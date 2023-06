Toyota Prius 5 – In Europa nur noch mit Steckdose

Innovativ, elegant und überraschend dynamisch: Der Toyota Prius 5 eröffnet ein aufsehenerregendes neues Kapitel.

In seiner fünften Generation wird der Hybrid-Pionier in Europa ausschließlich als Plug-in-Hybrid unter der Bezeichnung Prius Plug-in Hybrid 220 angeboten.

Toyota Prius 5 basiert auf einem Vierteljahrhundert an Erfahrung

Der neue Prius tritt in die Fußstapfen seiner berühmten Vorgänger: Mehr als ein Vierteljahrhundert lang hat das erste elektrifizierte Serienfahrzeug Toyota und die Welt nachhaltig geprägt. Der Prius setzte früh künftige EV-Trends und machte elektrifizierte Antriebstechnik einem breiten Kundenkreis zugänglich. Von den mehr als 23 Millionen elektrifizierten Fahrzeugen, die Toyota bis heute weltweit verkauft hat, entfallen mehr als fünf Millionen Einheiten allein auf die Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Versionen des Prius.











Mit dem neuen Prius macht Toyota den nächsten Schritt auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität. Das Modell folgt dabei dem mehrgleisigen Technologieansatz des Unternehmens, das seinen Kunden CO2-arme Lösungen anbieten möchte, die auf ihre jeweiligen Bedürfnisse und lokalen Bedingungen zugeschnitten sind. Als leistungsstärkster und effizientester Plug-in-Hybrid (PHEV) stärkt der neue Prius das hochmoderne Antriebs- und Modellportfolio von Toyota, das auch batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) umfasst.







Als PHEV das perfekte Resultat aus zwei Welten

Der neue Prius Plug-in-Hybrid vereint die Vorzüge eines reinen Elektrofahrzeugs mit dem Komfort der neuesten Toyota Hybridtechnologie. Die 13,6-kWh-Batterie ermöglicht eine elektrische Reichweite von bis zu 86 Kilometern, so dass die meisten täglichen Fahrten rein elektrisch zurückgelegt werden können.











Für längere Fahrten oder wenn kein Aufladen möglich ist, übernimmt die neue, besonders leistungsstarke und effiziente Generation des Plug-in-Hybridsystems. Der CO2-Ausstoß liegt im kombinierten WLTP-Zyklus bei nur 11 g/km – der niedrigste Wert, der jemals für einen Prius ermittelt wurde.







Performance – Kein Fremdwort für den Toyota Prius 5

Seit seinem Debüt im Jahr 1997 ist der Prius für seine Effizienz bekannt, aber nicht unbedingt für seine Performance. Die fünfte Generation der Hybridtechnologie hat jedoch das Zeug dazu, dies zu ändern: Sie sorgt für ein insgesamt verbessertes Fahrerlebnis und bietet mehr Leistung und höhere Effizienz.











Der 2,0-Liter-TNGA-Motor leistet 112 kW/152 PS und arbeitet mit einem neuen Elektromotor vorne mit 120 kW/163 PS zusammen. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von 164 kW/223 PS, die im Vergleich zu den 90 kW/122 PS des Vorgängers für eine kraftvollere und direktere Beschleunigung sorgt.







Deutlich dynamischeres und stabileres Fahrverhalten

Der Fahrspaß mit dem neuen Prius geht aber über die reine Antriebsleistung und Beschleunigung hinaus. Die zweite Generation der GA-C Plattform der Toyota New Global Architecture (TNGA), die ein geringeres Gewicht und eine höhere Steifigkeit für ein stabileres Fahrverhalten mit sich bringt, sorgt für eine bessere Balance und agilere Handling-Eigenschaften. Durch die Unterbringung der Batterie unter dem Rücksitz und die Verlagerung des Kraftstofftanks weiter nach vorne wurde ein niedrigerer Schwerpunkt erreicht, was zu einer verbesserten Fahrdynamik beiträgt.











Für noch mehr Effizienz sorgt das für die Ausstattung Advanced obligatorische Solardach, das Strom für bis zu 8,7 Kilometer elektrische Reichweite pro Tag (basierend auf der jährlichen Sonneneinstrahlung in Nagoya, Japan) erzeugt. Die Solarzellen laden die Plug-in-Hybridbatterie jetzt direkt auf – ohne Umweg über eine zusätzliche Solarbatterie wie beim Vorgänger. Obwohl das Dach kleiner ist als bisher, konnte dank der neuen Solarzellen der Gesamtwirkungsgrad um mehr als 15 Prozent verbessert werden.







Toyota Prius 5 – Keilform in Ästhetisch

Optisch fiel der Prius schon immer auf, doch in seiner neuesten Generation beweist er mehr Stil denn je. Die ikonische Keilform, die das Design seit der zweiten Generation prägt, hat sich weiterentwickelt und wurde durch elegante, moderne Linien ergänzt. Die um 50 mm niedrigere Gesamthöhe, die nach hinten gerückte Spitze des Dachs und die bis zu 19 Zoll großen Räder verleihen dem Modell eine coupéartige Silhouette.











Verstärkt wird die markante Form durch einen um 50 mm längeren Radstand, während die Gesamtlänge um 46 mm verringert wurde. Am Heck setzt ein dreidimensionales, geradliniges Leuchtelement Akzente, das das progressive Design unterstreicht und die Aufmerksamkeit auf das markante Prius Logo lenkt.

Die Expertenjury des renommierten Red Dot Designawards kürte den Prius jüngst mit der höchsten Auszeichnung „Best of the Best“.







Der Innenraum – klare Funktionalität, gesichertes Wohlbefinden

Der klar gestaltete Innenraum verbindet ein stilvolles Ambiente mit einem ausgezeichneten Platzangebot für Fahrer und Passagiere und einem hohen Maß an Funktionalität. Ein Sieben-Zoll-Bildschirm im direkten Sichtfeld des Fahrers und die neu gestaltete Instrumententafel bilden eine komfortable, übersichtliche und ablenkungsfreie Bedienschnittstelle. Der niedrig positionierte zentrale Bildschirm bietet Zugriff auf das neueste Cloud-basierte Multimediasystem von Toyota.







Sicherheit und Assistenz auf Top-Niveau

Der neue Prius ist auch ein Vorreiter in Sachen innovative Technologien. Ein Beispiel dafür ist das Fahrassistenzsystem Toyota T-Mate, zu dem die neuesten Toyota Safety Sense Sicherheitsfunktionen gehören und das jetzt bequem „over the air“ aktualisiert werden kann.











Frontkamera und Radarsensoren wurden optimiert und sorgen für eine noch bessere Erkennungsleistung nach vorne und zu den Seiten, so dass mehr Objekte und ein breiteres Spektrum potenzieller Gefahren erkannt werden können, unter anderem auch Motorräder und Objekte am Straßenrand. Zusätzliche Radarsensoren an den vorderen Seiten unterstützen das Pre-Collision System, den Spurhalteassistenten und den Querverkehrswarner und erhöhen so die zusätzliche Sicherheit. Am Ziel angekommen, kümmert sich der Prius auch um das Einparken: Das teilautonome Advanced Park System ermöglicht freihändiges oder sogar ferngesteuertes Einparken (nur Ausstattung Advanced).











Seit dem Start des Prius im Jahr 1997 hat Toyota weltweit mehr als 23 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge verkauft. Mehr als fünf Millionen davon sind Prius und Prius Plug-in Hybrid.







NewCarz meint dazu:

Ein Prius wie ihn keiner erwartet hat – So dynamisch im Design war keine der vergangenen vier Generationen. Der Hybrid-Pionier setzt sich nun sichtlich ab von jedwedem Pragmatismus und taucht ein in die emotionale und temperamentvolle Epoche. Endlich, werden viele sagen und interessiert feststellen, dass es längst nicht nur die Optik ist, an der Toyota mächtig Hand angelegt hat. Ein komplett überarbeitetes Fahrwerk und deutlich mehr Leistung bei höchster Effizienz sprechen eine eindeutige Sprache. Gemeinsam mit Assistenz und Komfort auf dem Stand des heutzutage Möglichen, wird der Toyota Prius 5 die Erfolgsgeschichte des Prius mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fortsetzen.

Text: NewCarz/Toyota – Fotos: Toyota