Range Rover Sport – Spektakuläre Weltpremiere

Weltpremiere im wilden Wasser: Die komplett neue Modellgeneration des Range Rover Sport fährt vor – mit der erstmals gelungenen, spektakulären Bezwingung eines gefluteten Talsperrenablaufs in Island.

Bei der atemberaubenden Fahrt den Damm des Karahnjukar-Stausees hinauf trotzt der neue RR Sport den entgegenkommenden reißenden Sturzfluten, die mit 750 Tonnen pro Minute ins Tal schießen.

Ein Traktionsverlust auf dem bis zu 40 Grad steilen Gefälle könnte dramatische Folgen haben, aber der neue RR Sport meistert auch diese extreme Herausforderung und beweist damit, dass er aus ganz besonderem Holz geschnitzt ist.











Die dritte Modellgeneration des luxuriösen Performance-SUV ist nicht mehr und nicht weniger als der begehrenswerteste, technisch fortschrittlichste und leistungsfähigste Vertreter der Baureihe.

Eine beeindruckende Straßenpräsenz vereint sich hier mit instinktiv geprägtem Fahrverhalten, für den ein umfassendes Portfolio modernster Chassistechnologien verantwortlich zeichnet.

Stunterprobt: Der Range Rover Sport

Damit setzt der RR Sport die Serie spektakulärer Stunts fort. In der Vergangenheit hatte er bereits eine Rekordfahrt auf der legendären Berg-Rennstrecke am Pikes Peak in den USA absolviert – oder das „Leere Viertel“ in der Rub al-Chali-Wüste auf der arabischen Halbinsel gleichfalls in neuer Bestzeit durchquert. 2018 nahm der RR Sport außerdem als erstes Fahrzeug die 999 Stufen hinauf zum „Himmelstor“ am Tianmen Mountain in China unter die Räder.

„Die von Land Rover entwickelte wegweisende MLA-Flex-Plattform und modernste Chassissysteme ermöglichen im neuen Range Rover Sport einen Grad an Dynamik, wie ihn selbst diese Baureihe noch nicht gekannt hat. Das Integrated Chassis Control System steuert das umfangreiche Angebot an Innovationen – es koordiniert alles, von der neuesten Weiterentwicklung der Luftfederung mit einstellbarem Volumen bis zu unserer elektronischen aktiven Wankstabilisierung Dynamic Response Pro. Resultat ist der engagierteste und spannendste Range Rover Sport aller Zeiten.„

so Nick Collins, verantwortlicher Direktor Fahrzeugprogramme, Jaguar Land Rover.







Der Talsperren-Stunt mit dem Range Rover Sport

Der besonders steile Talsperrenablauf am Karahnjukar-Stausee bildete die finale Hürde des neuen RR Sport auf der Fahrt vom Tal zum Gipfel des Staudamms und führte durch ein überflutetes Flussbett, lange steile Tunnel und die 40 Grad steile Staumauer selbst. Auf der 294 m langen Strecke des Talsperrenablauf stürzte das Wasser in wilden Kaskaden 90 m in die Tiefe und stellte die Traktion und das Vertrauen des Fahrers auf eine harte Probe.

Hier der Clip zur Premierefahrt:







„Wenn man von der Seite ins Tal blickt, ist die Kraft des strömenden Wassers atemberaubend. Fährt man dann hinein und macht sich bewusst, dass im schlimmsten Fall ein 90-Meter-Sturz auf einen wartet, dann wird dies zur größten fahrerischen Herausforderung, der ich mich jemals gestellt habe. Doch ungeachtet des steilen Anstiegs und der herabstürzenden Wassermassen ließ es der neue Range Rover Sport einfach aussehen. Sein Traktionsverhalten, seine Gelassenheit und seine alles überschauenden Sichtverhältnisse vermittelten so viel Vertrauen, dass ich das Abenteuer richtig genießen konnte.”

Jessica Hawkins, Stuntfahrerin zu ihrer atemberaubenden Fahrt.















Der neue Range Rover Sport im Detail

Die Basis des neuen RR Sport bildet die Plattform mit dem Kürzel MLA-Flex: Das steht für „Flexible Modular Longitudinal Architecture“ oder übersetzt flexible modulare Längsarchitektur – die hochmoderne Grundlage für Dynamik und Fahrkomfort der neuen Modellgeneration. Zum Antriebsangebot zählen zwei besonders effiziente und leistungsstarke Plug-in Hybride mit Sechszylinder-Benziner und E-Motor. Rein elektrisch kann der neue RR Sport damit bis zu 113 Kilometer zurücklegen, bei CO2-Emissionen ab 18 g/km.











Noch stärker leistungsbetont ist der 390 kW (530 PS) starke 4.4 Liter Twinturbo-V8, der dem neuen RR Sport Fahrleistungen auf Sportwagenniveau ermöglicht: Bei aktivierter „Dynamic Launch“ sprintet das P530-Modell in knappen 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Zum Motorenangebot zählen ferner ebenso kraftvolle wie effiziente Mildhybrid-Sechszylinder Benzin- und Dieselmotoren. Ab 2024 wird Land Rover dann mit einem vollelektrischen Range Rover Sport den Weg der Elektrifizierung seines Modellprogramms weiterführen.







Selbstbewusstes modernes Design

Spannungsvolle Proportionen bringen das emotionsgeladene Karosseriedesign des neuen RR Sport besonders stark zur Geltung. Straff gespannte Flächen, eine dynamische Haltung und das unverkennbare Profil des neuen SUV erfahren durch die muskulösen Proportionen ihre Abrundung: Der neue Range Rover Sport vermittelt den Eindruck, stets bereit und für alles gerüstet zu sein.

“Unser neuester Range Rover Sport verkörpert voll und ganz unseren modernistischen Ansatz beim Fahrzeugdesign und verstärkt gleichzeitig seinen unbestreitbar sportlichen und selbstbewussten Charakter.”

meint Prof. Gerry McGovern OBE, Chefdesigner, Jaguar Land Rover zum „Ranger“ der dritten Generation







Engagiert auf jedem Kilometer

Das umfassende Dynamikpaket des neuen Range Rover Sport ermöglicht dem Modell ein Höchstmaß an Fahrereinbindung und außerordentliche dynamische Fähigkeiten – auf Basis der aus einem Mix aus verschiedenen Metallen bestehenden MLA-Flex-Plattform. Die Fülle hochmoderner Technologien wird durch das von Land Rover entwickelte Integrated Chassis Control System koordiniert, um dem Modell die gewünschte Agilität samt instinktiver Reaktionen mitzugeben.











Das für den neuen Range auf Wunsch verfügbare Stormer-Handlingpaket erlaubt ein Optimum an Dynamik und agilem Handling. Bestückt ist es mit Allradlenkung, der Wankstabilisierung Dynamic Response Pro und einem elektronischen aktiven Sperrdifferenzial inklusive Torque Vectoring by Braking und konfigurierbarer Programme.

Der elektronisch gesteuerte aktive 48-Volt-Wankneigungsausgleich Dynamic Response Pro besitzt eine Drehmomentkapazität von satten 1400 Nm: für höchsten Fahrkomfort, ein Minimum an Karosseriebewegungen und beste Kurvenlage. Die Allradlenkung wiederum sorgt für mehr Stabilität bei schnellerer Fahrt ebenso wie für mehr Wendigkeit bei geringerer Geschwindigkeit.

Dynamic Air Suspension, die dynamische Luftfederung, gehört zur Serienausstattung aller Modellversionen des neuen RR Sport. Erstmalig ist sie mit Luftfedern mit einstellbarem Volumen bestückt. Das intelligente System vergrößert die Leistungsbandbreite der Aufhängung nochmals, indem sie den Druck in den Luftkammern veränderbar macht. Dadurch wird der traditionell hohe Komfort des Range Rover mit den dynamischen Handlingeigenschaften des Range Rover Sport in Einklang gebracht.







Range Rover Sport – Inbegriff des sportlichen Luxus

Mit dem neuen „Sporty“ wird jede Fahrt zum Ereignis – nicht zuletzt, weil das britische Performance-SUV im Hinblick auf Dynamik und Fahrereinbindung exakt an die Wünsche der Nutzer angepasst werden kann. Zugleich überzeugt die neue Modellgeneration mit reichlich verwöhnendem Komfort und Kultiviertheit. Hinter diesen weit gespannten Fähigkeiten stecken nicht zuletzt zahlreiche moderne Technologien.

Für umfassendes Wohlbefinden und ein optimiertes Innenraumumfeld sorgt beispielsweise Cabin Air Purification Pro, das weiterentwickelte System zur Reinigung der Innenraumluft. Gute Unterhaltung versprechen andererseits verschiedene leistungsstarke Audiooptionen aus dem Meridian-Programm.











Als hochentwickeltste und stärkste Variante, die jemals an Bord des Range Rover Sport kam, krönt das Meridian Signature Sound System das Angebot: mit bis zu 29 Lautsprechern inklusive vier Lautsprechern in den Kopfstützen der Vordersitze und der beiden hinteren Außenplätze, die persönliche Ruhezonen erzeugen. Dabei spielt die aktive Geräuschunterdrückung der nächsten Generation eine wichtige Rolle, indem sie Außengeräusche unterdrückt, die sich den Weg in die Passagierkabine bahnen wollen.







Nahtlose Technologien

In der neuesten Generation des Range Rover Sport steckt ferner EVA 2.0: die von Land Rover entwickelte elektrische Fahrzeugarchitektur oder im Original Electrical Vehicle Architecture. Zu EVA 2.0 gehört SOTA, die Fähigkeit zum Bezug von „Software-Over-The-Air“. 63 elektronische Module und Steuereinheiten beziehen im neuen RR Sport drahtlose Updates, ohne dass man eine Werkstatt aufsuchen muss. Damit bleibt das neue SUV jederzeit auf dem neuesten Stand der Technik.

Das vielfach ausgezeichnete Infotainment-System Pivi Pro verfügt im Zentrum des modernistischen Armaturenbretts im neuen Range Rover Sport über einen 13,1 Zoll messenden Floating-Touchscreen mit haptischem Feedback. Der große Touchscreen erlaubt die Steuerung und Kontrolle aller wesentlichen Fahrzeugfunktionen sowie den Zugang zu Medien und Navigation. Dabei merkt sich das System die Gewohnheiten seiner Nutzer und personalisiert so auf intelligente Weise das Erlebnis an Bord: ein wahrhaft intuitiver persönlicher Assistent.











Teil des neuen Range Rover Sport ist außerdem Amazon Alexa. Die Sprachsteuerung wurde komplett in Pivi Pro integriert und ermöglicht die Bedienung zahlreicher Funktionen per simplem Sprachbefehl. Dadurch wird nicht zuletzt die Gefahr der Ablenkung reduziert. Darüber hinaus können mit der cleveren KI-Sprachsteuerung über die Land Rover Smartphone-App und Fernbedienungsfähigkeiten sogar Alexa-Geräte zu Hause integriert werden.







Unvergleichlich leistungsfähig

Die neue, dritte Modellgeneration des RR Sport präsentiert sich als dynamischster und leistungsfähigster Vertreter dieser Baureihe. Außerdem ist sie abseits befestigter Straßen noch kompetenter als zuvor. Verantwortlich dafür sind neben der neuesten Entwicklungsstufe des intelligenten Allradantriebs iAWD eine Fülle weiterer Land Rover Innovationen und Technologien, die dem neuen Modell eine noch größere Bandbreite an dynamischen Fähigkeiten verschafft.











Hierzu zählt beispielsweise Adaptive Off-Road Cruise Control, die adaptive Geschwindigkeitsregelung für den Geländeeinsatz, die im neuen RR Sport ihre Premiere feiert. Sie hilft Fahrerin bzw. Fahrer, schwierige Bedingungen off the road zu meistern, indem sie entsprechend der Bodenverhältnisse ein stetiges Vorankommen gewährleistet. Pilot oder Pilotin können sich für eines von vier Komfortprogrammen entscheiden, in deren Rahmen das intelligente System die jeweils passende Geschwindigkeit auswählt. Fahrer bzw. Fahrerin können sich dann ganz aufs Lenken konzentrieren.







Das kostet der neue Range Rover Sport

Die Bestellbücher für den neuen RR Sport sind ab sofort geöffnet – die Land Rover Homepage hält einen Konfigurator bereit. Die Liste der unverbindlichen Preisempfehlungen beginnt bei 93.000 Euro.







NewCarz meint dazu:

Endlich ist er da, der ungekrönte Sportkönig unter den Range Rover Modellen in seiner nunmehr dritten Generation. Und spektakulärer hätte man das Debüt des Bestsellers aus dem Hause Jaguar Land Rover nicht gestalten können. Doch Spektakel und Entertainment reichen längst nicht aus, um ein neues Modell omnipräsent zu vermarkten. Die Spezifikationen des neuen Range Rover Sport lesen sich allerdings mehr als vielversprechend, klingen eher wie Garanten für eine Erfolgsgarantie. Fakt ist, kein anderer Range Rover ist so modern, so robust und zugleich filigran wie dieser Neuzugang. Wir sind sehr gespannt, wie sich das neue Modell in einem Test zeigen wird.

Text: NewCarz/Jaguar Land Rover – Bilder: Jaguar Land Rover