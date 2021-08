Genesis G70 und GV70 – Das sind die Preise

Genesis Motor Europe hat die Preise für die Genesis G70 und GV70 bekannt gegeben.

Beide Modelle werden noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die neuen Modelle bieten dynamische Leistung und unverwechselbares Premium-Design in Kombination mit erstklassiger Sicherheit und einem kundenorientierten Besitzerlebnis.







Genesis G70 und GV70 ab September bestellbar

Die Limousine und das SUV werden ebenso zeitgleich in der Schweiz und Großbritannien eingeführt.

Die Preise für die G70 Limousine beginnen bei €39.100 und für den GV70 SUV bei €45.920.



Mit dem G70 und dem GV70 steigt die Gesamtzahl der in Europa erhältlichen Genesis Modelle auf vier, nachdem der Verkauf des G80 und des GV80 bereits im Juni begonnen hat. Die mit Spannung erwartete Premium-Luxusmarke startete Anfang des Jahres in einigen europäischen Ländern.



Beide Modelle ergänzen die beeindruckende Fahrzeugpalette der Marke in Europa mit erstklassigem Design und dynamischem Fahrverhalten. Das Außendesign des neuen G70 und GV70 ist ein wahrer Ausdruck von „Athletic Elegance“ – der einzigartigen Designphilosophie von Genesis.



Die Modelle zeigen ein unverwechselbar sportliches Karosseriedesign mit stilvollen Parabellinien, die den Oberflächen einen eleganten Touch verleihen. Die Quad-Leuchten im Zwei-Linien-Design zeigen die Verkörperung der Genesis Designsprache. Dieses Motiv sorgt für einen selbstbewussten, leistungsstarken Auftritt, der durch den imposanten Kühlergrill, der ein Gefühl von Geschwindigkeit und Dynamik vermittelt, noch verstärkt wird.



Beide Fahrzeuge sind serienmäßig mit führenden Sicherheits- und Spitzentechnologien ausgestattet. Darüber hinaus unterstützt der Genesis Personal Assistant die Kundinnen und Kunden bei der Kaufentscheidung und sorgt für ein einzigartiges Erlebnis – auch über dem Kauf hinaus.

„Die G70 Limousine und der GV70 SUV sind zwei Luxus-Performance-Fahrzeuge, in denen ein Jahrzehnt der Entwicklung steckt und die unser Angebot für die europäischen Kunden deutlich verbessern werden„, kommentiert Dominique Boesch, Managing Director von Genesis Motor Europe.



„Beide Modelle, die in Europa debütieren, bieten eine einzigartige Mischung aus luxuriösem Interieur und auffälligem, sportlichem Außendesign, während sie gleichzeitig raffinierte Leistung, fortschrittliche Technologie, klassenbeste Sicherheit und ein unübertroffenes Serviceangebot garantieren, das für absolute Sorglosigkeit sorgt.„















Zu Beginn dieses Sommers hat Genesis offiziell den Markteintritt in Europa, der Heimat der Premium-Luxusfahrzeuge, realisiert. Bestellungen für den G80 und den GV80 sind ab sofort möglich. Die G70 und GV70 Modelle können ab dem 1. September bestellt werden, der G70 Shooting Brake folgt kurz darauf.

Der elektrifizierte G80 wird noch in diesem Jahr seinen Markteintritt feiern. Er ist Teil der Produktpalette der Marke, zu der auch drei vollelektrische Fahrzeuge gehören werden, die im Laufe diesen Jahres angekündigt werden sollen.







NewCarz meint dazu:

Mit Startpreisen knapp unter 40.000 Euro für die Limousine G70 und gut 45.000 Euro für das SUV liegen diese in etwa in der erwarteten Range. Für den Premiumbereich kann dies als angemessen gelten, wobei die beiden Modelle bereits ab Werk über eine nicht zu verachtende Fülle an Ausstattungsoptionen verfügen werden. Ein wichtiger Aspekt, um sich sich durchaus von dem einen oder anderen Wettbewerbsmodell abgrenzen zu können.

Text: NewCarz/Genesis – Fotos: Genesis