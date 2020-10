Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – Runde zwei beginnt

Der neue Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid vervollständigt mit zwei weiteren Modellen das Angebot der neuen Panamera-Flotte.







Stärkster Panamera aller Zeiten

Mit der Kombination aus Vierliter-V8-Biturbo mit 571 PS und 136 PS starkem Elektromotor markiert der Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid mit 700 PS Systemleistung ab sofort die Leistungsspitze der rundum erneuerten Modellreihe.











Die rein elektrische Reichweite konnte durch eine neue 17,9-kWh-Batterie und optimierte Fahrmodi um bis zu 30 Prozent gesteigert werden.







Zwei weitere Modelle runden das Portfolio ab

Die Erhöhung der elektrischen Reichweite gilt auch für den neuen Panamera 4 E-Hybrid, bei dem die E-Maschine wie bisher mit einem 330 PS starken 2,9-Liter-V6-Biturbo kooperiert, was zu einer Systemleistung von 462 PS führt.











Abgerundet wird das Produktportfolio beim Panamera durch den 4S, der 440 PS leistet und von allen Optimierungen der jüngsten Modellpflege hinsichtlich Fahrwerk, Design, Ausstattung und Infotainment profitiert.







Hybrid-Trio mit verbessertem elektrischen Fahrerlebnis

Zusammen mit dem erst kürzlich vorgestellten neuen Panamera 4S E-Hybrid mit 560 PS Systemleistung bietet Porsche nun erstmals drei Panamera-Plug-in-Hybrid-Modelle an – jeweils in den drei verfügbaren Karosserie-Varianten Sportlimousine, Executive (Langversion) und Sport Turismo.











Damit erweitert Porsche konsequent seine E-Performance-Strategie. Herzstück der Antriebsarchitektur ist die elektrische Maschine, die in das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe PDK integriert ist und weiterhin über eine Leistung von 136 PS und ein Drehmoment von 400 Newtonmeter verfügt. Zusammen mit dem jeweiligen Verbrennungsmotor sind außergewöhnliche Fahrleistungen möglich.







Mehr Leistung im Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

In Kombination mit dem serienmäßigen Sport Chrono-Paket gelingt dem neuen Panamera Turbo S E-Hybrid, dessen Vierliter-V8-Biturbo statt wie bisher 550 PS nun 571 PS leistet, der Sprint von null auf 100 km/h nunmehr in 3,2 Sekunden – 0,2 Sekunden schneller als beim Vorgänger. Bei 315 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht, was einer Verbesserung um fünf km/h entspricht.

Die Bruttokapazität der Hochvolt-Batterie wurde mittels optimierter Zellen von 14,1 auf 17,9 kWh erhöht, die Fahrmodi wurden mit Blick auf eine noch effektivere Energienutzung angepasst. Der neue Panamera Turbo S E-Hybrid verfügt über eine rein elektrische Reichweite nach WLTP EAER City von bis zu 50 km (NEFZ: bis zu 59 km).







Auch der Panamera 4 E-Hybrid wird schneller

Der Panamera 4 E-Hybrid erreicht Tempo 100 aus dem Stand in 4,4 Sekunden (-0,2 s) und fährt bis zu 280 km/h schnell (+2 km/h). Zudem kann dieser nach WLTP EAER City bis zu 56 km lokal emissionsfrei fahren (NEFZ: bis zu 64 km).







Panamera 4S – Leistung unverändert, dennoch schneller

Der neue Panamera 4S, der unverändert von einem 2,9-Liter-V6-Biturbo mit 440 PS angetrieben wird, schafft den Standardsprint mit Sport Chrono-Paket in 4,1 Sekunden (-0,1 s). Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 295 km/h erreicht (+6 km/h).











Geladen wird zu Hause oder unterwegs

Vorzugsweise werden die Porsche-Plug-in-Hybridmodelle zuhause geladen – wahlweise an einer herkömmlichen Haushalts- oder einer Kraftstromsteckdose. Mit dem serienmäßigen Porsche Mobile Charger ist modellspezifisch eine Ladeleistung von bis zu 7,2 kW möglich. Außerdem kann mit einem Mode-3-Kabel an öffentlichen Ladepunkten geladen werden.







Optisch geschärft und noch besser vernetzt

Der 4S profitiert von allen Optimierungen der jüngsten Modellpflege und erhält ab Werk die bis dato optionale Sport Design-Front mit markanten Lufteinlassgittern und großen seitlichen Kühlluftöffnungen sowie einzeiliger Bugleuchte.

Das neu gezeichnete Bugteil des Panamera Turbo S E-Hybrid differenziert sich über die doppelten Turbo-Bugleuchten in C-Form sowie über größere seitliche Lufteinlässe. Das überarbeitete Leuchtenband verläuft jetzt mit angepasster Konturführung nahtlos über die Gepäckraumklappe. Optional sind abgedunkelte Exclusive Design-Heckleuchten mit dynamischer Coming-/Leaving-Home-Animation, drei neue 20 und 21 Zoll große Räder sowie zwei neue Außenfarben (Cherrymetallic und Trüffelbraunmetallic) im Angebot.















Das Porsche Communication Management (PCM) mit erhöhter Auflösung der Displays umfasst zusätzliche digitale Funktionen und Services wie die verbesserte Online-Sprachbedienung Voice Pilot, den Risk Radar für Verkehrszeichen- und Gefahreninformationen, das drahtlose Apple CarPlay und viele weitere Connect-Dienste.







Größere Bandbreite zwischen Performance und Komfort

Die Fahrwerk- und Regelsysteme wurden für alle neuen Panamera-Modelle in Richtung Sportlichkeit und Komfort getrimmt sowie in Teilen komplett neu appliziert. Eine neue Generation der Lenkungsregelung und neue Reifen sorgen für eine verbesserte Querdynamik und mehr Präzision.

Das Spitzenmodell Panamera Turbo S E-Hybrid geht ab Werk mit allen aktuell verfügbaren Fahrwerk- und Regelsystemen wie beispielsweise der elektrischen Wankstabilisierung Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) inklusive Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), der Hinterachslenkung inklusive Servolenkung Plus sowie der Keramikbremse Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) an den Start.







Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Porsche Panamera-Modelle sind ab sofort bestellbar und kommen Anfang Dezember zu den Händlern. In Deutschland beginnen die Preise für den Panamera 4 E-Hybrid bei 110.369 Euro. Den Panamera 4S gibt es zu Preisen ab 115.241 Euro und den Panamera Turbo S E-Hybrid ab 185.537 Euro – jeweils einschließlich Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung.







NewCarz meint dazu:

Jetzt ist die Riege der neuen Panameras komplett. Besonderes Augenmerk scheint Porsche bei der Modellpflege seinen Hybrid-Modellen zugute kommen lassen, was nicht allein das Leistungsplus des Topmodells beweist, sondern auch die erhöhte Reichweite und die weitere Harmonisierung des Zusammenspiels zwischen Verbrenner und E-Maschine bei allen drei Panamera mit Hybridantrieb. Beeindruckend: Mit dem Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid wird erstmals die 700-PS-Grenze in einem Serien-Panamera erreicht. Die Fahrleistungen werden entsprechend denen eines Supersportlers ähneln, wenn nicht sogar gleichkommen. Ein entsprechender Test wird hierüber zu gegebener Zeit Aufschluss geben.

Text: NewCarz/Porsche – Fotos: Porsche