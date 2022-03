BRABUS 800 XLP SUPERWHITE – Das Ying zum Yang

Shine white like a Diamond – der BRABUS 800 Adventure XLP SUPERWHITE kommt in einer „Diamond White Pearl“ Lackierung.

Extrem geländegängig, bärenstark und exklusiv ausgestattet: Mit dem BRABUS 800 Adventure XLP SUPERWHITE präsentiert BRABUS einen extravaganten Pickup, der sich in der Wüste genauso wohl fühlt wie über Stock und Stein oder auf dem Prachtboulevard.







BRABUS 800 Adventure XLP SUPERWHITE auf Basis des AMG G 63

Das innen wie außen strahlend weiße Supercar entsteht auf Basis des Mercedes- AMG G 63 und ist nicht nur durch seine Ladefläche ein Eyecatcher par excellence: Der 5,31 Meter lange BRABUS 800 Adventure XLP SUPERWHITE besitzt ein speziell konstruiertes BRABUS Spezialfahrwerk mit Portalachsen, das ihm eine Bodenfreiheit von 49 Zentimetern verleiht, die auch härtesten Geländeeinsatz ermöglicht.













Feuer frei mit 800 Pferdchen und 1.000 Newtonmetern

Dazu trägt natürlich auch die überragende Leistungsfähigkeit des BRABUS 800 V8-Biturbo-Triebwerks mit vier Liter Hubraum, 588 kW / 800 PS und 1 000 Nm Drehmoment bei. Der XLP SUPERWHITE beschleunigt in nur 4,8 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist wegen der 22 Zoll All-Terrain-Reifen und des hohen Fahrzeugschwerpunkts elektronisch auf 210 km/h limitiert.











Passend zur außergewöhnlichen, in „Diamond White Pearl“ lackierten Karosserie, die mit Sicht-Carbon-Komponenten aufgewertet wurde, besitzt das Sondermodell ein ebenfalls leuchtend weißes BRABUS fine leather Interieur, in dem nicht nur Carbon-Elemente spannende Akzente setzen: Ins Leder geprägte „77“ Logos erinnern an das Geburtsjahr der Marke BRABUS.







NewCarz meint dazu:

Endlich hat Yang sein Ying gefunden, denn dieser strahlende „Diamant“ stellt quasi das Gegenstück zum kürzlich vorgestellten BRABUS 800 Adventure XLP SUPERBLACK dar. Ein Antagonist, wie er perfekter wohl nicht sein könnte. Wer nicht auf Dunkelheit steht sondern das Licht bevorzugt, wird sich diesem Exponat sicherlich hingeben wollen. Und für alle, denen Symmetrie wichtig und das nötige Kleingeld vorhanden ist, dürfte es mehr als wahrscheinlich sein, diesen „Ausgleich“ als Vervollständigung des persönlichen „Ying-Yang“ in die hauseigene Garage zu holen.

Text: BRABUS/NewCarz – Fotos: BRABUS