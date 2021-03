Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid – Auf Pole Position

Mit dem Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid gesellt sich erstmals beim Hyundai Flaggschiff zu den Diesel- und Hybridvarianten auch ein PHEV dazu.

„Der neue SANTA FE Plug-in-Hybrid lässt keine Wünsche offen“, sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH. „Mit modernsten Sicherheitssystemen und Konnektivitätsfunktionen, einem Höchstmaß an Fahrkomfort sowie einem umweltfreundlichen, fortschrittlichen Motor bieten wir ein überzeugendes Gesamtpaket. Der SANTA FE Plug-in-Hybrid ist definitiv das neue Topmodell in der Hyundai Modellpalette, mit dem wir große Anreize schaffen, auch im Segment der großen SUV auf einen alternativen Antrieb umzusteigen.“







Ausstattung im Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid

Zur Ausstattung des SANTA FE Plug-in-Hybrid zählen ab Werk umfangreiche Komfortfunktionen wie eine Sitzheizung vorne und ein elektrisch einstellbarer Fahrer- & Beifahrersitz sowie eine Reihe moderner SmartSense Assistenzsysteme:

Ein Spurfolgeassistent, ein Totwinkelwarner, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung und Stoppfunktion und ein Notbremsassistent mit Fußgänger- und Fahrradfahrer-Erkennung. Ergänzt werden die Sicherheitsfunktionen von einem Insassenalarm, der den Fahrer davor warnt, beim Aussteigen und Verriegeln seines Fahrzeugs Passagiere auf den Rücksitzen zurückzulassen.

Darüber hinaus sind serienmäßig auch ein Navigationssystem mit 10,25-Zoll-Bildschirm, ein Krell-Soundsystem und 19-Zoll-Räder an Bord.







Souveräne Fahrleistungen bei niedrigem Verbrauch

Der Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid wartet mit einem der fortschrittlichsten elektrifizierten Antriebssysteme auf. Der neue Smartstream Benzinmotor mit 1,6 Litern Hubraum und Turbolader leistet 180 PS und ist mit einem kräftigen Elektromotor kombiniert, der weitere /91 PS aufweist. Zusammen ergibt sich eine Systemleistung von 265 PS mit einem maximalen Drehmoment von 350 Newtonmetern.











Diese Technologie sorgt für souveräne Fahrleistungen bei hoher Effizienz: Die elektrische Reichweite beträgt bis zu 69 Kilometer nach WLTP-Norm. Der Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang ist zudem gekoppelt mit einem intelligenten Allradantrieb und einer Sechsstufen-Automatik.







Klassenbester hinsichtlich des Platzangebots im Fond

Ein weiteres Highlight des überarbeiteten SANTA FE ist die neue Fahrzeugplattform der dritten Generation von Hyundai. Sie ermöglicht nicht nur die nahtlose Integration des elektrifizierten Antriebsstrangs, sondern schafft bei kaum veränderten Außenabmessungen (4.785 mm im Vergleich zu 4.770 mm des Vor-Facelift-Modells) einen beachtlich großzügigen Innenraum:

Hinsichtlich der Bein- und Kopffreiheit auf der Rücksitzbank ist der Hyundai SANTA FE führend in seiner Klasse. Das gilt trotz des zusätzlich eingebauten Batteriepaketes auch für den Plug-in-Hybrid, der wie alle anderen SANTA FE Varianten optional als Siebensitzer „Seven“ geordert werden kann.

Der serienmäßig umfangreich ausgestattete Hyundai SANTA FE Plug-in-Hybrid lässt sich mit drei attraktiven Paketen weiter aufwerten. Im Trend-Paket sind zusätzlich Ledersitze, Voll-LED-Projektionsscheinwerfer und LED–Rückleuchten sowie eine Lenkradheizung enthalten.

Das Prime-Paket bietet darüber hinaus Extras wie eine Sitzheizung hinten, belüftete Vordersitze mit Memory-Funktion (nur Fahrersitz), eine elektrisch einstellbare Sitzkissenverlängerung, eine auf Knopfdruck öffnende und schließende Heckklappe, ein Head-up-Display sowie eine automatische Niveauregulierung an der Hinterachse.







Förderung von bis zu 5.981 Euro möglich

Zum Luxus-SUV wird der SANTA FE Plug-in-Hybrid durch das neue Signature-Paket. Nappaleder auf den Sitzen sowie ein Dachhimmel und Sonnenblenden in Wildlederoptik werten das Interieur zusätzlich auf. Darüber hinaus finden sich im Innenraum weitere Aluminiumapplikationen.

Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung wird im Signature-Paket durch einen Autobahnassistenten ergänzt, der das Auto selbsttätig in der Mitte der Fahrspur hält. Außerdem lässt sich der SANTA FE Plug-in-Hybrid in dieser Ausführung auch per Fernbedienung quer in eine Parklücke rangieren, ohne dass sich der Fahrer im Fahrzeug befindet.

Setzt sich der Fahrer doch lieber selbst ans Steuer, schützt ihn eine Einparkhilfe mit Notbremsfunktion vor unvorsichtigen Parkunfällen.

Hyundai positioniert den neuen SANTA FE Plug-in-Hybrid hinsichtlich Technologie, Qualität und Ausstattung auf Augenhöhe mit europäischen Premium-Wettbewerbern. Unter Berücksichtigung der umfangreichen Serienausstattung bietet die elektrifizierte Variante mit einem Einstiegspreis von 55.750 Euro jedoch ein attraktiveres Preis-Leistungs-Verhältnis als viele vergleichbare europäische Modelle.

Der Hyundai SANTA FE Plug-in-Hybrid wird im Rahmen der Innovationsprämie des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für Plug-in-Hybridfahrzeuge mit 3.750 Euro gefördert. In Kombination mit dem Herstelleranteil von Hyundai beträgt die Fördersumme insgesamt rund 5.981 Euro, so dass sich für den Kunden ein Preis ab 49.769 Euro ergibt.

Der neue SANTA FE Plug-in-Hybrid wird ab Ende März bei den deutschen Händlern erhältlich sein.







NewCarz meint dazu:

Das Flaggschiff unter den Flaggschiffen – Als PHEV positioniert sich die Motorisierungsvariante sogleich an der Spitze der Modellreihe und bietet dank vielfältiger Ausstattungsmöglichkeiten eine maximierte Variabilität für eine breite Zielgruppe.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai