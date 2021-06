BMW ALPINA XD3 und XD4 – Mehr von allem

Pressemitteilung: Mit der Modellüberarbeitung zum August 2021 profitieren die BMW ALPINA XD3 und XD4 Modelle von einer Reihe von Produktupdates:

Mit mehr Leistung und Drehmoment, verbesserten Handlingeigenschaften und einer deutlich dynamischeren Präsenz untermauern die performanten Dieselmodelle ihre führende Position im Segment.







Der 3,0 Liter Reihensechszylindermotor mit Quad-Turbo Aufladung stellt nun 290 kW (394 PS) zur Verfügung. Mit einem Drehmomentmaximum von 800 Nm – ein Plus von 30 Nm im Vergleich zum Vorgänger – bietet der Antrieb jederzeit souveräne Durchzugskraft. Von 0 auf 100 km/h beschleunigen die beiden X-Modelle in 4,6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 267 km/h (BMW ALPINA XD3) bzw. 268 km/h (XD4).







Passend zum leistungsstarken Antrieb zeichnet sich das ALPINA Sportfahrwerk durch hohe Längs- und Querdynamikqualitäten aus – ohne auf den ALPINA typischen Fahrkomfort zu verzichten. Durch die Überarbeitung der variablen Sportlenkung wird das Handling noch präziser und agiler. Bei dynamischen Kurvenfahrten sorgt die modifizierte Performance Control für noch mehr Traktion und Fahrspaß.







Bereits im Stand vermitteln die BMW ALPINA XD3 und XD4 Modelle kraftvolle Präsenz. Das neue Licht- und Nierendesign und die überarbeiteten ALPINA Aerodynamikkomponenten an Front und Heck, welche die Form- und Liniengebung der Karosserie formschön aufgreifen, geben den Modellen eine deutlich modernere, sportlichere Designsprache.







Die neuen BMW ALPINA XD3 und XD4 Modelle sind ab sofort bestellbar, voraussichtlich lieferbar ab November 2021. Die unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. ab Werk Buchloe beträgt:

BMW ALPINA XD3 85.900,- Euro

BMW ALPINA XD4 89.100,- Euro







Mehr Leistung, dabei noch sparsamer und technologisch mit allem ausgestattet, was aktuell machbar ist – mit diesen Voraussetzungen gehen die beiden neuen Modelle an den Start und bringen zum Jahresende frischen Wind in die luxuriöse und zugleich bärenstarke Modellreihe der Allgäuer Automobilschmiede. Man darf definitiv sehr gespannt sein.