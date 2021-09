VW Polo GTI – Bestellstart und Preise

Der neue VW Polo GTI startet ab sofort in den Vorverkauf. Die sportlichste Variante des Kompaktwagens überzeugt durch intelligente Technologien, hohe Leistung und präzise Fahrcharakteristik.

Der durchzugsstarke Zweiliter-TSI-Motor mit 207 PS Leistung und 350 Nm Drehmoment sowie das speziell abgestimmte Sportfahrwerk ermöglichen das typische Fahrgefühl eines GTI von Volkswagen. Teilautomatisiertes Fahren, Matrix-LED-Scheinwerfer sowie weitere Assistenz- und Komfortsysteme aus höheren Fahrzeugklassen steigern darüber hinaus die Fahrsicherheit und Langstreckentauglichkeit.







Der neue Polo GTI ist ab sofort zu Preisen ab 30.300 Euro vorbestellbar. Er wird serienmäßig mit einem um 15 Millimeter abgesenkten Sportfahrwerk, dem auf 152 kW (207 PS) erstarkten Vierzylinder-Turbomotor sowie einem schnell schaltenden 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) angeboten.

Das kompakte Fahrdynamik-Talent garantiert dank MQB-Plattform auch ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit: So ermöglicht beispielsweise der auf Wunsch erhältliche IQ.DRIVE Travel Assist, der erstmals im Polo zum Einsatz kommt, teilautomatisiertes Fahren bis zur Regelgrenze von 210 km/h.

Serienmäßig an Bord sind die IQ.Light – LED-Matrixscheinwerfer mit integrierten roten GTI-Akzenten sowie die illuminierte Kühlergrill-Querspange als charakteristische Ergänzung des Tagfahrlichts. Weitere eatils findet man auf Volkswagen.de







Der neue VW Polo GTI ist zwar spürbar teurer geworden als sein Vorgänger, dafür erhielt er allerdings auch eine ebenso deutlich gewachsene Ausstattung. Unter anderem Features, die es bislang noch nie in einem Polo zu finden gab, wie das LED-Matrixlicht oder der intelligente Abstandstempomat des IQ.Drive, welcher diverse andere Assistenzsysteme mit einbeziehen kann. All das hat zwar seinen Preis, bietet aber so viel GTI, wie nie zuvor.