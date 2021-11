Hyundai Seven – vollelektrisches Konzeptfahrzeug

Hyundai Motor kündigt sein neues vollelektrisches SUV-Konzeptfahrzeug Hyundai SEVEN an und zeigt erste Bilder der Studie, die auf der diesjährigen AutoMobility LA der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Das Konzeptfahrzeug SEVEN symbolisiert das zukünftige Design und die technologischen Innovationen von Hyundai im Zeitalter der Elektromobilität und gibt zugleich einen Ausblick auf das erste SUV-Modell der eigens für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) des Unternehmens konzipierten Submarke Hyundai IONIQ.







Vollkommen neue Designansätze im Hyundai Seven

Das funktionale Design der Studie bricht mit bisherigen Gestaltungsnormen aus der Ära der Verbrennungsmotoren. Die Lichtsignatur des SEVEN wird von den sogenannten “Parametric Pixels”, den markanten Wiedererkennungsmerkmalen der Submarke IONIQ, dominiert, die analoge und digitale Elemente miteinander verbinden.











Der Innenraum des Konzeptfahrzeugs SEVEN ist im Lounge-Ambiente gestaltet und entwickelt das bereits vom IONIQ 5 bekannte Wohnraumkonzept weiter. Dabei kommen umweltfreundliche Materialien zum Einsatz, passend zu den Ansprüchen heutiger Kunden an einen nachhaltigen Mobilitäts- und Lebensstil.







Premiere noch in diesem Monat

Das Konzeptfahrzeug SEVEN wird auf der AutoMobility LA im Rahmen der Hyundai Pressekonferenz am 17. November um 17:55 Uhr vorgestellt. Die Pressekonferenz kann entweder live vor Ort am Hyundai Stand im LA Convention Center oder digital verfolgt werden. Danach wird die Studie vom 19. bis einschließlich 28. November für die Öffentlichkeit zugänglich sein.













NewCarz meint dazu:

Sukzessive beschreitet Hyundai den Weg Richtung Elektromobilität und zeigt mit diesem Konzeptfahrzeug bereits mittels Teaserbildern, dass es aufgrund der vollelektrischen Antriebe völlig neue Möglichkeiten in puncto Design gibt. Eine Art mobiles Wohnen könnte man meinen, bei dem Lifestyle und Lebensqualität sowie Nachhaltigkeit im Fokus stehen. Man darf also gespannt sein, wenn der Hyundai Seven in knapp zwei Wochen enthüllt wird.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai