Neuer Hyundai Kona – Ab 26.900 Euro mit mehr Ausstattung

Der koreanische Automobilhersteller bringt mit dem Hyundai KONA II eine umfassend erneuerte Version seines meistverkauften Fahrzeugs in Deutschland auf den Markt.

Zudem wird das kompakte SUV noch großzügiger ausgestattet.

Die wichtigsten Punkte zum Hyundai Kona II:

Navigationssystem und LED-Scheinwerfer jetzt in allen Versionen serienmäßig

Mehr Smart Sense Assistenzsysteme schon in der Basisausführung enthalten

Weitere Extras sind in übersichtlichen Angebotspaketen verfügbar

Deutlich aufgewertet – Der Hyundai Kona II

Mit seinem robusten, dynamischen Design und den vergrößerten Abmessungen behält der Hyundai KONA II seinen kultigen Charakter und unterstützt einen aktiven Lebensstil für Kunden aller Altersgruppen. Zudem bietet er neue Technologien und Komfortfunktionen, die ein sicheres, vernetztes und komfortables Mobilitätserlebnis ermöglichen.

Zu den Neuerungen gehören zwei 12,3-Zoll-Panoramadisplays, der digitale Fahrzeugschlüssel (Digital Key 2 Touch) und das Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) mit einer neuen Software-Plattform inklusive neuem Layout für Cockpit und Navigation. Außerdem kann der neue KONA Over-the-Air-Updates (OTA) verarbeiten. Dabei empfängt er nicht nur Software- und Navigations-Updates, sondern kann auch das Steuergerät aktualisieren, ohne dass der Kunde in die Werkstatt muss.

Dank neuer Größe deutlich mehr Platz

Der neue Hyundai KONA legt in der Länge um 145 Millimeter auf 4,35 Meter zu. Dank des um 60 Millimeter auf 2,66 Meter gewachsenen Radstandes bietet das kompakte SUV nun eines der besten Platzangebote seiner Klasse: 77 Millimeter mehr Beinfreiheit und 11 Millimeter mehr Kopffreiheit im Fond als bisher. Auch der Schulterraum in der zweiten Reihe ist mit 1.402 Millimetern der großzügigste in dieser Fahrzeugkategorie.

Fürs Gepäck stehen den Besitzern des neuen KONA nun 466 statt bisher 374 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung, die sich durch Umklappen der Rücksitzlehnen auf 1.300 statt bisher 1.156 Liter (VDA-Norm) erweitern lassen.

Hyundai Kona II fährt als Benziner oder Vollhybrid

Kunden haben nun die Wahl zwischen zwei Benziner-Varianten und einem Vollhybrid (HEV). Bei den Benzinern stehen Front- und Allradantrieb sowie eine manuelle Sechsgangschaltung und eine Version mit Doppelkupplungsgetriebe und sieben Gängen (7DCT) zur Verfügung. Der KONA Hybridmotor schaltet mit sechs Gängen (6DCT). Außerdem stehen vier Ausstattungslinien zur Verfügung: Select, Trend, Prime und N Line.

Sicherheitsausstattung in allen Ausstattungspaketen auf Top-Niveau

Schon der Hyundai KONA Select ist bei einem Einstiegspreis von 26.900 Euro hervorragend ausgestattet: 16-Zoll-Leichtmetallräder, Navigationssystem mit 12,25 Zoll großem Touchscreen, DAB+-Radio mit sechs Lautsprechern, Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto. Bluelink-Telematikdienste, LifeService und Lifetime MapCare, Over-the-Air-Update-Fähigkeit, teildigitale Instrumentenanzeige mit 4,2-Zoll-Farbdisplay, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Smart-Key-System mit Start-Stopp-Knopf, Klimaanlage, je zwei USB-C-Anschlüsse vorn und hinten sowie eine im Verhältnis 40:20:40 umklappbare Rücksitzlehne – all das ist in jedem neuen Hyundai KONA serienmäßig enthalten.

Hinzu kommt eine intelligente Lösung in der Mittelkonsole für alle, die ihren KONA mit DCT-Getriebe wählen: Dessen Shift-by-Wire-Drehschalter wandert hinters Lenkrad, sodass die Mittelkonsole Platz bietet für ein Ablagefach mit zwei einfahrbaren Getränkehaltern.

Auch die Ausrüstung mit Sicherheits- und Assistenzsystemen im KONA Select kann sich sehen lassen: Notbremsassistent 1.5 mit Fahrzeug-, Fußgänger- und Radfahrererkennung, Spurfolge- und Spurhalteassistent, Geschwindigkeitsregelanlage, intelligente Verkehrszeichenerkennung, Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera, Lichtsensor und Tagfahrlicht, Voll-LED-Scheinwerfer in Reflektortechnologie. Hinzu kommen Fernlichtassistent, LED-Rückleuchten, Notrufsystem e-Call, Insassenalarm, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug und kamerabasierter Aufmerksamkeitsassistent.

Damit liegt die serienmäßige Sicherheitsausstattung des neuen KONA auf Top-Niveau. Wer sich für den KONA Hybrid entscheidet, erhält im Modell Select zusätzlich eine navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stopp-Funktion, Autobahnassistent, Zweizonen-Klimaanlage, automatische Innenbeschlagregelung, PTC-Heizer und Schaltwippen am Lenkrad. Mit ihnen lässt sich die Stärke der Rekuperation einstellen.

Prime und N Line gleichberechtigt ganz oben

Die Ausstattung Trend ist ab 29.400 Euro verfügbar. Zusätzlich oder abweichend zum Modell Select umfasst sie 17-Zoll-Räder (18 Zoll beim KONA Hybrid), wärmedämmende Frontscheibe, getönte Scheiben ab B-Säule, elektrisch anklappbare Außenspiegel, Regensensor, beheizbares Lenkrad, Sitzheizung vorn, Ablagetaschen hinter den Vordersitzen, Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Ambientebeleuchtung mit 64 wählbaren Farben, volldigitales Instrumenten-Cluster auf 12,3-Zoll-Farbdisplay und eine Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion.

In der Trend Ausführung haben auch die KONA Modelle mit Verbrennungsmotor die Zweizonen-Klimaautomatik, die automatische Innenbeschlagregelung und den PTC-Heizer. Wurde ein Modell mit 7DCT-Getriebe gewählt, ist es wie der KONA Hybrid ausgestattet: mit der navigationsbasierten adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage, dem Autobahnassistenten und den Schaltwippen am Lenkrad – diesmal zuständig fürs manuelle Wechseln der Gänge.

Als Top-Modelle des neuen KONA fungieren gemeinsam die Modelle Prime und N Line, die für den 1.0 T-GDI Motor mit 88 kW (120 PS) 7DCT und Frontantrieb bei 34.800 Euro beginnen. Mit dem 1.6 T-GDI 7DCT Motor mit Allradantrieb haben beide einen Preis von 39.350 Euro). Während der KONA N Line eine besonders sportliche Ausprägung erhält, schätzen Kunden des KONA Prime seine eher luxuriöse Ausstattung.

Serienmäßig ist hier der Umfang des KONA Trend enthalten. Darüber hinaus umfasst die Ausstattung Prime 18-Zoll-Leichtmetallräder, ein durchgezogenes LED-Lichtband an der Front, LED-Projektionsscheinwerfer, LED-Blinker, elektrische Heckklappe mit Easy-Open-Funktion, Gepäcknetz, Surround-View-Monitor, Einparkhilfe seitlich, Notbremsassistent für die hintere Einparkhilfe, Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, Querverkehrsassistent, Ausstiegswarner, Sitzpolster in Stoff-Leder-Kombination, elektrisch verstellbare Vordersitze und einen digitalen Fahrzeugschlüssel. Allradmodelle haben zusätzlich 17 Zoll große Bremsscheiben vorn.

Übersichtliche Aufpreisliste für den Hyundai Kona II

Käufer des KONA N Line erhalten 18-Zoll-Räder im N Design, einen schwarz glänzenden N Line Kühlergrill, eine Abgasanlage mit Doppelendrohr, Radlaufverkleidungen und Seitenschutzleisten in Wagenfarbe, schwarzlackierte Außenspiegel, einen Dachhimmel in schwarzer Stoffverkleidung, rote Applikationen im Interieur, rote Ziernähte am Lenkrad, Sportpedale in Metalloptik und N Line Sitze in Stoffpolsterung. Dafür verzichten sie gegenüber dem Prime-Ausstattungspaket auf die optimierte Einparkhilfe, den digitalen Schlüssel und die Stoff-Lederpolsterung.

Dank der umfangreichen Ausstattung in allen vier Ausstattungspaketen ist die Aufpreisliste für den neuen Hyundai KONA übersichtlich. So gibt es für den Select neben Mineraleffekt- und Metallic-Lackierungen für 650 Euro nur ein Funktionspaket. Zum Preis von 900 Euro umfasst es Sitzheizung, Lenkradheizung, Zweizonen-Klimaautomatik, automatische Innenbeschlagregelung, PTC-Heizer und Regensensor.

Da der KONA Hybrid einiges davon schon standardmäßig bietet, fällt hier das Funktionspaket kleiner und mit 500 Euro auch preiswerter aus. Der KONA Trend lässt sich mit zwei Paketen aufwerten. Im Lichtpaket für 800 Euro sind die LED-Projektionsscheinwerfer, das durchgezogene LED-Lichtband und die LED-Blinker enthalten. Das Assistenzpaket für 1.150 Euro umfasst Surround-View-Monitor, Einparkhilfe seitlich, Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, Querverkehrs- und Ausstiegsassistent sowie Einparkhilfe hinten mit Notbremsfunktion. Außerdem sind für den Trend ein BOSE-Soundsystem mit sieben Lautsprechern, Subwoofer und Verstärker verfügbar sowie die elektrische Heckklappe mit Easy-Open-Funktion. Diese Extras kosten je 550 Euro.

Preisspanne bis 44.250 Euro

Für die Modelle Prime und N Line gibt es das BOSE-Soundsystem, ein Glasschiebedach (700 Euro) und eine Dachlackierung in Schwarz (600 Euro) als gemeinsame Extras. Der Unterschied liegt in den Paketen. Beim KONA Prime lassen sich die Sitze mit dem Sitzpaket für 1.500 Euro veredeln: Lederpolsterung, Relax-Funktion für Fahrer- und Beifahrersitz, Belüftung für die Vordersitze, Heizung für die Rücksitze und Memory-Funktion für die Einstellung des Fahrersitzes.

N Line Kunden bekommen die Inhalte des Sitz- und des Assistenzpakets zusammen im Ultimate-Paket für 2.200 Euro – mit zwei Unterschieden: Aus der Lederpolsterung wird eine Kombination mit Alcantara und zusätzlich gibt es den digitalen Fahrzeugschlüssel, den der Prime-Fahrer schon serienmäßig hat.

NewCarz meint dazu:

Hyundai überlässt nichts dem Zufall. Die opulente Aufrüstung ihres Verkaufshits hat vor allem einen Grund: er soll ein Verkaufshit bleiben. Überaus bemerkenswert ist die reichhaltige Basisausstattung des SUVs im Kleinwagensegment. Dazu ist er auch als Allradversion erhältlich – in dieser Klasse ist dies weiterhin recht selten und deshalb heiß begehrt. Dazu darf der geneigte Interessent seinen Wunsch-Kona derart umfangreich ausstatten, dass er sich schnell in einer oder zwei höheren Fahrzeugklassen vermuten könnte. Das, was Hyundai da auf den Markt loslässt, scheint von Anbeginn ein Erfolgsrezept zu sein. Der Vorgänger war es in jedem Fall und das konnten wir auch in entsprechenden Tests bereits mehrfach bestätigen.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai