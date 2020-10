Opel Crossland – Vollbad im Jungbrunnen

Pressemitteilung: Außen knackig und kompakt, innen sehr geräumig und vielseitig mit lässigem SUV-Look – das ist der neue Opel Crossland.

Nach der vor einigen Wochen vorgestellten nächsten Mokka-Generation trägt nun auch der Crossland das unverwechselbare neue Gesicht der Marke. Und genau wie der Mokka verzichtet der neue Opel Crossland jetzt auf das X als Namenszusatz.

Zum modernen Look passen das von Opel verbesserte Fahrwerk samt Lenkung. Ebenfalls neu sind die sportliche Ausstattung GS Line+ sowie die adaptive Traktionskontrolle IntelliGrip für alle Untergründe.







Opel Crossland im neuen Familien-Look

Der Vizor des Opel Crossland sorgt für ein unverwechselbares Gesicht und erstreckt sich über die gesamte Fahrzeugfront unterhalb der Motorhaube: Das SUV wird dadurch optisch breiter; zugleich sind weniger Elemente sichtbar, so dass die Front wie aus einem Guss wirkt. Im Zentrum des Vizors steht stolz der legendäre Opel-Blitz. Der Vizor wird alle neuen Opel-Modelle im weiteren Verlauf der 2020er Jahre kennzeichnen und künftig zusätzliche Top-Technologien in sich vereinen.

Im Heck betonen dunkel getönte Rücklichter das charakteristische Opel-Lichtdesign noch stärker. Die Heckklappe in High Gloss Black – erhältlich in Verbindung mit dem schwarzen Dach – lässt den neuen Crossland breiter dastehen und kräftiger wirken.











Neu sind auch der vordere und hintere Unterfahrschutz (in der Topausstattung Ultimate silberfarben lackiert), LED-Nebelscheinwerfer (mit Chromdekor bei Ultimate und Elegance), verchromte Einstiegsleisten für die Ultimate-Modelle sowie stylishe Leichtmetallräder. Die schmucken 16-Zöller sind in Silber, Bicolor-Hochglanzschwarz oder rein Hochglanzschwarz erhältlich, die 17-Zoll-Räder gibt’s in Bicolor-Hochglanzschwarz oder Hochglanzschwarz.

Mit der neuen GS Line+ gibt es jetzt eine extra sportliche Ausstattung. Der Trim umfasst schwarze 17-Zoll-Leichtmetallräder, ein schwarzes Dach, die charakteristische rote Signaturlinie, AGR-zertifizierte Ergonomie-Sitze (Aktion Gesunder Rücken e.V.) für Fahrer und Beifahrer, LED-Rücklichter sowie eine Dachreling. Damit wird das kompakte SUV zum echten Hingucker.







Innen ganz und gar ein SUV

Das großzügige Raumgefühl und die erstklassigen ergonomischen Aktivsitze vorn prädestinieren den Crossland selbst für lange Reisen. Das SUV überzeugt zudem durch hohe Variabilität. Die Rücksitzbank ist im Verhältnis 60/40 teilbar und lässt sich um bis zu 150 Millimeter in Längsrichtung verschieben.











Dadurch wächst das Kofferraumvolumen im Handumdrehen von 410 auf 520 Liter – ein Bestwert in dieser Fahrzeugklasse. Werden die Rücksitze komplett umgeklappt, ist sogar Platz für 1.255 Liter.







Fahrdynamik im Fokus des neuen Opel Crossland

Sportliche Fahrer kommen in den Genuss eines weiterentwickelten Chassis mit deutlich verbesserter Fahrdynamik. Die Opel-Ingenieure in Rüsselsheim haben neue Federn und Dämpfer für die McPherson-Vorderachse und die Verbundlenkerachse hinten ausgewählt und abgestimmt. Darüber hinaus wurde die Lenkung optimiert – für ein besseres Gefühl in der Mittellage und eine erhöhte Lenkpräzision. In Kombination bietet das Crossland-Fahrwerk so eine perfekte Balance aus Komfort und Agilität.







Neu mit IntelliGrip: Beste Traktion auf jedem Untergrund

Crossland-Kunden können sich auf die adaptive Traktionskontrolle IntelliGrip freuen (ab Anfang 2021 lieferbar). Das System bietet optimale Kraftübertragung auf Asphalt, Schotter oder bei winterlichen Straßenverhältnissen. IntelliGrip hält dafür fünf Fahrmodi bereit:

Normal / On-Road: Der Normalmodus ist aktiviert, sobald der Crossland startet. Das Elektronische Stabilitätsprogramm ESP und die Antriebsschlupfregelung ASR sind für den Alltagsbetrieb bei normalen Bedingungen ausgelegt – perfekt auf der Autobahn, über Land oder in der Stadt.

Schnee: Der Schneemodus sorgt für beste Traktion auch bei vereister und verschneiter Fahrbahn. Die Antriebsschlupfregelung steuert den Schlupf der Vorderräder, bremst das durchdrehende Rad ein und überträgt die Antriebskraft auf das andere Vorderrad. Dies ermöglicht den bestmöglichen Vortrieb bei Geschwindigkeiten bis 50 km/h.

Gelände / Matsch: Der Modus erlaubt mehr Schlupf. Dieses bewusste Durchdrehen des Rades mit der geringsten Traktion beim Start sorgt dafür, dass Matsch beseitigt wird und die Reifen wieder „fassen“ können. Davor wird das höchste Drehmoment an das Rad mit der besten Haftung geleitet. Der Modus ist bis 80 km/h aktiv.

Sand: Dieser Modus synchronisiert das Durchdrehen der Antriebsräder und beugt vor, dass sich die Räder in den sandigen Untergrund eingraben.

ESP Off: Bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h schaltet diese Einstellung ESP und ASR ab und überlässt so dem Fahrer die volle Kontrolle. Bei Tempi über 50 km/h schaltet IntelliGrip aus Sicherheitsgründen automatisch in den Normalmodus zurück.













Infotainment und Konnektivität im neuen Opel Crossland

Egal in welchem Fahrmodus – die Crossland-Passagiere sind stets bestens mit ihrer digitalen Umwelt vernetzt. Zur Wahl stehen die Infotainment-Systeme namens Radio BT, Multimedia Radio und Multimedia Navi Pro mit acht Zoll großem Farb-Touchscreen.

Die Multimedia-Geräte lassen sich mit Apple CarPlay und Android Auto verbinden. Kompatible Smartphones können während des Betriebs drahtlos induktiv aufgeladen werden. Darüber hinaus bietet der Crossland optional den Service „OpelConnect“ an. Die LIVE-Navigation mit Verkehrsinformationen in Echtzeit und aktuellen Kraftstoffpreisen sowie einer direkten Verbindung zu Pannenhilfe und Notrufen macht das Reisen noch entspannter.







Euro 6d-Benzin- und Dieselmotoren: Souveräne Fahrleistungen, geringe Emissionen

Opel Crossland-Kunden können aus einem Antriebsportfolio effizienter Benzin- und Dieselmotoren mit 1,2 und 1,5 Litern Hubraum wählen. Sowohl die Benzinmotoren mit 83 PS bis 130 PS als auch die Dieseltriebwerke mit 110 PS und 120 PS erfüllen bereits die strenge Abgasnorm Euro 6d.







Zukunftsweisende Lichttechnik und innovative Assistenzsysteme

Mit den vielen hochmodernen Assistenzsystemen des Opel Crossland werden die Fahrten noch entspannter und sicherer. Adaptive Voll-LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, Fernlichtunterstützung und automatischer Leuchtweitenreglung sorgen für beste Aussichten auch bei im Dunkelheit. Die wichtigsten Assistenzsysteme des neuen Opel Crossland im Überblick:

Das Head-up-Display projiziert die wichtigsten Daten zu Geschwindigkeits-, Navigations- und Assistenzsystemen direkt in den Sichtbereich des Fahrers.

Der Frontkollisionswarner mit Automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung ist ab 5 km/h aktiv. Überwachung des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug, bei zu schneller Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug oder einen Fußgänger wird der Fahrer über einen Warnton und eine Anzeige im Fahrerinfodisplay informiert. Bei Kollisionsgefahr wird die Bremsanlage vorbereitet und gegebenenfalls eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um die Folgen einer möglichen Kollision zu minimieren. Bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h wird das Fahrzeug bis zum völligen Stillstand abgebremst, zwischen 30 und 85 km/h reduziert das System die Aufprallgeschwindigkeit um maximal 22 km/h. Über diese Schwelle hinaus muss der Fahrer selbständig bremsen.

Der Spurassistent warnt bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur ab 60 km/h durch Warnton und Kontrollleuchte im Fahrerinfodisplay.

Die Müdigkeitserkennung bemerkt aufgrund des Lenkverhaltens und der Fahrdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt in drei Stufen eine optische und akustische Warnung aus.

Die 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera zeigt den kompletten Bereich hinter dem Fahrzeug und unterstützt das Rückwärtsfahren mit Lenkleitlinien im Farbdisplay des Infotainment-Systems.

Der erweiterte automatische Parkassistent erkennt geeignete Parkplätze und lenkt automatisch hinein und auch wieder heraus. Der Fahrer muss dabei lediglich die Schaltung und die Pedale bedienen.

Toter-Winkel-Warner in beiden Außenspiegeln (aktiv zwischen 12 und 140 km/h)

Verkehrsschilderkennung zeigt Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung mit dem entsprechenden Verkehrszeichen im Fahrerinfodisplay an. Der intelligente Geschwindigkeitsregler und -begrenzer erlaubt in Verbindung mit der Verkehrsschilderkennung eine schnelle Anpassung der Geschwindigkeit.

Der neue Opel Crossland kann in Kürze bestellt werden und steht Anfang 2021 bei den Opel-Händlern.







NewCarz meint dazu:

„X es aus“, meinte Opel auch beim Crossland und strich den drittletzten Buchstaben des Alphabets kurzerhand aus dem Modellnamen. Doch was einerseits verschwindet, kommt andererseits hinzu. Im Falle des neuen Opel Crossland sind dies neben einer massiv aufgefrischten Optik auch eine Vielzahl an technologischen Modernisierungen. Damit drängt sich das SUV aus Rüsselsheim wieder vor in die erste Reihe und bietet der vielgeschichteten Konkurrenz erneut die Stirn. Inwieweit dies durch die umfangreichen Neuerungen gelingt, werden wir alsbald in einem ausführlichen Test beleuchten.

Text: NewCarz/Opel – Fotos: Opel