Skoda Kushaq – Des Inders neuer Liebling

Der neue Skoda Kushaq ist ein SUV von internationalem Format, exklusiv in Indien gefertigt.

Es ist das erste Serienmodell auf Basis des von ŠKODA AUTO speziell für den indischen Markt entwickelten MQB-A0-IN – eine Version des Modularen Querbaukastens. Dieser wird auch für weitere Modelle des Volkswagen Konzerns für indische Modelle genutzt.

Mit dem SUV verbindet man typische ŠKODA Tugenden mit Vorlieben indischer Kunden. Das Mittelklasse-SUV überzeugt mit markantem Design, üppigen Raumverhältnissen, viel Komfort und hohem Sicherheitsniveau sowie zwei effizienten TSI-Motoren und modernen Infotainmentsystemen. ŠKODA AUTO trägt mit dem Projekt INDIA 2.0 federführend die Verantwortung für alle Aktivitäten des Volkswagen Konzerns auf dem indischen Subkontinent

Erstmals wir der neue Skoda Kushaq im März 2021 in Indien der Öffentlichkeit präsentiert.

Kushaq ist eine Ableitung aus dem Wort „Kushak“ – was in der altindischen Gelehrtensprache Sanskrit so viel wie der „König“ bedeutet. Eine Bezeichnung, die Erwartungen weckt. Der Skoda Kushaq basiert auf der Fahrzeugstudie Vision In, die vor rund einem Jahr gezeigt wurde. Etwas weniger mutig als diese Studie, vor allem was den Innenraum angeht, wird er quasi als kleinerer Karoq den indischen Markt bereichern. Von anderen Märkten wie Europa, bleibt dieses Modell ausgeschlossen.