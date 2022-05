Land Rover Defender 130 – Vorabinformation zum neuen 8-Sitzer

Für epische Abenteuer hält Land Rover in Kürze ein weiteres attraktives Modell bereit: den neuen Land Rover Defender 130, der bis zu acht Passagieren Platz bietet.

Ihre Weltpremiere feiert die neue Modellversion des legendären Defender am 31. Mai.







Unaufhaltsam und bereit für jedes Terrain: Dafür steht der robuste und praktische Defender, den der britische 4×4-Spezialist Land Rover demnächst auch als betont praktische Karosserievariante Defender 130 anbietet. Das neue Modell ergänzt das Angebot, das bereits aus den Modellen Defender 90, Defender 110 und Defender Hard Top besteht.

Der neue Defender 130 wird für jede Aufgabe gerüstet sein – dank hoher Praxistauglichkeit in einem besonders geräumigen Interieur mit Premiumanspruch. In drei Reihen finden bis zu acht Passagiere in einer 2:3:3-Sitzkonfiguration bequem Platz.

Hinzu kommen modernste digitale Technologien und hochentwickelte integrierte Chassissysteme, die dazu beitragen, dass der Defender rund um den Globus als robustester und fähigster Offroad-Experte gilt.







Die Spannung steigt! Nach dem Defender 110 und Defender 90 kommt nun also das ultimative Dickschiff, mit dem auch die ganze Großfamilie ins Gelände kutschiert werden kann? Das wird in jeder Hinsicht interessant! Zum Einen, was kann der Defi in diesen Ausmaßen noch alles im Gelände und zum Anderen, welche Annehmlichkeiten werden hier für die große Anzahl an Passagieren aufgefahren? Was soll der Über-Defender kosten? Fragen über Fragen, die in knapp zwei Wochen hoffentlich entsprechende Antworten finden. Wir bleiben dran und werden pünktlich über alle Details zum neuen Defender informieren.