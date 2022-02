Bugatti Kundenservice – Auch hierin einzigartig

Pressemitteilung: Wenn ein Bugatti Fahrzeug aus dem Atelier in Molsheim rollt, steht es erst am Anfang eines langen und aufregenden Lebens.

Das berühmte Kundenerlebnis entfaltet seine volle Kraft erst dadurch, dass der Automobilhersteller den Besitzern allumfängliche Wartung, Instandhaltung und Individualisierungen jederzeit anbietet.







Bugatti setzt die Messlatte ganz nach oben

In puncto Konstruktion, Design und Herstellungsprozesse kann Bugatti mit den führenden Köpfen der Automobilindustrie, den edelsten Materialien und modernsten Performance-Innovationen aufwarten. Endergebnis ist ein beispielloses Fahrvergnügen, das nach einem ebenso hochwertigen Serviceangebot für Besitzer dieser Sportwagen verlangt. 2021 hat der Hersteller sein Kundenerlebnis für Besitzer seiner einzigartigen Hypersportwagen um zusätzliche Angebote erweitert, wobei ein Maximum an Sorgenfreiheit im Fokus steht.







Das „Passeport Tranquillité“

Mit der Einführung des Serviceprogramms „Passeport Tranquillité“ haben Besitzer der Modelle Chiron und Veyron, deren Fahrzeuge nicht mehr durch das ursprüngliche Servicepaket abgesichert sind, die Möglichkeit, ihr ausgelaufenes Servicepaket um weitere zwei oder vier Jahre zu verlängern.

Das Kunden auf der ganzen Welt offenstehende Passeport-Tranquillité-Programm umfasst alle standardmäßigen Instandhaltungs- und Wartungsleistungen. Wer sich jeglicher Sorgen entledigen möchte, kann optional den Reifenservice mit in das Programm aufnehmen. Für Markenkunden, die mehr als ein Modell besitzen, steht ein Multi-Owner-Paket zur Auswahl, welches für einen individuell abgestimmten Pauschalpreis ihre gesamte Fahrzeugsammlung abdeckt.











Auf dem europäischen Festland, in Nahost und in Asien können Kunden der Sportwagenmarke zusätzlich die Vorteile des Extended-Service-Angebots in Verbindung mit „Passeport Tranquillité“ nutzen. Für die USA wird diese Option demnächst ebenfalls verfügbar sein. Beispielsweise können Chiron-Kunden ein weiteres Vierjahres-Servicepaket erwerben, das alle vorab genehmigten Reparaturen abdeckt und die Lebensdauer des Fahrzeugs auch nach Ablauf der von Bugatti angebotenen vierjährigen Standardgarantie- und Servicezeit gewährleistet (analog einer Verlängerung der initialen 4-jährigen Garantieabdeckung).







Extended Service Paket für ältere Bugatti

Wer einen Veyron besitzt – einschließlich Modelle, welche bereits älter als 16 Jahre sind – kann sich für ein neues Extended-Service-Paket entscheiden, welches die gesamte Mechanik und Elektrik für entweder zwei oder vier Jahre abdeckt und damit den kompetenten Service und Sicherheit des Herstellers gewährt.

Ein derart umfangreiches Serviceangebot ist in der Automobilbranche so gut wie unbekannt, ganz zu schweigen vom Segment der Hypersportwagen. So überrascht es nicht, dass das Passeport-Tranquillité-Serviceprogramm beim globalen Kundenstamm im Verlauf des Jahres 2021 enorm an Beliebtheit gewonnen hat.











Bugattis globales Servicepartner-Netzwerk wuchs 2021 weiter an. Ein neuer Partner in Bahrain kam hinzu, der nun dem Kundenkreis in dieser Region das umfangreiche Kundenerlebnis für Bugatti-Besitzer nahebringt. Unter dem Dach von Behbehani Brothers – einem führenden Automobilunternehmen in Bahrain – bietet ein engagiertes Team aus Aftersales- und Service-Experten den Bugatti-Besitzern in einer speziellen Werkstatt das komplette Spektrum an Instandhaltungs- und Wartungsleistungen, die von umfangreich ausgebildeten Bugatti-Technikern mit Originalzubehör ausgeführt werden.







Höchste Individualität für wirklich jeden Bugatti

Über den Aftersales-Service der Sportwagenmarke haben Erstbesitzer und auch all diejenigen, die gebrauchte Modelle – wie Veyron und Chiron – kaufen, Zugriff auf einen kompletten Zubehörkatalog um ihr Fahrzeugs umzurüsten.

Beispielsweise kann die ursprüngliche Werksspezifikation eines Veyron entsprechend den persönlichen Vorlieben seines neuen Besitzers angepasst und in seinem individuellen Farb- oder Gestaltungskonzept kreiert werden. Da alle Modifikationen von einem Team erfahrener Bugatti-Techniker durchgeführt werden, bleibt jedes Fahrzeug bis ins Detail ein echter und originalgetreuer Bugatti.

Die umfangreiche Auswahl an Zubehör für den Chiron und den Veyron, wie zum Beispiel Hufeisenvarianten, Farben der Bremssättel, Ausführungen der Auspuffspitze, Motorabdeckungen, Inlays in der Mittelkonsole und Felgendesigns, um nur ein paar zu nennen, ist bei jedem autorisierten Partner erhältlich. Der Chiron kann außerdem mit Upgrade-Paketen wie dem Performance- und Sport-Paket nachgerüstet werden, um das Fahrerlebnis für Kunden weiter zu optimieren.







Ständige Weiterentwicklung und Streben nach Perfektion

Auch 2022 wird das Serviceangebot für Bugatti-Besitzer wachsen: Die Kunden werden weitere Möglichkeiten erhalten, die Magie der Marke kennenzulernen. Sie sind über den Bugatti-Kundenservice überall auf der Welt verfügbar.

In Zusammenarbeit mit den erfahrenen Technikern im historischen Château von Bugatti können Veyron- und Chiron-Besitzer weitere Individualisierungsoptionen für ihre Fahrzeuge in Anspruch nehmen: wie zum Beispiel das Interieur ihrer Fahrzeuge mit völlig neuen Farben und Materialien auszugestalten, neue Zubehörteile hinzuzufügen und sogar die Karosserie mit einer Auswahl aktualisierter Ausführungen und Farben umzugestalten. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.







So wird aus einem Bugatti Chiron ein Chiron Sport

Chiron-Besitzer haben sogar die Möglichkeit, ihr Fahrzeug offiziell zu einem Chiron Sport umzurüsten. Der erstmals auf dem Genfer Autosalon 2018 vorgestellte Chiron Sport war eine agilere Neuinterpretation des Chiron, mit rennstreckentauglichen Fahreigenschaften und dynamischere Performance. Jeder Chiron, der von den Bugatti-Experten in Molsheim umgerüstet wird, erhält danach den offiziellen Status als Chiron Sport.











Wer schon immer vom Kauf eines Bugattis geträumt hat, wird 2022 feststellen, dass es mittlerweile vielfältige Möglichkeiten gibt, diesen Traum zu erfüllen. Erstmals haben Kunden, die einen neuen Chiron konfigurieren, die Option, sich zusätzliche Serviceleistungen und Gewährleistung zu sichern, indem sie ihr Fahrzeug für einen Pauschalpreis acht Jahre der Pflege und dem Service durch Bugatti anvertrauen.







Weiteres Gebrauchtwagenprogramm in Planung

Ausserdem wird in Kürze ein neues zertifiziertes Gebrauchtwagenprogramm eingeführt, welches potenziellen Kunden den Kauf eines gebrauchten Meisterstücks der Marke mit Zertifizierung über unsere weltweiten Vertriebspartner ermöglicht.

Jeder zertifizierte Gebrauchtwagen durchläuft einen 110-Punkte-Check, durchgeführt von qualifizierten Bugatti-Technikern. Enthalten sind außerdem eine Jahresinspektion und eine 12-monatige „Bumper-to-Bumper“-Garantie für jedes Chiron-Modell sowie eine 12-monatige eingeschränkte Garantie auf elektrische und mechanische Komponenten für den Veyron.







NewCarz meint dazu:

Es ist unumstößlich, dass der Besitz eines Bugatti eine einzigartige Besonderheit darstellt. Dass der Hersteller von Hypersportwagen so viel Herzblut in das Kundenerlebnis investiert, ist ein weiterer Beweis dafür, dass diese Marke bis in die letzte Schraube ihrer Fahrzeuge die Perfektion zelebriert.

Text: Bugatti/NewCarz – Fotos: Bugatti