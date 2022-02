DS E-Tense Performance – Anregender Ausblick in die E-Mobilität

Pressemitteilung: DS Automobiles enthüllt eine besonders avantgardistische Kreation: den Prototyp DS E-Tense Performance.

Das hochleistungsfähige Testfahrzeug wurde konzipiert, um die Entwicklung zukünftiger elektrischer DS Modelle zu beschleunigen.

Die DS eigene Rennsportabteilung, DS Performance, entwickelte und baute das Unikat, nachdem die E-Tense-Technologie in der Formel E mehrfach Titel holte.







DS E-Tense Performance vorerst nur Prototyp

Der neue Prototyp basiert auf einer Karbonhülle, zwei Elektromotoren mit insgesamt 600 kW (815 PS) und Allradantrieb. Das Chassis, die Antriebseinheit und die Batterie stellen innovative Lösungen dar, um die Entwicklung zukünftiger vollelektrischer E-Tense-Serienmodelle voranzutreiben.

Der DS E-Tense Performance gibt außerdem einen Ausblick auf die zukünftige Designsprache von DS Automobiles, insbesondere mit seiner Front.

Seit der Gründung 2015 hat DS Automobiles die Elektrifizierung in den Mittelpunkt der eigenen Strategie gestellt und bietet seit 2019 eine zu 100 Prozent elektrifizierte Produktpalette an. DS Automobiles war zudem der erste Premiumhersteller in der Formel E und nutzt seither die Erkenntnisse der 100% elektrischen Rennserie, um die Forschung und Entwicklung im Bereich nachhaltigerer Mobilität voranzutreiben.











2021 war DS Automobiles in Deutschland die Marke mit dem zweithöchsten Anteil an verkauften elektrifizierten Modellen (Quelle: KBA). Mit einer Elektrifizierung von ca. 45 Prozent der Zulassungen ist fast jedes zweite DS Modell elektrisch unterwegs – Tendenz stark steigend.

Ab 2024 wird jedes neue DS Modell, das auf den Markt kommt, 100 Prozent elektrisch sein. 2025 werden alle reinen Verbrenner aus dem Motorenportfolio gestrichen.

Um eine führende Position auf dem Markt der Elektrifizierung einzunehmen, stützt sich DS Automobiles auf das Know-how von DS Performance, der eigenen Rennsportabteilung. Mit der Entwicklung des Prototyps DS E-Tense Performance können verschiedene Innovationen getestet und ein Ausblick auf die nächsten Designgenerationen der Marke gegeben werden.

„Unser Ziel ist es, die in der Formel E gesammelten Erfahrungen und das Know-how aus unseren internationalen Titeln in ein Projekt einfließen zu lassen, welches das Hochleistungs-Elektroauto von morgen zeigt. Es handelt sich um ein Forschungsprojekt, in dem wir das Verhalten der Komponenten analysieren und sie im Hinblick auf die künftige Produktion entwickeln. Es geht auch darum, Lösungen zu finden, um die Kosten zu senken, die Herstellung zu erleichtern und die Umsetzung in den Serienmodellen zu erforschen. Die nächsten Generationen der E-Tense-Modelle werden von diesen Entwicklungen profitieren.“

Thomas Chevaucher, Direktor von DS Performance

Der DS E-Tense Performance besitzt eine Karbonhülle mit einem Antriebsstrang, der von einem Formel E Einsitzer stammt. Die Aufhängungsgeometrie ist in der Lage, den bestmöglichen Grip auf der Straße, wie auf den oft holprigen städtischen Rennstrecken, und bei allen Wetterbedingungen zu garantieren.

Von 0 auf 100 km/h in 2 Sekunden

Der Antrieb besteht aus zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 600 kW (250 kW vorne und 350 kW hinten), was 815 PS und einem Drehmoment von 8.000 Nm entspricht. Diese beiden Elektromotoren, die direkt aus den Entwicklungen von DS Performance für die Formel E stammen, zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit aus und beschleunigen den Prototyp von 0 auf 100 km/h in gerade einmal 2 Sekunden.

Mit einer noch nie dagewesenen Rekuperationsleistung von 600 kW legt der Antriebsstrang des DS E-Tense Performance den Schwerpunkt auf die bestmögliche Energienutzung. Der Prototyp verfügt zwar über ein Bremssystem mit Scheiben und Bremsbelägen, dieses dient jedoch lediglich der Sicherheit. Zum Bremsen wird nur das Regenerationssystem verwendet.











Die Batterie ist ein wesentlicher Bestandteil des sehr leistungsfähigen Testfahrzeuges. Sie ist kompakt in einer von DS Performance entworfenen Hülle aus Kohlefaser-Aluminium-Verbundwerkstoff untergebracht und befindet sich mittig im Heck. Die Batterie des DS E-Tense Performance wurde in Zusammenarbeit mit TotalEnergies und deren Tochtergesellschaft Saft entwickelt und ist vom E-Rennsport inspiriert.

Sie ist das Ergebnis langjähriger Forschungen des Partners und verfügt über eine innovative chemische Zusammensetzung und ein immersives Kühlsystem für die Zellen, das sich von der derzeitigen Technologie abhebt – dank eines maßgeschneiderten Designs und der Lösung Quartz EV Fluid. Diese Batterie erlaubt Beschleunigungs- und Regenerationsphasen von bis zu 600 kW und ermöglicht es, neue Wege für zukünftige Generationen von DS Serienfahrzeugen zu gehen.







Zukünftige Designsprache von DS Automobiles

Der DS E-Tense Performance diente ebenfalls als Prototyp für das DS Design Studio Paris in Sachen Optik. Die Front zeigt eine neue Ausdrucksfläche anstelle des Kühlergrills. Diese Verarbeitungsweise wurde bereits im Konzeptfahrzeug DS Aero Sport Lounge von 2020 vorgestellt und verbindet das Logo von DS Automobiles mit einem dreidimensionalen Effekt – eine Art Schaufenster mit spezieller Begrüßungssequenz.

Schlank wie nie, vereinen die neuen Tagfahrleuchten Technologie und Design und bieten dabei ein besonders breites Lichtspektrum. Insgesamt bestehen die Leuchten aus 800 LEDs. Zwei Kameras, die anstelle der Scheinwerfer positioniert sind, vervollständigen die visuelle Identität des DS E-Tense Performance und ermöglichen gleichzeitig die Erfassung nützlicher Daten durch diesen Prototyp.

Passend zur aerodynamischen Linie weist die Karosserie eine Interferenzfarbe mit Farbwechsel auf. Je nach äußeren Bedingungen und Blickwinkel, ändert sich die Wahrnehmung der Farbe und bildet einen auffälligen Kontrast zu den glänzenden schwarzen Flächen, die sich bis zur Motorhaube erstrecken. Die 21-Zoll-Räder weisen ein aerodynamisches Profil mit einzigartigen Einsätzen auf.

Das Cockpit ist perfekt für das Sammeln von Daten konzipiert. Schalensitze und ein Formel E Lenkrad schaffen eine Arbeitsatmosphäre, die dem Hochleistungssport gewidmet ist. Der Komfort und die Liebe zum Detail werden auch durch die speziellen Einsätze in schwarzem Leder unterstrichen.

Standesgemäß besitzt der DS E-Tense Performance ein FOCAL Utopia-Soundsystem sowie exklusive Scala Utopia Evo-Lautsprecher in der Farbe des Prototyps.







NewCarz meint dazu:

Das sind doch mal echte Future Vibes, die jeden leistungshungrigen Automobilbegeisterten ansprechen dürften. Selbst eingefleischte Gegner der Elektromobilität müssen zugeben, dass dieser Prototyp das Zeug zum inspirierenden Triggern hat. Ein enormes Leistungsspektrum, ein atemberaubendes Design sowie eine fulminante Ausstattung mit modernsten Technologien sichern dem DS E-Tense Performance einen Platz in unserer imaginären „Liste der Großen Erwartungen“ für die nahe und mittelfristige Zukunft.

Text: NewCarz/DS Automobiles – Fotos: Laurent Nivalle für DS Automobiles