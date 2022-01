Volvo C40 Recharge Pure Electric gewinnt Plus X Award

Der neue Volvo C40 Recharge Pure Electric hat das gewisse Extra:

Parallel zu den ersten auf die deutschen Straßen rollenden Fahrzeuge des rein elektrischen Crossovers gewinnt der Neuzugang der schwedischen Premium-Automobilmarke den renommierten Plus X Award.

Die gleich in vier Kategorien verliehene Auszeichnung würdigt das markante Design, die hohe Qualität und Funktionalität sowie den innovativen Charakter des neuen Volvo Modells.





Volvo C40 Recharge Pure Electric ist Zugpferd der Elektrifizierung

Mit dem neuen Volvo treibt der schwedische Premium-Automobilhersteller die Elektrifizierung weiter voran. Der C40 Recharge Pure Electric verfügt an jeder Achse über einen Elektromotor, der jeweils 150 kW (204 PS) entwickelt und legt damit bis zu 444 Kilometer (nach WLTP) lokal emissionsfrei und nahezu lautlos zurück. Unterwegs lässt sich die 78-kWh-Batterie des Stromers an einer Schnellladestation innerhalb von 37 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden.







Markantes Design, innovativer Vertrieb

Das skandinavisch geprägte Design verbindet den robusten SUV-Charakter des Modells mit einer sportlich-eleganten Dachlinie im Coupé-Stil. Der verkleidete Kühlergrill und die einrahmenden Pixel-LED-Scheinwerfer im markentypischen „Thors Hammer“-Design setzen weitere optische Akzente.











Im Interieur verzichtet der C40 Recharge Pure Electric als erstes Modell der Premium-Marke gänzlich auf Leder, stattdessen kommen nachhaltigere Alternativen zum Einsatz. Für Konnektivität sorgt ein Infotainmentsystem auf Basis des Google Betriebssystems Android Automotive: Es bietet eine intuitive Bedienbarkeit und Zugang zu integrierten Google Diensten. Durch drahtlose Over the Air-Updates lässt sich die Software jederzeit aus der Ferne aktualisieren.

Bestellt werden kann der Stromer online über die Webseite www.volvocars.de – bequem von der heimischen Couch aus oder beim Volvo Partner vor Ort. Kunden profitieren von einer vereinfachten Angebotsübersicht und dem für drei Jahre inbegriffenen Care-Servicepaket, das den turnusgemäßen Service, Garantie, Pannenhilfe sowie Versicherung umfasst.







Vierfach-Auszeichnung für Volvo C40 Recharge Pure Electric

Für diese Kombination gibt es jetzt den Plus X Award in den vier Kategorien: Innovation, höchste Qualität, Design und Funktionalität.

„Der neue C40 Recharge Pure Electric ist zweifelsohne unser bis dato fortschrittlichstes Modell“, sagt Herrik van der Gaag, Geschäftsführer der Volvo Car Germany. „Die vierfache Plus X Auszeichnung würdigt all seine Tugenden: vom skandinavisch geprägten Design über die hochwertigen Materialien und einzigartige Konnektivität bis hin zum innovativen Vertrieb und intelligentem Antrieb.“



Der C40 Recharge Pure Electric ist nicht das erste Modell des schwedischen Premium-Automobilherstellers mit dem gewissen Extra: Auch die meisten größeren Geschwister der Volvo 60er und 90er Baureihen wurden zu ihrer Markteinführung mit dem Plus X Award ausgezeichnet.







NewCarz meint dazu:

Beim Preise gewinnen ist der C40 Recharge Pure Electric in bester skandinavischer Gesellschaft und reiht sich damit in die Erfolgsstory diverser anderer Volvo-Modelle ein. Als vollelektrisches Auto gehört der C40 zweifellos zu den Meilensteinen, die Volvo auf dem Weg zur Flottenelektrifizierung erreichen will.

Text: Volvo/NewCarz – Fotos: Volvo