Volvo XC40 Recharge Pure Electric – Zweite Antriebsversion

Der vollelektrische Volvo XC40 Recharge bekommt Zuwachs: Mit einer zweiten Antriebsversion und gleich drei Ausstattungslinien erweitert der schwedische Premium-Automobilhersteller nun das Portfolio des Elektroautos.







Vollelektrisch erstmals mit Frontantrieb

Der neue Volvo XC40 Recharge kombiniert einen 170 kW (231 PS) starken Elektromotor erstmals mit Frontantrieb. In Verbindung mit einer 70-kWh-Hochvoltbatterie sind im kombinierten WLTP-Zyklus Reichweiten von bis zu 400 Kilometern möglich.

Der Einstiegspreis liegt bei 45.080 Euro* (UVP inkl. 19% MwSt.), dabei ist der Volvo Anteil an der Umweltprämie in Höhe von 3.000 Euro sowie ein zusätzlicher Herstellerbonus in Höhe von 570 Euro berücksichtigt. Alternativ können sich Kunden für ein Care by Volvo Abonnement entscheiden: Bei einer fixen Laufzeit über drei Jahre liegt die Monatsrate bei 649 Euro, im flexiblen Abo werden monatlich 719 Euro fällig.



Als Alternative zum bekannten Volvo XC40 Recharge Twin, der mit zwei jeweils 150 kW (204 PS) starken Elektromotoren und Allradantrieb vorfährt, führt Volvo nun eine zweite Antriebsvariante ein. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Bekenntnis zur Elektrifizierung: Ab 2030 wird die komplette Modellpalette ausschließlich mit E-Antrieb angeboten.



„Mit der Einführung des Volvo XC40 Recharge erweitern wir die Attraktivität unserer vollelektrischen Modellreihe“, sagt Henrik Green, Chief Technology Officer (CTO) bei Volvo Cars. „Die Kunden können nun zwischen zwei verschiedenen Varianten wählen.“







Volvo XC40 Recharge mit schnellen Ladezeiten

Der neue Volvo XC40 Recharge verfügt über einen 170 kW (231 PS) starken Elektromotor an der Vorderachse. Damit fährt das Kompakt-SUV im realitätsnahen WLTP-Zyklus bis zu 400 Kilometer** weit. An Schnellladesäulen lässt sich die Lithium-Ionen-Batterie binnen 32 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen. Die Anhängelast beträgt unverändert 1.500 Kilogramm.



„Wir freuen uns über diese Ergänzung unseres Volvo XC40 und Elektroauto Portfolios“, erklärt Lex Kerssemakers, Global Head of Commercial Operations bei Volvo Cars. „Wir erwarten, dass diese neue Variante in mehreren unserer Schlüsselmärkte sehr gefragt sein wird.“







Umfassende Sicherheit und Serie

Für Sicherheit sorgt die ADAS-Sensorplattform (Advanced Driver Assistance Systems): Sie kombiniert verschiedene Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren mit einer fortschrittlichen Software und ermöglicht zahlreiche Assistenzsysteme wie ein Notbremssystem mit Kollisionswarner, Fußgänger- und Fahrradfahrer-Erkennung und einen aktiven Spurhalteassistenten.



Kombiniert ist das Elektroauto dabei serienmäßig mit einer hochwertigen Ausstattung: Bereits die Einstiegsversion verfügt über ein Infotainmentsystem auf Basis des Betriebssystems Android Automotive, das über den neun Zoll großen Touchscreen nicht nur Zugriff auf das Digitalradio DAB+ und weitere Audiofunktionen gewährt, sondern auch auf diverse Google Services wie den Echtzeit-Navigationsdienst Google Maps, den Sprachassistenten Google Assistant und den Google Play Store.











Software- und System-Updates erfolgen drahtlos „over the air“ – unbegrenztes Datenvolumen ist für vier Jahre inklusive. Das eigene Smartphone lässt sich in einer Qi-Ladeschale induktiv laden.



In den höheren Ausstattungslinien Plus (ab 48.080 Euro) und Pro (ab 52.080 Euro, jeweils UVP inkl. 19% MwSt.) kommen weitere Annehmlichkeiten wie eine integrierte Wärmepumpe, die die Klimaanlage unterstützt und bei Bedarf die Hochvoltbatterie erwärmt bzw. kühlt, das Fahrer-Assistenzsystem Pilot Assist, ein Panorama-Glasschiebedach sowie eine Parkkamera mit 360-Grad-Rundumsicht hinzu.







Einfache Bestellung, sorgenloses Komplettpaket

Der Volvo XC40 Recharge lässt sich wie alle Elektroautos der schwedischen Premium-Marke online über www.volvocars.de bestellen oder in jedem Volvo Autohaus. Das Care-Servicepaket ist für drei Jahre immer inbegriffen. Es umfasst die Recharge Versicherung bestehend aus Kfz-Haftpflicht und Vollkasko sowie den turnusgemäßen Service, Wartung und Verschleiß.







NewCarz meint dazu:

So erweitert man erfolgreich eine Zielgruppe. Mit Frontantrieb und reduzierter Leistung sinkt auch der Preis in Regionen, in denen sich deutlich mehr potenzielle Kunden nach einem Auto mit vollelektrischem Antrieb umschauen. Ein Schnäppchen ist die neue Antriebsversion im Volvo XC40 Recharge dennoch nicht. Doch das kann man von einem Fahrzeug aus dem Premiumbereich schwerlich verlangen.

Text: Volvo/NewCarz – Fotos: Volvo