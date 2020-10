Hyundai i20 N – Ein neuer Hot Hatch kommt

Pressemitteilung: Hyundai Motor gibt einen ersten Einblick in sein neuestes Hochleistungsmodell für die Straße, den Hyundai i20 N.





Ursprung aus Rennsport-Inspirationen

Der sehr sportliche Kleinwagen basiert auf dem neuen Hyundai i20 und ist vom i20 WRC-Rallyeauto inspiriert. Wie die anderen N-Hochleistungsmodelle von Hyundai, präsentiert sich auch der i20 N mit einem leistungsstarken Motor und technologischen Innovationen, um leistungsorientierte Fahrer zufriedenzustellen. Gemeinsam mit dem i30 N und dem i30 Fastback N reiht sich das Modell in die Hochleistungsmodellpalette von Hyundai in Europa ein.







Sportliches Design für den Hyundai i20 N

Das Design des i20 N zeichnet sich durch seinen sportlichen Gesamteindruck aus und folgt der neuen Hyundai Designphilosophie „Sensuous Sportiness“, die dem Fahrzeug eine kraftvolle Optik verleiht. Die Fahrzeugfront verfügt über einen vergrößerten Lufteinlass für den Turbomotor und zur Kühlung der Bremsen.











Maßgefertigte 18-Zoll-Räder in grau-matter Lackierung und Bremssättel mit N Logo sowie neue Seitenschweller unterstreichen den Rennsport-Charakter des Kleinwagens. Ein markanter Heckspoiler sorgt zudem für eine verbesserte Aerodynamik, die sich positiv auf die Fahrdynamik auswirkt und für noch mehr Fahrspaß sorgt.

Der i20 N wird in der exklusiv für Hyundai N Modelle verfügbaren Außenfarbe Performance Blue erhältlich sein. Zusammen mit der optional verfügbaren Dachlackierung in Schwarz und den roten Farbakzenten am Exterieur betont sie die Motorsport-DNA des Fahrzeugs.

Weitere Details zum performanten Hyundai werden in den kommenden Wochen bekanntgeben.







NewCarz meint dazu:

Wer die bisherigen N-Modelle von Hyundai kennt, kann sich bereits sehr gut vorstellen, was für ein performantes Auto da auf Europa zurollt. Gänzlich auf Sport getrimmt, darf man sich im Segment der sportiven Kleinwagen warm anziehen und seine direkten Wettbewerber wie ein Polo GTI, Clio RS oder 208 GTi erhalten hier ziemlich sicher ernstzunehmende Konkurrenz. Wie der i30 N bereits in der Golfklasse für ordentlich Wirbel sorgte, dürfte dies dem neuesten N-Hyundai in ähnlicher Art und Weise gelingen. Wir sind sehr gespannt und prophezeien, dass uns hier eine vollblütiger Hot Hatch erwartet.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai