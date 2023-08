Hyundai Kona Elektro – Startpreis liegt bei 41.999 Euro

Hyundai Motor gibt die Preise für den neuen Hyundai KONA Elektro bekannt.

Die Preisliste startet für das bei Komfort- und Sicherheitsausstattung serienmäßig bereits top ausgestattete Modell mit attraktiven 41.990 Euro.

Mit zwei Ausstattungspaketen und mehreren Zusatzausstattungen können die Kunden ihren KONA Elektro ganz nach ihren Wünschen individualisieren. Die Kunden haben die Wahl zwischen zwei Leistungsstufen mit zwei Batteriegrößen. Mit 65,4 kWh-Hochvoltbatterie und 17-Zoll-Rädern ausgestattet erzielt das elektrische B-SUV eine maximale Reichweite von 514 km, mit der 48,4 kWh-Hochvoltbatterie 377 km (nach WLTP kombiniert).

Der neue Hyundai KONA Elektro besticht mit kühnerem Design auf einer komplett neuen Plattform und ist in allen Abmessungen deutlich gewachsen, fühlt sich dabei aber im urbanen Umfeld sehr wohl. Das kompakte SUV vermittelt mit seinem frischen und eleganten Außendesign eine dynamische Präsenz auf der Straße und bietet einen fahrerorientierten Innenraum. Um den Kunden ein Maximum an Lebensraum zu bieten, ist der neue KONA Elektro um 150 mm auf 4.355 mm Länge gewachsen. Im Vergleich zum Vorgängermodell wuchsen die Breite um 25 mm und der Radstand um 60 mm.

Hochwertig und innovativ – Die Instrumententafel im neuen Hyundai Kona Elektro.

Den kultigen Charakter des Vorgängers hat das Design der neuen Generation neu interpretiert. Der KONA Elektro unterstützt einen aktiven Lebensstil für Kunden aller Altersgruppen und Generationen. Zudem bietet er neue Technologien und Komfortfunktionen, die ein sicheres, vernetztes und komfortables Mobilitätserlebnis ermöglichen. Zu den Neuerungen gehören zwei 12,3-Zoll-Panoramadisplays, der digitale Fahrzeugschlüssel Digital Key 2.0, Over-the-Air-Updates (OTA) und das Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) mit einer neuen Software-Plattform inklusive einem neuen Layout für das Cockpit und die Navigation.

Spezielle EV-Funktionen wie der EV-Routenplaner und das Level 2 teilautonome Fahren ermöglichen eine entspannte Reise ohne Vorplanung. Weitere Komfortfunktionen wie bspw. das Head-up-Display mit Projektion in die Frontscheibe und der Parkassistent mit Fernbedienung runden das segmentbeste Ausstattungsangebot ab.





Hyundai KONA Elektro wird zur mobilen Powerbank

Ab seiner Markteinführung im Oktober 2023 wird der Hyundai KONA Elektro bidirektionales Laden bieten. Kunden können ihre Elektrogeräte an eine Standardsteckdose im Innenraum des Fahrzeugs anschließen und nutzen oder aufladen. Außerhalb des Fahrzeugs ist dies über einen V2L-Adapter möglich. So wird der neue KONA Elektro zur mobilen Powerbank.





Effizienter Elektroantrieb mit zwei Leistungsstufen

Wie bei der ersten Generation kann auch der Kunde des neuen Hyundai KONA Elektro zwischen zwei Leistungsstärken des Elektroantriebes wählen. Der KONA Elektro mit 115 kW/156 PS startet bei 41.990 Euro. In Verbindung mit der dann 48,4 kWh großen Batterie und 17-Zoll-Bereifung hat der KONA Elektro eine Reichweite von 377 km im kombinierten WLTP-Prüfzyklus.

Knapp unter 42.000 Euro startet der Kona Elektro in zweiter Generation.

Die maximale DC-Ladeleistung liegt bei 74 kW, die Batteriekapazität kann damit an einer HPC-Ladestation in nur 41 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Eine Batterieladung dauert an einer üblichen 11-kWh-Wallbox 4 Stunden und 55 Minuten. Beeindruckend sind auch die Fahrleistungen: Den Sprint von Null auf Tempo 100 absolviert der KONA Elektro mit 115 kW/156 PS in 8,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 162 km/h.





Serienausstattung des neuen Hyundai Kona Elektro auf Top-Niveau

Zur Serienausstattung aller KONA Elektro zählen Navigationssystem mit 12,25 Zoll großem Touchscreen, DAB+-Radio mit sechs Lautsprechern, Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto, Hyundai Connected Car Services inklusive Bluelink, LiveService und Lifetime MapCare, Over-the-Air-Update-Fähigkeit, digitale Instrumentenanzeige mit 12,25-Zoll-Farbdisplay, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, 2-Zonen-Klimaautomatik, je zwei USB-C-Anschlüsse vorn und hinten sowie 17-Zoll-Leichtmetallräder.

Dazu kommt eine Vielzahl von Sicherheits- und Assistenzsystemen: Notbremsassistent 1.5 mit Fahrzeug-, Fußgänger- und Radfahrererkennung, Spurfolge- und Spurhalteassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, intelligente Verkehrszeichenerkennung, Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera, Lichtsensor und Tagfahrlicht, Voll-LED-Scheinwerfer in Reflektortechnologie. Fernlichtassistent, LED-Rückleuchten, Notrufsystem e-Call, Insassenalarm, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug und kamerabasierter Aufmerksamkeitsassistent sind ebenfalls serienmäßig in allen KONA Elektro ab Werk enthalten.





Hyundai KONA Elektro individuell anpassbar

Die Serienausstattung kann der Kunde auf Wunsch mit dem Effizienz-Paket (1.200 Euro) inklusive Wärmepumpensystem und Typ-2-Ladekabel ergänzen. Beim Hyundai KONA Elektro mit Trend-Paket ab 44.190 Euro sind unter anderen LED-Projektionsscheinwerfer, durchgehende LED-Lichtleiste mit Pixel-Design und LED-Blinker, Ambiente-Beleuchtung für den Innenraum, Stoff-Leder-Sitze, kabellose Ladefunktion fürs Smartphone, beheizbare Vordersitze und das Effizienz-Paket enthalten.

Für den KONA Elektro mit Trend-Paket bietet Hyundai optional eine elektrisch öffnende und schließende Heckklappe (550 Euro), BOSE Soundsystem (750 Euro), ein Assistenz-Paket 1 (1.150 Euro) inklusive Surround View Monitor, seitliche Einparksensoren, Toter-Winkel-Monitor, Parkhilfe hinten mit Notbremsfunktion, Toter-Winkel-Assistent, Ausstiegswarner und Querverkehrsassistent hinten an. Das V2L-Paket (550 Euro) beinhaltet die bidirektionale Lademöglichkeit innen und außen.

Zudem ist der KONA Elektro ab Trend-Paket auch mit leistungsstärkeren E-Antrieb zu haben. Dessen 160 kW/218 PS erledigen den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 7,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 172 km/h. Die hier verbaute 65,4 kW große Batterie ermöglicht Reichweiten zwischen 514 km (WLTP kombiniert mit 17-Zoll-Rädern) bis 683 km (WLTP City mit 17-Zoll-Rädern). An einer 11-kW-Wallbox lädt benötigt diese Batterie 6 Stunden und 25 Minuten für eine Vollladung. Beim DC-Laden an einer HPC-Schnellladestation erreicht der neue KONA Elektro bis maximal 102 kW und lädt in nur 41 Minuten von 10 bis 80 Prozent, was einer Reichweite von bis zu 162 km in nur 15 Minuten entspricht (für 65,4 kWh-Batterie kombiniert mit 17-Zoll-Rädern).

Der Hyundai KONA Elektro mit Trend-Paket und 160 kW/218 PS kostet ab 47.190 Euro.





Besonders komfortabel: Hyundai KONA Elektro mit Prime-Paket

Über dem Trend-Paket rangiert der KONA Elektro mit Prime-Paket ab 50.690 Euro. Es beinhaltet die Ausstattungsextras des Trend-Pakets, das V2L-Paket, die elektrische Heckklappe, Head-up-Display, elektrisch verstellbare Vordersitze, Gepäcknetz, Toter-Winkel-Assistent, Ausstiegswarner, Querverkehrsassistent hinten und den digitalen Fahrzeugschlüssel Digital Key 2.0.

Zu den weiteren Ausstattungsdetails zählen beim komfortbetonten KONA Elektro mit Prime-Paket Surround View Monitor, seitliche Einparksensoren, Parkhilfe hinten mit Notbremsfunktion, Toter-Winkel-Monitor und ein Parkassistent mit Fernbedienung. Optional sind hier Schiebedach (700 Euro), BOSE Soundsystem (750 Euro), 19-Zoll-Leichtmetallräder (700 Euro), das Sitz-Komfort-Paket (1.000 Euro) mit belüfteten und beheizten Vordersitzen (inkl. Memory- und Relax-Funktion) und beheizbaren Rücksitzen. Das Assistenz-Paket 2 (1.000 Euro) umfasst den Autobahnassistenten 2.0 sowie den Notbremsassistenten 2.0 mit Abbiege- und Kreuzungsfunktion. Der Notbremsassistent erkennt Fahrzeuge, Fußgänger sowie Radfahrer in Fahrtrichtung und Gegenverkehr. Bei Gefahr weicht der KONA Elektro automatisch aus.

Der neue Hyundai KONA Elektro verfügt über eine 8-jährige Fahrzeuggarantie (5 Jahre Herstellergarantie + 3 Jahre Anschlussgarantie über Real Garant), 8 Jahre Garantie auf die Hochvoltbatterie bis 160.000km und 8 Jahre Mobilitätsgarantie.

Weitere Informationen zum Garantiepaket finden Sie unter diesem Link.





NewCarz meint dazu:

Der Startpreis des neuen Hyundai Kona Elektro in Höhe von 41.999 Euro ist für ein E-SUV sicher als attraktiv zu bewerten. Dennoch ist der Aufpreis zum konventionellen Kona gehörig. Allerdings ist sowohl die Ausstattung als auch das wichtigste an einem E-Auto mehr als anerkennenswert: Die Reichweite; denn die beträgt mit großer Batterie über 500 Kilometer – das ist für ein SUV dieser Klasse ein Spitzenwert. Wir sind uns daher sicher, dass sich auch der neue Kona Elektro gut verkaufen lassen wird.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai