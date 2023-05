Peugeot 2008 Facelift – Alles neu macht der Mai

Der PEUGEOT 2008, einer der erfolgreichsten SUV-Modelle der Marke, erhält ein neues Design.

Nur wenige Tage nach der offiziellen Enthüllung des neuen PEUGEOT 2008 ist die ‚First Edition‘ bereits in limitierter Ausgabe bestellbar.

Der neue PEUGEOT E-2008 First Edition ist ausschließlich online über den PEUGEOT Financing Store erhältlich.

Design-Update für den Peugeot 2008

PEUGEOT präsentiert mit dem neuen PEUGEOT 2008 ein neues, innovatives Außendesign: Die neue Frontpartie des Modells ist breiter und weist ein spezifisches seitliches Muster auf, das sich mit den Scheinwerfern verbindet und den kraftvollen Auftritt des Fahrzeugs verstärkt. Auch die Lichtsignatur wurde überarbeitet: Diese zeichnet sich vorne durch drei vertikale Lichtkrallen aus, die in die seitlichen glänzend schwarzen Lufteinlässe des Stoßfängers des neuen PEUGEOT 2008 integriert sind.

Die LED-Rückleuchten bestehen aus dem 3-Krallen-Design aus übereinander liegenden horizontalen Doppellamellen, die schmal und elegant sind und dazu beitragen, das Fahrzeug optisch zu verbreitern.

Neues aus dem Innenraum

Ein Hauptelement des Innenraums und eines der markantesten Merkmale der Modellpalette ist das PEUGEOT i-Cockpit. Der neue PEUGEOT E-2008 First Edition verfügt über ein digitales 3D-Kombiinstrument, das sich auf Augenhöhe direkt über dem Lenkrad befindet. Das 10-Zoll-Display (25,4 cm) hat ein neues Design und ermöglicht die Steuerung der neuesten Generation der Infotainmentsysteme PEUGEOT i-Connect (je nach Version) und PEUGEOT i-Connect Advanced (serienmäßig in der First Edition enthalten). Das kompakte Lenkrad ist ein Merkmal des PEUGEOT i-Cockpit und steigert den Fahrspaß durch eine einzigartige Agilität und Präzision der Bewegungen.

Modernste Assistenz im Peugeot 2008 Facelift

Der neue PEUGEOT 2008 bietet eine Reihe von Assistenzsystemen, die das Fahren sicherer und einfacher machen. Das neue Modell von PEUGEOT kann ab sofort in einer besonderen Version auf Basis der höchsten Ausstattungsvariante GT in der Elektrovariante mit folgender Serienausstattung online bestellt werden:

Active Safety Brake Plus mit Frontkollisionswarner erkennt Fußgänger und Radfahrer, Tag und Nacht, ab 7 km/h bis zu 140 km/h.

Erweiterte Erkennung und Anzeige von Verkehrszeichen im digitalen Kombiinstrument: Stoppschild, Einbahnstraßenschild, Schilder zu Beginn sowie Ende des Überholverbots, zusätzlich zu den üblichen geschwindigkeitsabhängigen Zeichen.

Aktiver Spurhalteassistent mit Lenkeingriff

Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, der durch die Analyse von Mikrobewegungen des Lenkrads eine eingeschränkte Aufmerksamkeit bei langen Fahrten und bei Geschwindigkeiten über 65 km/h erkennt.

Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und visuell

Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht

PEUGEOT i-Connect Advanced

On-Board-Charger mit 11 kW, 3-phasig

Folgende Farben stehen beim PEUGEOT E-2008 First Edition zur Wahl: Selenium Grau (serienmäßig) oder Okenit Weiß (optional).

Die Ausstattung der First Edition

Im Innenraum wartet die First Edition mit dem Alcantara/Kunstleder-Paket auf: Alcantara/Kunstleder „Iconium“ in Schwarz mit Ziernähten in Grün, Sitzheizung vorn, einstellbar in 3 Stufen, Fahrersitz elektrisch verstellbar, mit Massagefunktion sowie Lendenwirbelstütze elektrisch auf der Fahrerseite.

Der neue Elektromotor steigert die maximale Leistung um 15 Prozent auf 115 kW (156 PS), während die Batterie von 50 kWh auf 54 kWh vergrößert wird. Die Reichweite konnte von 341 Kilometer auf 402 Kilometer (kombiniert, WLTP-Zyklus) erhöht werden.

Zusätzlich zu den elektrifizierten Motoren stehen für den PEUGEOT 2008 ab Sommer 2023 verschiedene Verbrennungsmotoren zur Auswahl:

1.2 PureTech 100: Der 3-Zylinder-Benzinmotor mit 74 kW (101 PS), ausgestattet mit einem STOP & START-System, wird mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert.

1.2 PureTech 130 EAT8: Der 96 kW (131 PS) starke 3-Zylinder-Benzinmotor mit STOP & START-System kommt mit dem Achtgang-Automatikgetriebe EAT8.

1.5 BlueHDi 130 EAT8: 96 kW (131 PS) mit 4 Zylindern und STOP & START-System wird mit dem Achtgang-Automatikgetriebe EAT8 kombiniert.

Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist der neue PEUGEOT 2008 in allen neuen Varianten noch nicht bestellbar.

Das Angebot für den PEUGEOT E-2008 First Edition ist ausschließlich online über den PEUGEOT Financing Store verfügbar, wo mit wenigen Klicks der Leasingvertrag abgeschlossen werden kann. Ein Online-Team sorgt zusätzlich für einen reibungslosen Bestellvorgang.

Das einzigartige Angebot des PEUGEOT E-2008 First Edition ist erhältlich zu einem Preis von monatlich 279 Euro bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km p.a., nach der ersten Anzahlung von 8.900 Euro.

NewCarz meint dazu:

Nun zeigt sich auch das SUV aus der Kleinwagensparte von Peugeot im aufgefrischten Design und übt dadurch den Schulterschluss zu den anderen Modellen der französischen Automobilmarke. Dabei wurde unter anderem das Krallen-Design der Lichteinheiten angepasst und dies kommuniziert nun noch klarer die aktuelle Designsprache der Marke. Auch alle anderen Auffrischungen tragen dazu bei, dass das kleine SUV weiterhin konkurrenzfähig bleibt und seine Marktposition stärkt.

Text: NewCarz/Peugeot – Foto: Peugeot