder-Turbobenzinmotor mit 1,2 Liter Hubraum, der 96 kW/131 PS leistet und ein Drehmoment von 205 Nm liefert. Unterstützt wird er von zwei Elektromotoren:

dem Hauptaggregat mit 50 kW/68 PS, das ebenfalls 205 Nm Drehmoment mobilisiert, dem Antrieb dient und von einem 2-kWh/400-V-Lithium-Ionen-Akku gespeist wird

dem sekundären Hochspannungs-Startergenerator mit 18 kW/25 PS (50 Nm) zum Anlassen des Verbrennungsmotors und zum Wechsel der Fahrstufen

Die Vollhybridvariante E-Tech Full Hybrid 200 ermöglicht einen Kraftstoffverbrauch ab 4,7 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer und CO2-Emissionen ab 105 Gramm pro Kilometer. Dies sind bis zu 40 Prozent weniger als bei einem reinen Benzinmodell vergleichbarer Leistung. Mit Hilfe von Paddels am Lenkrad lässt sich zwischen vier Rekuperationsstufen wechseln. Dank der hohen Rekuperationsleistung erlaubt der Antrieb, im Stadtverkehr bis zu 80 Prozent aller Wege rein elektrisch zurückzulegen. Eine Anzeige im digitalen openR Cockpit informiert über die Energieflüsse und die verfügbare elektrische Leistung.

Die Funktion des vorausschauenden Hybridfahrens maximiert die Nutzung der elektrischen Energie während der Fahrt. Die Geolokalisierung und vernetzte Kartendaten, etwa zur Topografie der Straße auf den nächsten sieben Kilometern, liefern dem Batteriemanagementsystem erweiterte Informationen, um die Energie des Elektromotors optimal zu nutzen. Ist kein Fahrziel eingegeben, errechnet das System die wahrscheinlichste Route.







Intelligentes Multi-Mode-Getriebe

Das kupplungslose Multi-Mode-Getriebe verfügt über zwei Fahrstufen für den elektrischen Antrieb und vier Fahrstufen für den Verbrennungsmotor. Die Gangwechsel erfolgen automatisch und ohne Zutun des Fahrers. Inklusive Leerlauf erlaubt das System insgesamt 15 Fahrstufen- und Antriebskombinationen.

Je nach Energiebedarf, Leistungsabgabe, Ladestand des Akkus und aktiviertem Fahrprogramm ermöglicht das System den Betrieb im vollelektrischen Modus sowie im seriellen und parallelen Hybridmodus. Beim seriellen Hybrid treibt der Verbrennungsmotor den Generator an, der wiederum den elektrischen Fahrmotor mit Energie versorgt und den Akku lädt. Dies ist etwa bei geringem Ladestand der Fall. Im Parallelhybridbetrieb wirken E-Motoren und Verbrennungsmotor zugleich auf den Antriebsstrang, etwa beim starken Beschleunigen.







Dynamische Allradlenkung 4Control Advanced

Je nach Ausstattung ist der neue Espace mit der weiterentwickelten dynamischen Allradlenkung 4Control Advanced ausgestattet. Als wichtigste Neuerung kombiniert Renault das System mit einer Mehrlenker-Hinterachse, die auf schlechten Straßen die vertikale Bewegung der Räder ausgleicht und somit Handling und Komfort verbessert.

Weiteres Novum: Bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten schlagen die Hinterräder mit maximal fünf Grad statt wie bisher 3,5 Grad in entgegengesetzter Richtung zur Vorderachse ein. Damit ist der Espace auf kurvenreichen Strecken und im Stadtverkehr äußerst agil unterwegs. Sein Wendekreis innen beträgt lediglich 10,4 Meter und liegt damit auf dem Niveau des Kleinwagens Renault Clio (Gesamtverbrauch kombiniert: 5,7-4,1 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 129-95 g/km; Werte nach WLTP)2 . Zum Vergleich: Ohne Allradlenkung liegt der Wert bei 11,6 Metern.

Bei Fahrgeschwindigkeiten über 50 km/h steuern die Hinterräder mit bis zu einem Grad in dieselbe Richtung wie die Vorderräder. 4Control Advanced wirkt so mit allen Rädern der Fliehkraft entgegen, welche die Hinterachse in der Kurve üblicherweise nach außen drückt. Dadurch erhält der Espace Fahrer mehr Sicherheitsreserven.

Zusätzlich verfügt der neue Espace über das Renault Multi-Sense System, mit dem der Fahrer sowohl das Fahrerlebnis als auch das Innenraumambiente individuell bestimmen kann. Hierfür stehen vier Modi zur Wahl: Eco, Sport, Comfort und Perso.







Fahrerassistenzsysteme für entspannte Fahrten

Im neuen Espace steigern insgesamt 32 Fahrerassistenzsysteme die Sicherheit und unterstützen beim Fahren sowie Einparken. Hierzu zählt je nach Ausstattung Active Driver Assist. Er ist die Weiterentwicklung des Autobahn- und Stauassistenten. Wie dieser kann das Assistenzsystem des Levels zwei („teilautomatisiertes Fahren“) auf geraden Strecken und in leichten Kurven das Fahrzeug im Rahmen gewisser Grenzen komplett übernehmen und selbstständig lenken.

Dies funktioniert beim Active Driver Assist dank Einbeziehung von Geolokalisierungsdaten und des Kartenmaterials nicht mehr nur auf Autobahnen oder mehrspurigen Straßen mit Fahrbahnmarkierungen, sondern auch bei fehlender Fahrbahnmarkierung am rechten Straßenrand, wie dies beispielsweise bei Landstraßen häufig der Fall ist. Ebenfalls in Active Driver Assist integriert ist die Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner.











Als Sonderausstattung ist für den Espace ein Head-Up-Display im 9,3-Zoll (23,6 Zentimeter)-Format lieferbar. Anders als bei früheren Systemgenerationen von Renault wird das Informationsfeld mit Angaben zur Fahrgeschwindigkeit, den aktiven Fahrerassistenzsystemen, zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit und zur Routenführung des Navigationssystems direkt auf die Windschutzscheibe projiziert.

Der Around View Monitor erleichtert das Einparken unter beengten Verhältnissen. Mit Hilfe von vier Nahbereichskameras auf dem Multimediadisplay erzeugt er einen virtuellen Aussichtspunkt, der das Fahrzeug und die unmittelbare Umgebung in 3D-Optik aus der Vogelperspektive abbildet.

Ebenso projiziert die neueste Generation des Spurhalteassistenten eine realistische Ansicht auf den Instrumententräger. Dabei handelt es sich um ein computergeneriertes Echtzeitmodell der Fahrspur und der Position des neuen Espace im Verhältnis zu anderen Fahrzeugen und Objekten.







Weitere Fahrerassistenzsysteme im neuen Renault Espace sind:

Sicherheit : Aktiver Notbremsassistent, Toter-Winkel-Warner, Spurhalteassistent, Spurhaltewarner, Notfall-Spurhaltewarner, Müdigkeitswarner, Anhängerstabilitätskontrolle

: Aktiver Notbremsassistent, Toter-Winkel-Warner, Spurhalteassistent, Spurhaltewarner, Notfall-Spurhaltewarner, Müdigkeitswarner, Anhängerstabilitätskontrolle Fahrerlebnis : Adaptiver Tempopilot mit Stop-&-Go-Funktion, Sicherheitsabstand-Warner, Berganfahrhilfe

: Adaptiver Tempopilot mit Stop-&-Go-Funktion, Sicherheitsabstand-Warner, Berganfahrhilfe Einparken: Einparkhilfe vorne, seitlich und hinten, Querverkehrswarner hinten, Ausstiegsassistent







NewCarz meint dazu:

Das ist er also, das neuste Modell aus dem Hause Renault. Ein neues SUV, das den Namen eines Vans mit 40 Jahren Erfahrung aus fünf Generationen erhielt und damit auch das Erbe als Raumwunder und Platzmeister tragen darf. Als eine Art Austral „extended“ (die vordere Hälfte des Espace sieht dem Austral tatsächlich sehr ähnlich) ist er obendrein auch als 7-Sitzer einsetzbar. Da könnte man doch glatt bereits jetzt schon den Koleos als Auslaufmodell vergessen, oder? Nun, nicht unbedingt, denn wer auf Allradantrieb setzt, schaut beim neuen Espace wie schon beim Alten in die Röhre.

Text: NewCarz/Renault – Fotos: Renault