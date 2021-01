Peugeot e-Partner – Nutzfahrzeug im Strom

Die Löwenmarke stellt den neuen Peugeot e-Partner vor und stärkt somit ihre Position im Segment der leichten Nutzfahrzeuge.

Denn mit der Markteinführung des neuen elektrischen Vans, ab Herbst 2021, bietet der französische Automobilhersteller als einer der ersten in Europa ein vollständiges Angebot an leichten Nutzfahrzeugen mit Elektromotor an.

Neben dem neuen PEUGEOT e-Partner gehören der neue PEUGEOT e-Expert, der zum International Van of The Year 2021 gekürt wurde, und der neue PEUGEOT e-Boxer (in Kürze bestellbar) zum elektrifizierten Angebot der Löwenmarke.

Peugeot e-Partner soll Erfolg fortführen

Der Peugeot Partner mit Verbrennerantrieb konnte in den vergangenen Jahren einen großen kommerziellen Erfolg verbuchen. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen dies, so erhielt das Fahrzeug im Jahr 2019 beispielsweise den Titel „International Van of The Year“. Seit seiner ersten Einführung im Jahr 1996 wurde der Peugeot Partner rund 2.000.000 Mal produziert und in mehr als 100 Ländern verkauft. Der europäische Marktführer, seit seiner Einführung im Jahr 2018, ist nun auch mit einem 100-prozentigen Elektroantrieb erhältlich.













Der neue Peugeot e-Partner ist ausgestattet mit:

einer Reichweite von bis zu 275 km nach WLTP (vorbehaltlich abschließender Homologation),

zwei Längen (Standard und Lang),

zwei Silhouetten, Van-Variante bis zu 3 Sitze und Doppelkabinen-Variante bis zu 5 Sitze,

einer Anhängelast von bis zu 750 Kilogramm,

einer Nutzlast von bis zu 800 Kilogramm,

einem Ladevolumen von bis zu 4,4 m³, identisch mit der Verbrennerversion.











Der neue Peugeot e-Partner passt sich dank moderner Bordtechnologien wie dem digitalen PEUGEOT i-Cockpit und einem durchdachten Design dem Arbeitsalltag von Gewerbetreibenden an. Damit genießen Fahrerinnen und Fahrer alle Vorzüge des PEUGEOT Partner ohne Kompromisse und ohne CO 2 -Emissionen.







NewCarz meint dazu:

Vollelektrisch bedeutet lokal emissionsfrei – ein großer und entscheidender Vorteil in vielen Ballungsgebieten und urbanen Bereichen, denn unabhängig von Smog- oder Feinstaubsituationen werden E-Fahrzeuge stehts freie Fahrt haben. Das ist für viele Gewerbetreibende über nahezu alle Branchen ein immens gewichtiges Argument, um frei von antriebsabhängigen Einschränkungen mobil zu bleiben. Allein aus diesem Grund sind wir uns sicher, dass dem e-Partner eine rosige Karriere bevorsteht.

Text: NewCarz/Peugeot – Fotos: Peugeot