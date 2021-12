Subaru XV – Wertstabiler Allradler

Der Subaru XV ist ein „Restwertriese 2025“: Das kompakte Crossover-SUV hat einen der geringsten absoluten Wertverluste und landet in der halbjährlichen Analyse der Experten von „bähr & fess forecasts“ auf dem dritten Platz in seiner Klasse.







Das ist der Subaru XV noch nach vier Jahren wert

Angetrieben vom 84 kW/114 PS starken 1,6-Liter-Boxerbenziner, weist der Subaru XV nach vier Jahren bzw. 60.000 Kilometern Laufleistung einen Wertverlust von 11.253 Euro auf, was 52,5 Prozent des ursprünglichen Neupreises entspricht. Damit verfehlt der japanische Allrounder nur knapp den zweiten Platz in der Wertungskategorie „Mittelgroße SUV“.











Die erneute Spitzenposition unterstreicht die langfristige Wertbeständigkeit des kompakten Modells, zu der auch Markentugenden wie die zuverlässigen und laufruhigen Boxermotoren, das hohe Sicherheitsniveau und die umfassende (Serien-)Ausstattung beitragen.







So wird ermittelt

Für die „Restwertriesen“ ermitteln die Experten von „bähr & fess forecasts“ in Zusammenarbeit mit „Focus Online“ alle sechs Monate jene auf dem deutschen Markt erhältlichen Fahrzeuge, die nach vier Jahren den höchsten prozentualen Restwert und den geringsten absoluten Wertverlust in Euro aufweisen. Berechnungsgrundlage ist neben der vierjährigen Haltedauer eine Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern. In insgesamt 15 Kategorien werden die unter beiden Gesichtspunkten jeweils wertbeständigsten Neuwagen Deutschlands gekürt.

NewCarz meint dazu:

Wenn ein Auto auch nach mehreren Jahren einen hohen Restwert besitzt, ist das insbesondere für den jeweiligen Besitzer sehr erfreulich und zeigt zudem, wie wertbeständig das Modell ist. Im Fall des Crossovers von Subaru dürfte das zum einen die Fans und Besitzer eines Subaru XV in ihrer Kaufentscheidung bestärken und andererseits die Zielgruppe erweitern, indem dadurch offensichtlich wird, dass es bei diesem SUV auch als Gebrauchter um ein zuverlässiges und beständiges Fahrzeug handelt.

Text: Subaru/NewCarz – Fotos: Subaru